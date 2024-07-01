А могли бы заказывать посуду, запчасти, игрушки, протезы: почему «не взлетел» рынок 3D-печати

Основные трудности рынка услуг 3D-печати

Ограниченный спрос

Первой и главной проблемой является ограниченный спрос на услуги фотополимерной 3D-печати. Анализируя запросы на площадках, таких как Авито, можно выделить три основные категории заказов:

Воссоздание сломанных деталей: Около 90% запросов касаются печати сломанных или утерянных деталей. Это низкомаржинальные заказы, которые могут приносить прибыль только при больших объемах. Однако высокая себестоимость делает такие заказы нецелесообразными как для заказчика, так и для исполнителя. Цена на печать небольшой детали, например, гайки, может варьироваться от 500 до 1000 рублей. Для многих потребителей это слишком дорого, особенно если они сравнивают стоимость с альтернативными методами ремонта или покупки новой детали. Единичные заказы на фигурки и миниатюры: Примерно 9% запросов относятся к печати различных фигурок и миниатюр. Такие заказы позволяют немного заработать, но их недостаточно для устойчивого бизнеса. Каждый заказ требует индивидуального подхода и часто включает дополнительные работы по пост-обработке и окраске, что увеличивает затраты времени и материалов. Сотрудничество с предпринимателями: Лишь 1% запросов — это удачные знакомства с компаниями, которым регулярно требуется 3D-печать. Это перспективные заказы, которые могут приносить стабильный доход, но их количество также ограничено. Такие заказы требуют налаживания долгосрочных отношений и постоянного контроля качества, чтобы соответствовать высоким ожиданиям бизнес-партнеров.

Высокие эксплуатационные расходы

Фотополимерная 3D-печать требует значительных инвестиций в оборудование и материалы. Рассмотрим пример принтеров Anycubic. Стоимость одного принтера составляет около 50000 рублей, но основная проблема заключается в расходных материалах. Один из ключевых элементов — ультрафиолетовый экран — требует регулярной замены и стоит около 15000 рублей. При интенсивной эксплуатации экраны приходится менять каждый месяц-два, что значительно увеличивает затраты. Кроме того, расходные материалы включают смолу, спирт для очистки и различные инструменты для пост-обработки, что добавляет к общей стоимости производства.

Низкая рентабельность

Даже крупные компании, работающие с большими заказами, сталкиваются с низкой рентабельностью. Средняя прибыль составляет 5-10% от валового дохода, что является низким показателем для бизнеса. Компании компенсируют низкую рентабельность, продавая эксклюзивное оборудование для 3D-печати, что приносит больший доход. Однако не все компании могут позволить себе такие инвестиции, и многие из них вынуждены бороться за выживание в условиях жесткой конкуренции и сомнительной выгоды.