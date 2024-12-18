Правда или миф: действительно ли 5G может влиять на человека?Или это просто маркетинг?
Каждая новая технология чаще всего встречается с паникой: многие сразу начинают беспокоиться, что она потенциально вредна для организма. Как только появились первые телефоны или микроволновки, люди говорили, что из-за них мозги превратятся в кисель. Или вообще, что новые технологии созданы для управлением разумом человека, все мы любим конспирологию. Примерно так же встречают и 5G: только-только связь начала распространяться по миру, а люди «в шапочках из фольги» уже начали мутить воду.
5G — это новая мобильная связь пятого поколения. Она, как и предыдущие поколения (2G, 3G, 4G), передаёт данные с помощью электромагнитных волн, но в отличие от предыдущих стандартов, 5G использует более высокие частоты, что даёт возможность передавать информацию быстрее и подключать больше устройств одновременно.
И именно наличие высоких частот смущает людей. Однако, электромагнитные волны не являются ионизирующими, то есть они не могут повредить клетки или ДНК, как, например, радиация, но вера людей в различные мифы неистребима.
Мифы о потенциальном вреде 5G
Вот самые распространённые заблуждения о 5G: работа станций способствует развитию рака, частому недомоганию или повреждению головного мозга — ничего из этого, конечно, так и не доказали. И дело тут не в том, что плохо старались — многие учёные пытались обнаружить хоть какое-то воздействие новой мобильной связи на живой организм.
Были, конечно, исследования, которые пытались подтвердить вред от электромагнитных волн 5G, но считать в полном мере корректными нельзя. В них, как правило, рассматривали весь радиочастотный спектр, а не тот, что используется конкретно для 5G. Иногда отмечалось небольшое повышение температуры кожи, но такое может возникнуть при превышении норм.
А нормы по излучению электромагнитных волн допускаемые, к примеру, в России — очень строгие: в 10−500 раз жестче, чем в странах Европы и Северной Америки. Так что россиянам точно бояться нечего. Более того, новые вышки работают так, что они распыляют свои волны для обхвата области побольше, а не концентрируют их в одну точку, что могло бы привести хоть к каким-то теоретическим изменениям.
Даже Всемирная организация здравоохранения(ВОЗ) утверждает, что опасно «глобальное электромагнитное загрязнение окружающей среды», которое каждые десять лет увеличивается в 10 раз, а не 5G технология и её волны. Так что, относительно новое поколение мобильной связи точно не станет главным виновником экологической катастрофы, максимум дополнением к опасениям ВОЗ. Помимо ВОЗ, международное агентство по изучению рака назвало радиочастотное электромагнитное поле потенциальным фактором возникновения злокачественных опухолей.
Лабораторные крысы доказали изменения при 5G
Правда, кто бы что ни говорил, некоторым учёным всё-таки удаётся зафиксировать изменения от воздействия 5G. Например, учёные Томского государственного университета (ТГУ) заметили, что у самцов крыс линии Вистар (генетически однородная линия, которую в 1906 году вывели в исследовательском институте Вистар) разного возраста обнаружились некоторые изменения. Под это исследование радиофизики ТГУ даже создали специальную версию антенны 5G.
Исследователи проверяли общее состояние крыс: массу тела, температуру, как они двигаются и питаются, и отслеживали возможные изменениями под воздействием антенны. Эксперимент длился в течение пяти недель — в крысиных годах это равняется примерно четырём годам жизни человека,
крысам это показалось вечностью.
На первый взгляд ничего и не случилось — грызуны никак не поменяли своё поведение, а все свои функции выполняли как надо. Однако, при более подробном изучении тканей мозга было замечено, что соотношения антиоксидантов и прооксидантов потерпело изменения.
Да, результат получили неожиданный, но только вот непонятно, как это повлияет на дальнейшую жизнь грызунов: утратят ли они какие-либо способности, или наоборот приобретут полезные мутации, повлияет ли это как-то на самок и их потомство? Очень много вопросов, а ответы мы сможем получить нескоро.
© Прошлые исследования учёных ТГУ о влиянии 5G излучения на млекопитающих
Или всё-таки не о чем беспокоиться?
На самом деле, 5G на человеческий организм хоть возможно и влияет, но это настолько незначительно, что особо и во внимание принимать не стоит. Потенциально больше вреда может принести «глобальное электромагнитное загрязнение окружающей среды», особенно с учётом сколько вокруг нас источников ЭМИ — от вышки на улице до Wi-Fi роутера в квартире.
Пока чёткого ответа на вопрос, есть ли вред от 5G, никто не даст. Однако пользу от него уже нашли: в Китае опросили более двух тысяч человек старше 60 лет, чтобы узнать, как влияет быстрый интернет на их самочувствие. Оказалось, что чем лучше работает мобильная связь в регионе (например, благодаря 5G), тем лучше пенсионеры оценивают свое здоровье — они легче находят нужную медицинскую информацию и общаются с другими людьми, в связи с этим их самооценка повышалась. Так что, не стоит бояться технологий, нужно пользоваться ими на полную!