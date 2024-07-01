А могли бы заказывать посуду, запчасти, игрушки, протезы: почему «не взлетел» рынок 3D-печати

А могли бы заказывать посуду, запчасти, игрушки, протезы: почему «не взлетел» рынок 3D-печатиХотя прогнозы обещали обратное
Что такое фотополимерная 3D-печать?
Фотополимерная 3D-печать — это процесс, при котором жидкая смола затвердевает под воздействием ультрафиолетового излучения, формируя объект слой за слоем. Эта технология обеспечивает высокое качество печати, превосходящее традиционные пластиковые принтеры, что приводит к более высокой стоимости услуг.
Преимущества фотополимерной печати
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Высокое качество печати: Фотополимерная печать обеспечивает более гладкую поверхность и точные детали по сравнению с FDM-печатью (печать пластиком). Это делает ее идеальной для создания фигурок, прототипов и изделий с мелкими деталями.
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Разнообразие материалов: Существует множество видов фотополимерных смол, каждая из которых имеет свои уникальные свойства, такие как гибкость, прочность или прозрачность. Это расширяет возможности применения технологии.
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Быстрота процесса: Печать с использованием фотополимерных смол зачастую быстрее, чем традиционные методы производства, что позволяет ускорить процесс создания прототипов и малых серий продукции.
Основные трудности рынка услуг 3D-печати
Ограниченный спрос
Первой и главной проблемой является ограниченный спрос на услуги фотополимерной 3D-печати. Анализируя запросы на площадках, таких как Авито, можно выделить три основные категории заказов:
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Воссоздание сломанных деталей: Около 90% запросов касаются печати сломанных или утерянных деталей. Это низкомаржинальные заказы, которые могут приносить прибыль только при больших объемах. Однако высокая себестоимость делает такие заказы нецелесообразными как для заказчика, так и для исполнителя. Цена на печать небольшой детали, например, гайки, может варьироваться от 500 до 1000 рублей. Для многих потребителей это слишком дорого, особенно если они сравнивают стоимость с альтернативными методами ремонта или покупки новой детали.
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Единичные заказы на фигурки и миниатюры: Примерно 9% запросов относятся к печати различных фигурок и миниатюр. Такие заказы позволяют немного заработать, но их недостаточно для устойчивого бизнеса. Каждый заказ требует индивидуального подхода и часто включает дополнительные работы по пост-обработке и окраске, что увеличивает затраты времени и материалов.
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Сотрудничество с предпринимателями: Лишь 1% запросов — это удачные знакомства с компаниями, которым регулярно требуется 3D-печать. Это перспективные заказы, которые могут приносить стабильный доход, но их количество также ограничено. Такие заказы требуют налаживания долгосрочных отношений и постоянного контроля качества, чтобы соответствовать высоким ожиданиям бизнес-партнеров.
Высокие эксплуатационные расходы
Фотополимерная 3D-печать требует значительных инвестиций в оборудование и материалы. Рассмотрим пример принтеров Anycubic. Стоимость одного принтера составляет около 50000 рублей, но основная проблема заключается в расходных материалах. Один из ключевых элементов — ультрафиолетовый экран — требует регулярной замены и стоит около 15000 рублей. При интенсивной эксплуатации экраны приходится менять каждый месяц-два, что значительно увеличивает затраты. Кроме того, расходные материалы включают смолу, спирт для очистки и различные инструменты для пост-обработки, что добавляет к общей стоимости производства.
Низкая рентабельность
Даже крупные компании, работающие с большими заказами, сталкиваются с низкой рентабельностью. Средняя прибыль составляет 5-10% от валового дохода, что является низким показателем для бизнеса. Компании компенсируют низкую рентабельность, продавая эксклюзивное оборудование для 3D-печати, что приносит больший доход. Однако не все компании могут позволить себе такие инвестиции, и многие из них вынуждены бороться за выживание в условиях жесткой конкуренции и сомнительной выгоды.
Признаки несформированного рынка
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Отсутствие сформированных цен на услугу: На рынке 3D-печати нет четких и устоявшихся цен. Каждый исполнитель назначает свою цену, ориентируясь на собственные затраты и представление о ценности услуги. Это приводит к большой разбежке цен и непредсказуемости для клиентов. За одну и ту же услугу один исполнитель может запросить 500 рублей, а другой — 2000 рублей, что создает путаницу и недоверие у потенциальных заказчиков.
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Отсутствие стандартов и норм: Каждый исполнитель использует свои методы и стандарты качества, что затрудняет сравнение предложений и выбора надежного поставщика услуг. В результате клиенты могут получать продукцию разного качества, что подрывает доверие к услуге в целом.
