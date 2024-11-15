Как технологии влияют на агропром России?Новые технологии, которые навсегда изменят привычный облик сельского хозяйства!
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Появляются ли новые агростартапы в России?
В Англии говорят, что есть три способа разориться: самый быстрый — скачки, самый приятный — женщины, а самый надёжный — сельское хозяйство, но справедливо ли это для наших широт?
Когда мы говорим об агропромышленности, мы представляем комбайны, трактора, огромные поля… но как оно будет выглядеть в ближайшем будущем? Быть может, в скором времени, человеку вообще не придётся самому сеять, поливать и собирать урожай? В России сейчас появляется множество стартапов, которые могут сделать эту сказку былью.
Беспилотники
Беспилотники легко могут найти себя в сельском хозяйстве: поливать, удобрять, следить за полями. Уже сейчас на рынке можно встретить множество компаний, которые предлагают беспилотные летающие аппараты под различные нужды.
Компания «AeroGlobe» предлагает дронов, которые будут обрабатывать сельхоз угодья, и при этом не причинять такого вреда почве, как наземные машины. Аппараты «АгроДронГрупп» специализируются на наблюдении за землепользованием: например, они отмечают на каком участке лучше урожайность или где могут быть проблемы из-за сорняков и болезней растений.
Биотехнологии
Биотехнологии являются самой крупной отраслью стартапов в сельском хозяйстве. Применяются они практически повсеместно: в растениеводстве, животноводстве, лесном хозяйстве и т.д.
Биотех — это не столько про технологии, сколько про использование живых организмов.
В последнее время, общество всё больше внимания уделяет экологическим проблемам: например, состоянию водоёмов, загрязнению рек и озёр. Практически каждый сталкивался с ситуацией, когда его любимый пруд или река начинали «цвести».
К счастью, сейчас появляются проекты, которые могут решить и эту проблему: например, российский стартап «Альготек» использует хлореллу для борьбы с «цветением» — она быстро очищает воду и совершенно безвредна для живых организмов, а первые признаки очищения обещают уже через 2 недели.
Про пластиковые загрязнения слышал, наверное, каждый. К сожалению, далеко не все сознательно относятся к окружающей среде: часто можно встретить горы мусора в местах зон отдыха, и среди этого мусора обязательно будут пластиковые бутылки, пакеты и одноразовая пластиковая посуда.
Многие компании сейчас приобретают статус eco-friendly, то есть следят за тем, чтобы их деятельность не вредила окружающей среде. Помочь с этим может российский бренд «EcoPack», который производит одноразовую биоразлагаемую посуду и упаковки — ребята делают свой продукт из кукурузного крахмала и рисовой лузги, и никакого пластика!
Маркетплейсы
В современном мире активно развивается интернет-торговля: буквально невозможно себе представить шопинг без Wildberries или Ozon, ведь это позволяет экономить наш самый ценный ресурс — время. Если есть маркетплейсы для различных бытовых покупок, то почему их не может быть в агросекторе?
Примерно также рассуждают и отечественные стартаперы: встречайте, проект «Агрохелпер » — маркетплейс для сельхозпроизводителей и покупателей. Удовольствие не бесплатное, цена — 19 900р в месяц, но есть возможность бесплатно опробовать сервис. Однако, не спешите с выводами — это больше чем просто обычный маркетплейс, например, здесь есть виртуальный помощник, который сильно облегчает жизнь пользователю:
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он обзванивает фермеров и уточняет актуальность данных (надо отметить, что голос и манера речи почти неотличимы от человеческих)
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делает все необходимые расчёты и предлагает наиболее выгодные варианты
Ещё есть «Поле.рф», который уже больше похож на привычный нам маркетплейс: огромный выбор различных товаров для растениеводства и животноводства сочетается с аграрной техникой. Помимо этого, маркетплейс предлагает варианты финансирования для фермеров: рассрочки, авансирование, кредиты и т.п.
Светлое будущее
Различные новинки круто меняют сельское хозяйство в России: беспилотники делают работу на полях проще и безопаснее для природы, биотех-стартапы решают проблемы с грязной водой и пластиковым мусором, что позволяет заботиться об экологии. Маркетплейсы делают жизнь фермеров легче, предоставляя им удобный доступ к нужным товарам и технологиям.
В общем, будущее сельского хозяйства в России выглядит обнадеживающе: больше технологий, меньше забот и вреда для природы. Так что, несмотря на все сложности, стартапы дают надежду на эффективное развитие аграрного сектора.