Приоритетная цель: за этот самолёт дают «Звезду Героя»Поговорим о королях неба разведки
По идее, такие самолёты можно обозначить просто как мощная РЛС (радиолокационная станция или просто радар) воздушного базирования. И, в общем, этим сказано если не всё, то большая часть.
У нас такие системы называются самолёты Дальнего Радиолокационного Обнаружения — ДРЛО или ДРЛОиУ (и Управления), если речь идёт о более расширенном варианте воздушного командного пункта. В США и англоязычной среде используется аббревиатура AEW&C (Воздушная система Раннего Предупреждения и Контроля), однако чаще в обиходе используют AWACS (те же яйца, только в профиль). Изначально это была конкретная модель Boeing E-3, но потом «аваксы» стали именем нарицательным.
Сегодня мы разберём, почему эти машины остаются одним из важнейших компонентов на поле боя, особенно в крупных конфликтах серьёзных держав с широким спектром вооружений.
База
Внешне ничего особенного, базой для системы служат обычно грузовые или пассажирские самолёты, отличительной чертой которых становится огромный диск или панель над фюзеляжем.
В целом с момента появления этого класса военной техники (конец Второй мировой войны) концепт значительно не менялся, развивался аппаратный комплекс вслед общему развитию электроники. Технологии стелс также не применяются: во-первых, это невозможно, во-вторых, не нужно.
Габариты не позволяют иметь сверхмалый ЭПР (показатель заметности для радиолокации), ведь в конструкции всегда заложен отсек для оборудования и боевых расчетов, в отличие от современных истребителей и некоторых бомбардировщиков. Собственная РЛС имеет мощное излучение и горит на локаторах как рождественская ёлка. Ну а радиопоглощающие покрытия или снижение теплового излучения двигателей, с учётом этих факторов, просто бессмысленны.
Самолёты ДРЛО защищает дистанция, точнее радиус обзора, а он очень велик. Самые известные машины в этом классе — это российские А-50 и американские (и вообще натовские) AWACS E-3 Sentry. Радары способны контролировать до 400 км надводного или низковысотного сухопутного пространства, а на больших высотах радиус растёт до 600 — 650 км для целей с ЭПР около 1 м² (практически всё, включая самолёты 5-го поколения при некоторых конфигурациях полёта).
Количество отслеживаемых целей может варьироваться в пределах 60 — 150 для машин такого класса.
Такие диапазоны делают самолёты ДРЛО почти неуязвимыми для большинства видов ПВО и, тем более, ракет воздух-воздух. Поражение возможно из-за ошибок планирования миссии (полётного задания) или успешных воздушных засад, а также диверсий (а такие машины — одна из приоритетных задач для диверсионных миссий). Но об этом поговорим чуть позже.
Какие задачи выполняются?
Системы ДРЛО — очень важная компонента применения вооружённых средств на оперативно-тактическом уровне. Часто при взаимодействии основных родов войск (морские, сухопутные и воздушные силы) — и по отдельности, и вместе, и в комбинации.
Загоризонтная РЛС
Эта задача в своё время и привела к созданию подобных машин. Если по-простому: радиосигнал летит по прямой, но земля имеет сферическую форму (не говорите про это Юрию Лозе) и постепенный обратный источнику сигнала наклон закрывает происходящее в нём. Радар, поднятый на 10 метров, видит до 13 км, но с учётом высоты самой цели радиогоризонт увеличивается. В комплексах С-300 радары подсвета и наведения или низковысотные обнаружители могут иметь специальные мачты 20, 25 или 40 метров (вышки 40В6 или 40В6МД).
Именно поэтому системы дальнего (загоризонтного) обнаружения такие огромные по размеру, даже если используют отражения коротких волн от верхнего слоя атмосферы (ионосферы), что позволяет «видеть» на сотни и тысячи км.
Самолёт с РЛС был изначально самым простым, доступным и эффективным способом дальнего обнаружения. Увеличивая дистанцию до сотен км, дежуривший самолёт мог отследить точные координаты бомбардировщиков противника для более точного наведения перехватчиков. Также можно полагаться на обнаружение низколетящих крылатых или баллистических ракет — опять же, для более эффективной координации средств ПВО.
Наконец, ДРЛО полезны, когда ландшафт не позволяет эффективно использовать наземные РЛС — горы, территориальные и нейтральные воды далеко от берега, некоторые атмосферные явления.
Дальняя разведка
В общем, это не обязательно элемент системы ПВО, воздушный радар может вести наблюдение за группировкой противника, как на переднем крае, так и на оперативной глубине. Большой охват позволяет давать панорамную и цельную картину, что важно для командования на оперативном уровне.
Самолёты ДРЛО способны координировать действия воздушных, морских и сухопутных групп. Избегать дружественного огня и атак на гражданские объекты, что особенно важно, когда действуют одновременно несколько групп самолётов с разными задачами. Своевременно переданная информация позволяет оперативно перегруппировать силы, предупреждать о скоплениях сил противника. В итоге штабы получают более интенсивное обновление ситуационной осведомлённости, а быстродействие растёт.
