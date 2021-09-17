5 захватывающих книг, написанных по мотивам компьютерных игр

Этот роман в жанре темного фэнтези по сюжету и стилистике продолжает серию игр «Dragon Age». Время действия – Средневековье. После предательского убийства матери наследный принц Мэрик возглавляет армию повстанцев. Окруженный шпионами и предателями, он может довериться только двоим: единственному другу Логейну и отважной леди Роуэн, с которой обручен с детства. Именно они помогут принцу освободить народ из-под гнета тирана и вернуть себе по праву принадлежащую власть в королевстве.

А по специальному промокоду FERRA на сайте сервиса все читатели получат книгу в подарок из специальной подборки, а также скидку 25% практически на весь ассортимент.