Как технологии влияют на агропром России?

Появляются ли новые агростартапы в России?

В Англии говорят, что есть три способа разориться: самый быстрый — скачки, самый приятный — женщины, а самый надёжный — сельское хозяйство, но справедливо ли это для наших широт?

Когда мы говорим об агропромышленности, мы представляем комбайны, трактора, огромные поля… но как оно будет выглядеть в ближайшем будущем? Быть может, в скором времени, человеку вообще не придётся самому сеять, поливать и собирать урожай? В России сейчас появляется множество стартапов, которые могут сделать эту сказку былью.

Беспилотники

Беспилотники легко могут найти себя в сельском хозяйстве: поливать, удобрять, следить за полями. Уже сейчас на рынке можно встретить множество компаний, которые предлагают беспилотные летающие аппараты под различные нужды.