Как ИИ следит за самокатчиками и спасает их жизни

Как ИИ следит за самокатчиками и спасает их жизниБезопасность превыше всего!
За последние несколько лет средства индивидуальной мобильности (они же СИМ) стали очень популярны. За один самокатный сезон в 2024 году было совершено более 200 миллионов поездок! Только подумайте: с 2020 года рынок вырос в 12,5 раз.
Однако из-за такого быстрого роста популярности кикшеринга (аренды самокатов), возросло количества аварий. За 2024 год на электросамокатах произошло более 4 тысяч аварий, по сравнению с 2023 годом их количество выросло на 42%.
А для того, чтобы ввести правила, которые действительно помогут решить эту проблему, нужно понять, какие именно риски подстерегают самокатчиков. Недавно учёные из Швеции даже проводили исследование: они оснастили камерами и датчиками 17 электросамокатов. Чтобы понять, какие главные опасности подстерегают на дорогах, на них совершили 6868 поездок.
Как оказалось, основная угроза кроется в привычках людей и их самоуверенности. Вероятность попасть в аварию, когда люди едут на самокате вдвоем или держат напиток в руках, повышается в 3 раза. Или, например, бесцельная езда, когда человек накручивает круги вокруг двора, а не просто едет из точки, А в точку Б, повышает риск аварии почти в 5 раз.
Иногда люди сами ради прикола провоцируют аварии. В 20% случаев водители намеренно создавали опасные ситуации на дороге — например, врезались во что-нибудь.
В целом, учёные объяснили это тем, что у некоторых пользователей нет чувства ответственности за чужую собственность — арендовали и ладно. Починит кто-то другой в случае чего, а может, про такое хулиганство и вовсе и не узнают.
Актуально это и для России. Судя по последним заявлениям, причины происшествий у нас всё те же: невнимательность, несоблюдение ПДД и езда на самокате вдвоём. Но есть и независимая от водителей причина — плохое дорожное покрытие.
Чтобы аварий стало меньше, были приняты разные меры: например, все прокатные самокаты в России начали ездить медленнее — ограничение в скорости теперь до 20−25 километров в час.
А ещё сейчас планируют внедрить комплекс на основе искусственного интеллекта (куда же без него), который поможет снизить количество ДТП. Так решила поступить компания NtechLab.
Голосовой помощник в самокате
ИИ будет выявлять недобросовестных пользователей: тех, кто пересекает пешеходный переход на самокате, катается вдвоем на одном СИМ или неправильно паркуется.
Это будет выглядеть так: искусственный интеллект следит за самокатчиком, и, если он распознаёт нарушения, то голосовой помощник предупреждает, что пользователь нарушает правила.
Многие пользователи самокатов не соблюдают ПДД на пешеходных переходах, где необходимо спешиться. Или передвигаются на самокате вдвоем, в том числе с ребенком. Наше решение нацелено на то, чтобы снизить количество таких грубых нарушений и уменьшить количество происшествий. Более того, мы дорабатываем функционал, который позволит властям оперативно передавать информацию о нарушителях непосредственно кикшеринговым сервисам. Они, в свою очередь, смогут своевременно провести работу с пользователями.
Затея, конечно, хорошая, но будут ли пользователи слушаться — вопрос. Всё-таки некоторые люди хоть и понимают, что они делают что-то не так, но всё равно продолжают нарушать правила.
Кроме того, учёные решили усовершенствовать сами самокаты. Исследователи университета «ЛЭТИ» создали прототип автоматизированной системы, которая фиксирует препятствия и неровности дороги.
Система контроля за дорогой
Новая система состоит из дальнометров, камеры, ультразвукового датчика, и алгоритмов, которые анализируют, есть препятствие или нет. Устройство небольшое — весит всего 360 грамм, поэтому его можно просто установить в руль.
Система реагирует достаточно быстро: информацию она собирает со скоростью 0,7 секунды. А значит, самокат можно будет вовремя замедлить без резкого удара по тормозам.
К тому же, сам модуль энергии кушает немного, аккумулятора самоката ему вполне хватает. Даже на время продолжительности работы СИМ сильно не повлияет.
В дальнейшем, разработку планируют оптимизировать и запустить в массовое производство. Согласитесь, будет намного комфортнее кататься с таким прибором, особенно новичкам. Даже если проглядишь неровность, то с самоката не улетишь.
Самый лучший способ обезопасить себя
Однако, какие бы не создавали новые устройства для СИМ, в частности для самокатов, какие бы исследования не проводили, все равно ответственность за безопасность лежит на самих пользователях.
Как, например, с автомобилями: если бы водители не гоняли, не садились за руль пьяными, и так далее, количество аварий сократилось бы. А их, на минутку, 100 тысяч в год.
Важно думать в первую очередь о своей безопасности: надевать средства защиты — шлем, наколенники, и быть внимательным на дорогах.
Всё-таки даже обычная поездка на самокате может закончится плачевно. Соблюдайте правила безопасности и будьте осторожны!