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Сложности с продвижением услуг: Из-за новизны и узкой специализации услуги, многие предприниматели сталкиваются с трудностями в продвижении своих предложений. Традиционные маркетинговые каналы могут не работать, а привлечение клиентов требует значительных усилий и затрат на рекламные кампании и SEO-оптимизацию.
Личный опыт и выводы
Расскажу о сво`м пути в попытке построения бизнеса на фотополимерной печати как услуге.
Для начала — почему фотополимерная печать? Первостепенно это качество печати, которое выше, чем у привычных принтеров, которые печатают пластиком, а в следствии чего более высокая цена на услугу. Звучит все прекрасно, но есть главная проблема — ограниченный перечень людей, кому нужна эта печать, и тем более тех, кто готов за это платить.
Проблемы на практике
Допустим, вы первостепенно имеете объявление на Авито. Что вы увидите?
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90% всех запросов на 3D-печать — это воссоздание сломанных деталей или чего-то в том же духе. По сути это заказы, на которых можно заработать только при большом их потоке. Однако это дорого как для заказчика, так и для исполнителя. Себестоимость формируется из следующих факторов: денежные затраты на материалы (от самой смолы до спирта и тряпочек, которые нужны для обработки), временные затраты на пост-обработку. По итогу какая-нибудь гайка может стоить от 500 до 1000 рублей, что для заказчика уже является нецелесообразным.
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9% запросов — это единичные неплохие заказы (фигурки, статуэтки, миниатюрки и т.д.), на которых можно что-то заработать, но далеко не уедешь. Каждый такой заказ требует значительных усилий и времени, а объем работы часто не соответствует ожидаемой прибыли.
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1% — это удачные знакомства с другими предпринимателями, которым нужна печать и которые готовы за нее платить. Это действительно крутая возможность для молодой компании получать интересные заказы, которые классно расширят портфолио и дадут хороший чек. Однако такие заказы редки и требуют налаживания долгосрочных отношений с партнерами.
Высокие затраты на обслуживание
Итак, допустим, вам повезло, вы смогли получить договоренность с компанией, а то и с несколькими, которые будут вам отдавать заказы. Что дальше? Возможно, будут большие суммы заказов, вероятно, начнете наращивать производственные ресурсы, расширять команду, но как там с деньгами? Базовые расходы, такие как аренда и зарплата, затрагивать не будем, рассмотрим технические затраты. Фотополимерная 3D-печать очень требовательная и очень затратная.
Разберем на примере принтеров Anycubic. Допустим, вы купили принтер за 50000 рублей и запустили его в работу. Печатаете много, чтобы зарабатывать на потоке, и тут важный элемент оборудования (экран, вырисовывающий ультрафиолетовый слой) вас подводит и выходит из строя. Это расходник, который стоит 15000 рублей за штуку. Окей, можно пережить, но что если принтеров много и все требуют замены экранов? Этого не избежать, если будете развивать бизнес и печатать много. Готовьтесь к заменам экранов раз в месяц-два.
И таких моментов очень много. По итогу этот бизнес становится просто неприбыльным, а вы находитесь в замкнутом круге — заключаете сделки на неплохие суммы, где не факт, что до вашего кармана дойдут деньги.
Изучая этот вопрос, понял, что не только у меня такая проблема. Даже крупная компания, которая работает с большими заказчиками и большими деньгами, зарабатывает 5-10% от валового дохода, что является средней или ниже средней нормы прибыли. Логичный вопрос: раз 3D-печать как услуга такой неприбыльный бизнес, то как же эта компания стала относительно крупной? Ответ прост — они стали продавать редкое и эксклюзивное оборудование, на котором и зарабатывают.
Заключение
3D-печать — это инновационная технология, которая может быть полезной для реализации различных задач в уже существующем и функционирующем бизнесе. Либо же если вы любите работать своими руками и ищете вариант досуга себе в кайф, на котором еще и хотите заработать (работая над единичными заказами в домашних условиях это вполне возможно).
Но для полноценного бизнеса по типу «услуга 3D-печати» она не очень подходит.
Высокая себестоимость, вследствие чего высокая цена для заказчика, отсеивает массового потребителя и делает этот бизнес довольно нишевым. Именно эти факторы и делают рынок несформированным. На этот факт я и опирался, начиная бизнес в этой сфере. Не стоит раньше времени радоваться несформированным рынкам, всегда задавайте вопрос: почему он достаточно не сформирован? Ищите информацию и только потом принимайте решение, стоит ли влезать в эту нишу или же поискать альтернативы.
Таким образом, несмотря на кажущиеся перспективы и потенциал 3D-печати, реальность бизнеса в этой сфере оказывается сложной и непредсказуемой. Убедитесь, что вы тщательно изучили рынок и оценили все возможные риски, прежде чем вкладываться в этот бизнес.