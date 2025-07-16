Как ИИ следит за самокатчиками и спасает их жизни

За последние несколько лет средства индивидуальной мобильности (они же СИМ) стали очень популярны. За один самокатный сезон в 2024 году было совершено более 200 миллионов поездок! Только подумайте: с 2020 года рынок вырос в 12,5 раз.

Однако из-за такого быстрого роста популярности кикшеринга (аренды самокатов), возросло количества аварий. За 2024 год на электросамокатах произошло более 4 тысяч аварий, по сравнению с 2023 годом их количество выросло на 42%.

А для того, чтобы ввести правила, которые действительно помогут решить эту проблему, нужно понять, какие именно риски подстерегают самокатчиков. Недавно учёные из Швеции даже проводили исследование: они оснастили камерами и датчиками 17 электросамокатов. Чтобы понять, какие главные опасности подстерегают на дорогах, на них совершили 6868 поездок.