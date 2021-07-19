5G: почему Россия «не осилила» технологию, к которой стремится весь мир?При том, что 4G у нас один из лучших в мире
Первые исследования, направленные на разработку 5G, начались в 2008 параллельно в Америке, где этим занимались совместно NASA и M2Mi Corp, в Южной Корее, где патронаж над исследованиями взяло государство, а также Великобритания. К 2012 году проектов, нацеленных на разработку технологии 5G, становилось все больше: работа над новым стандартом шла от Пекина до Лондона, от Нью-Йорка до Сеула. Особенно примечательны в этом плане программа UK Research Partnership Fund, через которую исследования технологии финансировались Huawei, Samsung, Telefonica Europe и т.д., а также инициативы Европейского союза METIS и iJOIN EU.
Прорыв в разработке произошел в 2013 году, когда Samsung объявила о том, что разработала первую в мире систему 5G. Характеристики впечатляли: при тестировании корейцам удалось добиться скорости в 1,056 Гбит/с при передаче данных на расстоянии в 2 километра. В том же году Huawei объявила о том, что планирует инвестировать 600 миллионов долларов в развитие сетей 5G. В то же время свою заинтересованность в технологии выразила компания Qualcomm. В 2016 году Huawei заключила соглашение с «Мегафоном» о развитии сетей 5G на территории России, что дало старт развитию технологии и в нашей стране.
Следующая веха в развитии 5G наступила в 2018 году, когда компания Verizone первой начала коммерческое использование технологии, запустив сети 5G в Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Сакраменто и Индианаполисе. 2019 год тоже был для технологии успешным: Южная Корея объявила о том, что начинает коммерческое использование 5G на территории страны, вскоре к ней присоединился Китай. В Европе свои сети 5G запустили в Швейцарии, Великобритании, Италии, Испании, ФРГ. В сентябре 2019 года первые пробные проекты с 5G были запущены и в России — сначала на базе «Сколково», а затем на базе оператора Tele2. К концу 2019 года Китай вырвался в лидеры по использованию 5G на своей территории, так как начал предоставлять услуги связи по этому стандарту на территории 50 городов.
Почему все переходят к новому стандарту
В целом, можно выделить две основные причины разработки технологии 5G и стремления операторов разных стран к ее внедрению: с одной стороны, это разрыв доходов операторов и объема трафика абонентов, которых они обслуживают; с другой стороны, появление интернета вещей требует больших мощностей для нормального функционирования "умных" систем.
Стандарт 4G создавался в первую очередь для улучшения качества передачи голоса (VoLTE), а также предоставления широкополосного и быстрого доступа в Сеть для мобильных устройств. В отличие от 5G, его пропускная способность и скорость передачи данных недостаточны для полноценного функционирования интернета вещей. Технология 5G же благодаря скорости в гигабиты в секунду открывает возможности и инфраструктурные мощности для целого ряда проектов:
- Smart Home и Smart Building — достоинства 5G как нельзя лучше подходят для развертывания Интернета вещей, который позволит управлять дистанционно и автоматизировать на новом уровне системы видеонаблюдения, климат-контроль, предметы бытовой техники. При этом технология связи сделает эти системы доступными как для бизнеса, так и для рядовых пользователей.
- Smart City. Более широкий вариант Smart Home Smart Building, примененный к масштабам отдельно взятого города. Даст возможность упорядочить и оптимизировать работу умных систем городской безопасности, здравоохранения (E-Health), банковского сектора, образовательных сервисов, служб жилищно-коммунального хозяйства.
- Беспилотный транспорт. Работа беспилотников требует значительного объема мощности, который может предоставить 5G. Внедрение нового стандарта сделает автономные такси, а также грузовые перевозки без участия человека в качестве оператора возможными как минимум в крупных городах.
- Tactile Internet. Сравнительно молодая технология, суть которой — передача прикосновений на любые расстояния и на любые устройства с минимальной задержкой. Перспективы применения технологии крайне широки, ей найдется место как в образовании (обучение музыке, рисованию), так и в здравоохранении, работе экстренных служб и т.д.
- Облачные сервисы. В отличие от предыдущих стандартов связи, 5G способен дать новые возможности взаимодействия с сервисами, расположенными в «облаке»: помимо хранения данных также будет возможно широкое использование облачных сервисов, большая часть вычислений в которых производится на стороне сервера, а не клиента. На практике это означает, что пользоваться такими сервисами можно будет с любого устройства и из любой точки, где доступно покрытие 5G.
- Возможность массового внедрения стандартов видео 4K и 8К.
- Машинное обучение и работа с Big Data. 5G благодаря большей пропускной способности и скорости передачи данных сделает более качественными и действенными проекты, связанные с анализом больших массивов данных и машинным обучением.
