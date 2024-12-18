Правда или миф: действительно ли 5G может влиять на человека?

Каждая новая технология чаще всего встречается с паникой: многие сразу начинают беспокоиться, что она потенциально вредна для организма. Как только появились первые телефоны или микроволновки, люди говорили, что из-за них мозги превратятся в кисель. Или вообще, что новые технологии созданы для управлением разумом человека, все мы любим конспирологию . Примерно так же встречают и 5G: только-только связь начала распространяться по миру, а люди «в шапочках из фольги» уже начали мутить воду.

5G — это новая мобильная связь пятого поколения. Она, как и предыдущие поколения (2G, 3G, 4G), передаёт данные с помощью электромагнитных волн, но в отличие от предыдущих стандартов, 5G использует более высокие частоты, что даёт возможность передавать информацию быстрее и подключать больше устройств одновременно.

И именно наличие высоких частот смущает людей. Однако, электромагнитные волны не являются ионизирующими, то есть они не могут повредить клетки или ДНК, как, например, радиация, но вера людей в различные мифы неистребима.