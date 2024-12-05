Быстрее, лучше, дешевле: как дела у российского 5G?

Так чем же 5G круче своих предшественников?

Высокая скорость: С 5G интернет становится намного быстрее, так что фильмы, видео и другие большие файлы загрузятся за считанные секунды.

Меньшая задержка: время пинга (отклика) значительно снижается. Геймеры поймут: лаги в процессе могут стоить всей игры. Ну и если вы любите поболтать по видеосвязи, то видеть слайд-шоу вместо лица собеседника больше не придётся.

Можно подключить много устройств: 5G позволяет поддерживать в одной сети большое число гаджетов. В людных местах, где у каждого первого есть мобильник или ещё какой девайс, разница будет очень даже ощутима. «Пятое поколение» идеально подойдёт и для умных домов и городов, где всё подключено к интернету.

Новые возможности: 5G помогает развивать новые технологии — автономные автомобили, виртуальную и дополненную реальности (VR и AR) и многое другое.