5 книг о самом ценном и непонятном в человеке

5 книг о самом ценном и непонятном в человекеЧитаем о нейробиологии
Вместе с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ ЛитРес мы сделали подборку книг, которые помогут немного приблизиться к пониманию загадок и тайн работы мозга.
«Пластичность мозга. Потрясающие факты о том, как мысли способны менять структуру и функции нашего мозга», Норман Дойдж
Уже сейчас новая наука о нейропластичности готова предложить множество поразительных фактов и сенсационных выводов о том, как при помощи мыслей человек может изменить свои природу и жизнь к лучшему. Автор книги – психиатр и психоаналитик – приводит множество примеров того, как это происходит, и объясняет почему. Благодаря нейропластичности пациенты, перенесшие инсульт, выздоравливают; мозг женщины, имевшей от рождения одно полушарие, сумел перепрограммировать сам себя для выполнения функций отсутствующей половины; люди делятся поразительным опытом преодоления необучаемости и эмоциональных нарушений, повышения уровня интеллекта и восстановления стареющего мозга. Кроме фактов, в книге приводятся методики, которые помогут использовать нейропластичность в собственной жизни.
«Мозг и его потребности. От питания до признания», Вячеслав Дубынин
Как голод может стать причиной важного научного открытия? По мнению профессора Дубынина, именно биологические потребности заставляют человечество развивать свои умственные способности, что неизбежно приводит к совершенствованию мозга. Автор предлагает стать умелым пользователем заложенных в нас природой механизмов и программ нервной системы, чтобы проявить и реализовать личную одаренность. Готовьтесь вновь проявлять любопытство, страх и агрессию, любовь и заботу о потомстве, стремление лидировать, свободу и радость движений, чтобы узнать о своей психике много нового.
«Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки», Роберт М. Сапольски
Приматолог и нейробиолог Роберт Сапольски мастер не только задавать каверзные научные вопросы, но и отвечать на них так, что ясно даже ребёнку. В очередной своей книге он приглашает разобраться с тем, что такое хороший и плохой человек. И сразу предупреждает, что для ответа придётся понять, что происходило за секунду до него, и в том, что было миллионы лет назад. Между этими точками во времени и расположены факторы, влияющие на поведение людей. Как работает наш мозг? За что отвечает миндалина, а за что нам стоит благодарить лобную кору? Почему у лондонских таксистов увеличен гиппокамп? Как связаны длины указательного и безымянного пальцев и количество внутриутробного тестостерона? Чем с точки зрения нейробиологии подростки отличаются от детей и взрослых? Существует ли свобода воли? На эти и другие вопросы отвечает ученый.
«Нейрокомикс», Хана Рос, Маттео Фаринелла
Авторы-учёные «упаковали» научное знание в легкую форму комикса для того, чтобы объяснить, как работает мозг. Захватывающее приключение главного героя по собственной психике начинается со знакомства с попутчиками – легендарными учеными, ставшими пионерами в области нейробиологии. И продолжается – как легкие, ироничные, информативные диалоги, благодаря которым даже далеким от науки читателям станут ясны сложные внутренние процессы. Иллюстрации к книге нарисовал нейробиолог. Поэтому они максимально наглядно рассказывают о структуре мозга человека.
«Кто за главного? Свобода воли с точки зрения нейробиологии», Майкл Газзанига
Автор предлагает взглянуть на извечную проблему о свободе воли человека с точки зрения нейронауки. Принимает ли человек самостоятельные решения в соответствии с собственными целями, если вселенная детерминирована? Несет ли каждый человек личную ответственность за свои поступки? Чтобы разобраться в этом, учёный предлагает обратиться к исследованиям расщепленного мозга, благодаря которым был открыт модуль интерпретации, заставляющий нас считать, будто мы действуем по собственной свободной воле. Автор помещает научные данные в социальный контекст. В частности, он рассуждает о том, какое отношение нейробиология имеет к идее наказания и правосудию.
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