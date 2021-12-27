5 книг о самом ценном и непонятном в человеке

Автор предлагает взглянуть на извечную проблему о свободе воли человека с точки зрения нейронауки. Принимает ли человек самостоятельные решения в соответствии с собственными целями, если вселенная детерминирована? Несет ли каждый человек личную ответственность за свои поступки? Чтобы разобраться в этом, учёный предлагает обратиться к исследованиям расщепленного мозга, благодаря которым был открыт модуль интерпретации, заставляющий нас считать, будто мы действуем по собственной свободной воле. Автор помещает научные данные в социальный контекст. В частности, он рассуждает о том, какое отношение нейробиология имеет к идее наказания и правосудию.

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