Быстрее, лучше, дешевле: как дела у российского 5G?И скоро ли он станет общедоступным?
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Что такое 5G?
5G (от англ. fifth generation — «пятое поколение») — это интернет-соединение нового порядка, которое должно прийти на смену 4G и LTE. Казалось бы, зачем он нам вообще нужен? И прошлое поколение давало вполне приемлемую скорость, да и доступно почти повсеместно.
Проблема в том, что мобильных устройств стало слишком много и 4G уже не справляется с таким обилием гаджетов. Для этого, в свою очередь, необходимо улучшить интернет-соединение.
Так чем же 5G круче своих предшественников?
Высокая скорость: С 5G интернет становится намного быстрее, так что фильмы, видео и другие большие файлы загрузятся за считанные секунды.
Меньшая задержка: время пинга (отклика) значительно снижается. Геймеры поймут: лаги в процессе могут стоить всей игры. Ну и если вы любите поболтать по видеосвязи, то видеть слайд-шоу вместо лица собеседника больше не придётся.
Можно подключить много устройств: 5G позволяет поддерживать в одной сети большое число гаджетов. В людных местах, где у каждого первого есть мобильник или ещё какой девайс, разница будет очень даже ощутима. «Пятое поколение» идеально подойдёт и для умных домов и городов, где всё подключено к интернету.
Новые возможности: 5G помогает развивать новые технологии — автономные автомобили, виртуальную и дополненную реальности (VR и AR) и многое другое.
Получается, что 5G превосходит почти во всём своих предшественников, но почему-то мы практически ничего не слышим о его развитии в России. В чём же дело, неужели в РФ нет потребности в более быстром интернет-соединении?
Не всё так просто с российским 5G
Частотный диапазон. Дело в том, что основной диапазон для пятого поколения во всём мире — 3,4-3,8 ГГц. В России же он уже и так занят — силовиками и госструктурами. Казалось бы, в чём трудность поменять диапазон? И тут мы сталкиваемся с другой проблемой.
Трудности с подключением. В России хотят выделить для 5G 4,8-4,99 ГГц, но некоторые устройства просто не увидят эту частоту: новенькие iPhone под неё не адаптированы, и едва ли Apple станет что-то менять ради российского пользователя, и некоторые модели Redmi и Xiaomi тоже работают на другой полосе. Однако, основная сложность даже не в этом.
Технические трудности. В этом, пожалуй, и есть главный вызов для российского 5G: до недавнего времени базовые станции (БС) в России просто не производились, а закупались у Ericsson, Nokia и Huawei.
Однако, и это решаемо. Например, МТС уже начинает масштабное производство 5G-станций. Каждый год планируют выпускать по 5-10 тыс. станций, а к 2028 году пользоваться можно будет ТОЛЬКО российскими БС.
В 2024 их будут тестировать сначала в Москве и Подмосковье, но со временем обещают распространить на всю Россию. Надо отметить, что это будет очень затратное мероприятие, особенно, с учётом двух факторов: размеров нашей страны и того факта, что для 5G надо больше БС, чем для 4G.
5G — это безопасно?
Не все будут рады появлению в России 5G. У кибербезопасников работы прибавится, и вот почему:
Больше точек для взлома: В сетях 5G много разных маршрутизаторов и соединений, а каждое из них — потенциальная уязвимость. Если одно из этих звеньев будет слабым, это может угрожать безопасности всей сети.
Не все устройства защищены: У некоторых гаджетов, которые подключаются к сети (например, умных телевизоров или холодильников), нет хорошей защиты. Чем больше таких устройств, тем больше рисков для безопасности.
Отсутствие шифрования: Если данные между устройствами передаются без шифрования (то есть без скрытия информации), хакеры могут увидеть, какие устройства подключены к сети. А это, в свою очередь, помогает им лучше планировать атаки.
Не стоит волноваться слишком сильно: у нас ещё много времени, чтобы подготовиться к интернету нового поколения и максимально обезопасить себя. Специалисты из Лаборатории Касперского рекомендуют простые, но действенные шаги: использовать максимально сложные пароли, которые никак не связаны с вашей личностью (не писать дату рождения в пароле и т.д.), менять пароли на устройствах, которые подключаются к интернету и, конечно же, установить антивирус.
Есть ли будущее у 5G в России?
Да, пока в России не всё гладко с 5G, но все перечисленные трудности можно преодолеть. России нужна связь нового поколения, об этом говорит и государственная поддержка. Конечно, из-за санкций и непростой мировой обстановки развитие 5G будет идти медленнее, а огромные размеры нашей страны не позволяют быстро покрыть всю территорию сверхбыстрым интернетом. Да и стоит оно недешёво.
Тем не менее, первые шаги для внедрения 5G уже сделаны, а в отдельных районах страны он уже даже успешно применяется. Совсем скоро мобильная связь нового поколения станет неотъемлемой частью нашей жизни, а там и до развитого интернета вещей и умных городов рукой подать. Это ли не здорово?