Особенно ценность растёт, опять же, из-за сложного и изрезанного перепадами высот ландшафта, что позволяет противнику маскировать перемещения и скопления от наземных радаров. Воздушная РЛС исправляет ситуацию.
Современные ДРЛО несут на себе не только радиолокационное оборудование. Часто (особенно на малых самолётах и вертолётах) это системы инфракрасного наблюдения, гидроакустические локаторы и магнитомеры для поиска подлодок.
Кроме того, в оборудование входит аппаратура противодействия РЭБ, защищённые каналы передачи и шифрования данных, а также вычислительная аппаратура для обработки и систематизации информации.
Наведение и управление
Активная работа воздушной машины ДРЛОиУ или незаметна противнику, или он не в силах противодействовать. Поэтому такой самолёт может служить наводчиком, позволяя атакующим машинам (например, истребителям-бомбардировщикам, действующим, как правило, на оперативную глубину до 150 — 300 км) на подлёте не использовать бортовые РЛС для навигации к цели, и оставаться менее заметными за счёт отсутствия собственного радиоизлучения.
С помощью защищённых каналов передачи данных (например, натовская Links 16) машина ДРЛО (в данном случае ДРЛОиУ) может служить центром сбора и обработки информации с других машин, на большом периметре, превышающем даже собственное «зрение». Одна группа истребителей может заметить самолёты противника, атаковать которые самостоятельно не может, а командный пункт получив координаты, может их передать другой группе истребителей.
Часто могут случаться корректировки боевых задач, смена целей, обнаружение серьёзных средств ПВО противника. Благодаря систематизации информации и собственной панораме обзора, ДРЛО служит в роли воздушного командного пункта, или даже штаба. Не только даже для воздушных сил — потенциал современных А-50У и модернизированных E-3, способных отследить до 300 целей, делает их и межвидовым средством управления, когда требуется тщательное взаимодействие воздушных и сухопутных сил.
ДРЛО способны отслеживать пуски ракет наземного базирования, что важное подспорье для быстродействия ПВО.
Наконец, как уже было сказано, некоторые модификации ДРЛО способны отслеживать наземные цели. Дальнейшая их роль может не ограничиваться только разведкой — машина может помогать подсвечивать группу техники и её перемещение, позволяя командованию оценить возможности поражения и выбрать оптимальный инструмент. Ну а обнаружение скоплений войск противника даёт возможность совершать перегруппировку сил, распределять резервы и снабжать целеуказанием различные средства поражений — тактические ракетные комплексы, артиллерию.
Боевое применение и развитие
Большая часть работы машин ДРЛО — это боевое дежурство по охране границ. Активно применяться в боевых действиях они начали с расцветом локальных войн конца прошлого века.
Для стран НАТО и, прежде всего, США «аваксы» были важнейшим инструментом организации массированного применения авиации, ставшие визитной карточкой американских войн последних десятилетий. Роль ДРЛО в их военном доминировании ничуть не меньше, чем авианосных групп — часто авиация делала львиную долю боевой работы, оставляя остальным родам рутину.
В ходе СВО на Украине активно воюют и российские А-50, и А-50У. Россия обладала 10 машинами (2 А-50 и 8 А-50У) при всего 31 произведённой машиной (7 ушли на экспорт). В 2023 году один борт был повреждён при атаке дронов на аэродром Мачулищи. 23 февраля 2024-го потерян борт А-50У, в ходе воздушной засады украинской стороной (применена дальнобойная ракета комплекса С-200). По другим данным машина стала жертвой «дружественного огня» и была поражена собственными ПВО. Информация о ещё одной потере в январе 2024 остаётся неподтверждённой.
Также два А-50 были повреждены в ходе нашумевшей операции «Паутина» с помощью коптеров — степень повреждений неизвестна, хотя кадры состояния одной из них на украинских ресурсах говорят о том, что это не действующая машина. Вскоре должны поступить на вооружение обновлённые А-100, но о сроках пока неизвестно.
Концептуально развивать самолёты ДРЛО сложно. В основном обновления касаются возможностей вычислительной аппаратуры — количество сопровождаемых целей, шифрование данных, быстродействие систем и стойкость к противодействию РЭБ. Однако и тут в перспектине не обойдётся без БПЛА. Новые доктрины говорят о применении роя ДРЛО, где головная машина с экипажем и расчетами будет окружена группами дронов с собственными радарами.
Даже самые грузоподъёмные дроны не способны нести дальнобойные радары, но тут уже берут количеством. Малые площади обзора будут сливаться в единой системе данных, за счёт чего обзор роя может быть кратно выше возможностей основной машины — благодаря этому повысится как эффективность, так и безопасность, ведь в опасные зоны могут входить беспилотники, потеря которых не так критична.