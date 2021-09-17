5 захватывающих книг, написанных по мотивам компьютерных игр

5 захватывающих книг, написанных по мотивам компьютерных игрКогда текст стал следствием, а не причиной
Вместе с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ ЛитРес мы составили подборку книг, в основу которых положены популярные компьютерные игры.
«World of Warcraft. По ту сторону Темного портала», Кристи Голден, Аарон Розенберг
В этом захватывающем романе описаны события «Warcraft II: Beyond the Dark Portal». Персонажи волшебного мира теперь действуют в пространстве литературы. Это и пожилой орк-шаман Нер'зул, который взял бразды правления над Ордой и раскрыл Темный Портал. И безжалостные воины, храбро сражающиеся за Крепость Стражей Пустоты. И верховный маг Кадгар, который вместе с главнокомандующим сил Альянса Туралион объединяет людей и их союзников на борьбу с дерзким вторжением. Но, кажется, за этим скрывается нечто большее, ведь по таинственной причине оркам готовы помогать чёрные драконы.
«Dead Space. Мученик», Брайан К. Эвенсон
Американский фантаст написал приквел к компьютерной игре «Dead Space» о том времени, когда род человеческий еще не знал, что в его проклятом будущем мертвецы вернутся к жизни. Главный герой романа – геофизик Майкл Альтман – поймал таинственный сигнал из кратера Чиксулуб и вскоре понял, что он вызывает у людей кошмары, галлюцинации и бесконтрольное желание убивать. Именно так начинается трагическое, но далеко не безнадежное сражение с некроморфами.
«Dead Space. Катализатор», Брайан К. Эвенсон
Этот роман – еще один приквел, который описывает историю, произошедшую до событий игры «Dead Space». Человечеству угрожает вымирание из-за неумелого обращения с опасными технологиями, полученными от древнего артефакта — Чёрного обелиска. Правительство Земли надеется спасти людей, но Обелиск оживляет мертвецов и делает из них убийц. В этих непростых исторических обстоятельствах росли братья Иштван и Дженси. Когда Иштван отправляют на другую планету в тюрьму, Дженси следует за ним, чтобы попытаться его оправдать. Но тюремные охранники откроют братьям тайну, которая круто повернет судьбу каждого их них.
«Assassin's Creed. Ренессанс», Оливер Боуден
В основу романа положен сюжет видеоигры «Assassin’s Creed II». Молодой итальянец Эцио Аудиторе да Фиренце, одержимый местью за гибель своей семьи, упорно тренируется, чтобы стать ассасином и начать войну с тайным орденом тамплиеров. На этом пути Эцио встретится с Леонардо да Винчи, Никколо Макиавелли и другими выдающимися представителями Возрождения. Именно они должны помочь ему обрести «Яблоко Эдема» — священную реликвию, которая позволяет владельцу творить чудеса и дает неограниченную власть над разумом других людей. Так начинается эпическое повествование о власти, мести и заговорах. Правда будет написана кровью!
«Dragon Age. Украденный трон», Дэвид Гейдер
Этот роман в жанре темного фэнтези по сюжету и стилистике продолжает серию игр «Dragon Age». Время действия – Средневековье. После предательского убийства матери наследный принц Мэрик возглавляет армию повстанцев. Окруженный шпионами и предателями, он может довериться только двоим: единственному другу Логейну и отважной леди Роуэн, с которой обручен с детства. Именно они помогут принцу освободить народ из-под гнета тирана и вернуть себе по праву принадлежащую власть в королевстве.
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