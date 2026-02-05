Приоритетная цель: за этот самолёт дают «Звезду Героя»

По идее, такие самолёты можно обозначить просто как мощная РЛС (радиолокационная станция или просто радар) воздушного базирования. И, в общем, этим сказано если не всё, то большая часть.

У нас такие системы называются самолёты Дальнего Радиолокационного Обнаружения — ДРЛО или ДРЛОиУ (и Управления), если речь идёт о более расширенном варианте воздушного командного пункта. В США и англоязычной среде используется аббревиатура AEW&C (Воздушная система Раннего Предупреждения и Контроля), однако чаще в обиходе используют AWACS (те же яйца, только в профиль). Изначально это была конкретная модель Boeing E-3, но потом «аваксы» стали именем нарицательным.

Сегодня мы разберём, почему эти машины остаются одним из важнейших компонентов на поле боя, особенно в крупных конфликтах серьёзных держав с широким спектром вооружений.

База

Внешне ничего особенного, базой для системы служат обычно грузовые или пассажирские самолёты, отличительной чертой которых становится огромный диск или панель над фюзеляжем.