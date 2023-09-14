Думал, нейросети могут только картинки рисовать? Медики нашли идею получше

Почти каждую неделю создатели нейросетей рассказывают об их новых успехах — то чат-бот сдаст экзамен на юриста, то бот-художник научится правильно рисовать руки (в кои-то веки!), то роботы напишут рабочий код на уровне молодого программиста.

Кстати, пока вы под пиво и чипсики с ухмылкой читаете о том, что нейросети и искусственный интеллект когда-то вытеснят какие-то там профессии, это происходит уже сейчас. Программисты и художники, которых нейросети уже подвинули (ну, по крайней мере, новичков), пытаются активно бороться с алгоритмами и лоббировать их запреты или ограничения. Наивно — прогресс не остановить! Нейросети уже плотно вошли в нашу жизнь, а их технические возможности будут только расти.

Рядовые пользователи при этом не пользуются нейросетками на полную катушку. Обычно они генерируют какую-нибудь срань — котов-воинов в анимешном стиле, голливудских звёзд в советских трениках или расклад Таро на окончание любимого сериала.