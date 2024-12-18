Наука и технологии
Опубликовано 18 декабря 2024, 19:10
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Правда или миф: действительно ли 5G может влиять на человека?

Или это просто маркетинг?
Вы тоже заметили, что в какой-то момент все в новостях и социальных сетях начали кричать о том, что 5G имеет потенциальную опасность для человека, и пора мол надевать шапочки из фольги и всячески бойкотировать «новинку». А что сейчас, после многочисленных исследований учёных доказано ли, что 5G вреден?
Правда или миф: действительно ли 5G может влиять на человека?
© Freepik.com

Каждая новая технология чаще всего встречается с паникой: многие сразу начинают беспокоиться, что она потенциально вредна для организма. Как только появились первые телефоны или микроволновки, люди говорили, что из-за них мозги превратятся в кисель. Или вообще, что новые технологии созданы для управлением разумом человека, все мы любим конспирологию. Примерно так же встречают и 5G: только-только связь начала распространяться по миру, а люди «в шапочках из фольги» уже начали мутить воду.

5G — это новая мобильная связь пятого поколения. Она, как и предыдущие поколения (2G, 3G, 4G), передаёт данные с помощью электромагнитных волн, но в отличие от предыдущих стандартов, 5G использует более высокие частоты, что даёт возможность передавать информацию быстрее и подключать больше устройств одновременно.

И именно наличие высоких частот смущает людей. Однако, электромагнитные волны не являются ионизирующими, то есть они не могут повредить клетки или ДНК, как, например, радиация, но вера людей в различные мифы неистребима.

Правда или миф: действительно ли 5G может влиять на человека?
© Pikabu.ru

Мифы о потенциальном вреде 5G

Вот самые распространённые заблуждения о 5G: работа станций способствует развитию рака, частому недомоганию или повреждению головного мозга — ничего из этого, конечно, так и не доказали. И дело тут не в том, что плохо старались — многие учёные пытались обнаружить хоть какое-то воздействие новой мобильной связи на живой организм.

Были, конечно, исследования, которые пытались подтвердить вред от электромагнитных волн 5G, но считать в полном мере корректными нельзя. В них, как правило, рассматривали весь радиочастотный спектр, а не тот, что используется конкретно для 5G. Иногда отмечалось небольшое повышение температуры кожи, но такое может возникнуть при превышении норм.

А нормы по излучению электромагнитных волн допускаемые, к примеру, в России — очень строгие: в 10−500 раз жестче, чем в странах Европы и Северной Америки. Так что россиянам точно бояться нечего. Более того, новые вышки работают так, что они распыляют свои волны для обхвата области побольше, а не концентрируют их в одну точку, что могло бы привести хоть к каким-то теоретическим изменениям.

Даже Всемирная организация здравоохранения(ВОЗ) утверждает, что опасно «глобальное электромагнитное загрязнение окружающей среды», которое каждые десять лет увеличивается в 10 раз, а не 5G технология и её волны. Так что, относительно новое поколение мобильной связи точно не станет главным виновником экологической катастрофы, максимум дополнением к опасениям ВОЗ. Помимо ВОЗ, международное агентство по изучению рака назвало радиочастотное электромагнитное поле потенциальным фактором возникновения злокачественных опухолей.

Правда или миф: действительно ли 5G может влиять на человека?
© Freepik.com

Лабораторные крысы доказали изменения при 5G

Правда, кто бы что ни говорил, некоторым учёным всё-таки удаётся зафиксировать изменения от воздействия 5G. Например, учёные Томского государственного университета (ТГУ) заметили, что у самцов крыс линии Вистар (генетически однородная линия, которую в 1906 году вывели в исследовательском институте Вистар) разного возраста обнаружились некоторые изменения. Под это исследование радиофизики ТГУ даже создали специальную версию антенны 5G.

Исследователи проверяли общее состояние крыс: массу тела, температуру, как они двигаются и питаются, и отслеживали возможные изменениями под воздействием антенны. Эксперимент длился в течение пяти недель — в крысиных годах это равняется примерно четырём годам жизни человека, крысам это показалось вечностью.

Правда или миф: действительно ли 5G может влиять на человека?
© tsu.ru / Scientific Reports

На первый взгляд ничего и не случилось — грызуны никак не поменяли своё поведение, а все свои функции выполняли как надо. Однако, при более подробном изучении тканей мозга было замечено, что соотношения антиоксидантов и прооксидантов потерпело изменения.

Да, результат получили неожиданный, но только вот непонятно, как это повлияет на дальнейшую жизнь грызунов: утратят ли они какие-либо способности, или наоборот приобретут полезные мутации, повлияет ли это как-то на самок и их потомство? Очень много вопросов, а ответы мы сможем получить нескоро.

© Прошлые исследования учёных ТГУ о влиянии 5G излучения на млекопитающих

Или всё-таки не о чем беспокоиться?

На самом деле, 5G на человеческий организм хоть возможно и влияет, но это настолько незначительно, что особо и во внимание принимать не стоит. Потенциально больше вреда может принести «глобальное электромагнитное загрязнение окружающей среды», особенно с учётом сколько вокруг нас источников ЭМИ — от вышки на улице до Wi-Fi роутера в квартире.

Пока чёткого ответа на вопрос, есть ли вред от 5G, никто не даст. Однако пользу от него уже нашли: в Китае опросили более двух тысяч человек старше 60 лет, чтобы узнать, как влияет быстрый интернет на их самочувствие. Оказалось, что чем лучше работает мобильная связь в регионе (например, благодаря 5G), тем лучше пенсионеры оценивают свое здоровье — они легче находят нужную медицинскую информацию и общаются с другими людьми, в связи с этим их самооценка повышалась. Так что, не стоит бояться технологий, нужно пользоваться ими на полную!