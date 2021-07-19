5G: почему Россия «не осилила» технологию, к которой стремится весь мир?

Операторы связи также испытывают сложности по причине противоречий с силовыми структурами. Суть этого конфликта в том, что наиболее пригодные для развертывания сети 5G в России долгое время были закреплены именно за силовиками. Накала ситуация достигла в 2019 году, когда Совет безопасности РФ направил Владимиру Путину письмо, в котором были высказаны собственные соображения по поводу предоставления частот, закрепленных за силовиками. Что характерно, письмо содержало в себе отрицательные выводы по данной инициативе, и президент эту позицию Совета безопасности РФ поддержал. Ситуация оказалась настолько критической, что МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Ростелеком» выступали с совместным заявлением, в котором утверждали: если операторам не предоставят для развития 5G частоты, зарезервированные за силовиками, то инвестиции в 5G на территории России окупятся не раньше 2040 года.

Кроме того, к узлам сети 5G были предъявлены повышенные требования к санитарной безопасности. Это сделало развертывание 5G более дорогим, чем в других странах. Основные подвижки по развитию 5G в России начались в 2020 году. В этот год произошло сразу несколько знаменательных событий, которые все же дали технологии 5G «ход» на территории России. Свой проект на территории России появился у компаний Ericsson, «Ростех», «Ростелеком», «МТС». Особенно важна в этом списке последняя компания — она первой из крупных российских операторов связи получила лицензию на развертывание сетей 5G в 83 субъектах страны — то есть почти во всей стране. Также Федеральная антимонопольная служба сделала важный шаг навстречу операторам, позволив им создать совместное предприятие, главной целью которого будет расчистка дозволенных к использованию 5G диапазонов частот.

К 2021 году о своих намерениях протестировать проект по 5G также объявила Nokia совместно с Росатомом и «ЭР-Телеком». МТС запустила свою первую сеть 5G, предназначенную для коммерческого использования, а «Ростех» получил от правительства 21 миллиард рублей на развитие технологий.

По прогнозу заместителя Председателя Правительства РФ Максима Акимова, который он дал в апреле 2019 года, основной объем работ по расчистке частот и подготовке к внедрению нового формата связи будет готов, вероятно, уже в текущем году. По ситуации с новым стандартом видно, что Россия пока не готова массово переходить на 5G: большая часть проектов до сих пор находится в пилотной стадии, проблемы с лицензированием и развертыванием оборудования, а также дороговизна модернизации мобильных сетей негативно влияют на скорость распространения технологии.

До сих пор единственным городом страны, где находится доступная для частного использования сеть 5G — это Москва. Остальные регионы России, включая города федерального значения и областные центры, пока что не имеют своих сетей 5G. По всем этим причинам использование потребительской техники — смартфонов, планшетов и т.д. — которые имеют у себя функцию поддержки стандарта 5G, пока не выглядит актуальным для РФ. При существенно более высокой цене по сравнению с техникой, использующей 4G-модули, такие гаджеты не предоставляют в России значимых преимуществ, потому что возможностей использовать все эти новшества попросту нет.