- VR/AR (виртуальная и дополненная реальность) — эти сервисы направлены либо на помещение человека в полностью виртуальную среду с эффектом присутствия и интерактивностью, либо для «дополнения» существующего в реальности окружения путем рендера виртуальных предметов. Этой технологии прочат большое будущее в индустрии развлечений (VR-игры и фильмы), в сфере образования, а также как вспомогательного инструмента для взаимодействия с «умным домом» или «умным городом»
- Автоматизация промышленных процессов. В комбинации с «интернетом вещей» и применением искусственного интеллекта внедрение 5G способно упростить многие производственные процессы, а также с большей эффективностью.
Исходя из этого всего, можно сделать вывод о том, что внедрение 5G нужно для того, чтобы удовлетворить спрос на новые услуги связи и создать фундамент для интернета вещей и связанных с ним проектов. Но как с этим обстоят дела в России?
Перспективы развития сетей 5G в России
Начать стоит с того, что «пилотные» проекты 5G в России появились еще в 2016 году, однако до настоящего времени еще полностью не урегулированы многие вопросы. Страна испытывает дефицит оборудования, пригодного к поддержке нового стандарта, по той причине, что внутри РФ пока не налажен выпуск собственного оборудования. Также свою лепту вносят санкции США и Евросоюза, которые мешают кооперации с компаниями, расположенными в этих странах.
Сотрудничество «Мегафона» с Huawei, а также инициативы Сколково тоже не позволяют переломить ситуацию — эти проекты до сих пор носят характер тестовых и пока распространяются лишь на очень маленькие по площади территории: пока они затрагивали лишь отдельные районы Москвы.
Операторы связи также испытывают сложности по причине противоречий с силовыми структурами. Суть этого конфликта в том, что наиболее пригодные для развертывания сети 5G в России долгое время были закреплены именно за силовиками. Накала ситуация достигла в 2019 году, когда Совет безопасности РФ направил Владимиру Путину письмо, в котором были высказаны собственные соображения по поводу предоставления частот, закрепленных за силовиками. Что характерно, письмо содержало в себе отрицательные выводы по данной инициативе, и президент эту позицию Совета безопасности РФ поддержал. Ситуация оказалась настолько критической, что МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Ростелеком» выступали с совместным заявлением, в котором утверждали: если операторам не предоставят для развития 5G частоты, зарезервированные за силовиками, то инвестиции в 5G на территории России окупятся не раньше 2040 года.
Кроме того, к узлам сети 5G были предъявлены повышенные требования к санитарной безопасности. Это сделало развертывание 5G более дорогим, чем в других странах. Основные подвижки по развитию 5G в России начались в 2020 году. В этот год произошло сразу несколько знаменательных событий, которые все же дали технологии 5G «ход» на территории России. Свой проект на территории России появился у компаний Ericsson, «Ростех», «Ростелеком», «МТС». Особенно важна в этом списке последняя компания — она первой из крупных российских операторов связи получила лицензию на развертывание сетей 5G в 83 субъектах страны — то есть почти во всей стране. Также Федеральная антимонопольная служба сделала важный шаг навстречу операторам, позволив им создать совместное предприятие, главной целью которого будет расчистка дозволенных к использованию 5G диапазонов частот.
К 2021 году о своих намерениях протестировать проект по 5G также объявила Nokia совместно с Росатомом и «ЭР-Телеком». МТС запустила свою первую сеть 5G, предназначенную для коммерческого использования, а «Ростех» получил от правительства 21 миллиард рублей на развитие технологий.
По прогнозу заместителя Председателя Правительства РФ Максима Акимова, который он дал в апреле 2019 года, основной объем работ по расчистке частот и подготовке к внедрению нового формата связи будет готов, вероятно, уже в текущем году. По ситуации с новым стандартом видно, что Россия пока не готова массово переходить на 5G: большая часть проектов до сих пор находится в пилотной стадии, проблемы с лицензированием и развертыванием оборудования, а также дороговизна модернизации мобильных сетей негативно влияют на скорость распространения технологии.
До сих пор единственным городом страны, где находится доступная для частного использования сеть 5G — это Москва. Остальные регионы России, включая города федерального значения и областные центры, пока что не имеют своих сетей 5G. По всем этим причинам использование потребительской техники — смартфонов, планшетов и т.д. — которые имеют у себя функцию поддержки стандарта 5G, пока не выглядит актуальным для РФ. При существенно более высокой цене по сравнению с техникой, использующей 4G-модули, такие гаджеты не предоставляют в России значимых преимуществ, потому что возможностей использовать все эти новшества попросту нет.