Кто стоит за атакой в Брянске и «чёрным днём российской авиации»Разбираем основные версии
Как вы уже читали в новостях, Россия потеряла одним днём два современных дорогущих истребителя на собственной территории и два вертолёта вместе с ними? Что это было — работа диверсионно-разведывательной группы или длинная рука украинского ПВО? Ну и вообще... как в принципе до этого дошло?
В Брянской области одним днём российские ВКС потеряли четыре летательных аппарата. Основная версия — это действия украинской (или проукраинской) ДРГ, которую оснастили переносными зенитными-ракетными комплексами (ПЗРК).
Военно-политический аспект произошедшего — не наша компетенция, а вот военно-технический — наша, поэтому вкратце расскажем, чего стоят такие потери, какими ПЗРК действовал противник и как такое могло случиться.
Собственно потери
Первая информация поступила о потере Су-34. Это истребитель-бомбардировщик идеологический наследник штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24. Эта машина основана на истребителе Су-27 и приспособлена для нанесения тактических и оперативно-тактических ударов в условиях противодействия вражеской ПВО и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Такая Сушка относится к поколению истребителей 4++, а это значит, что в ней много внимания уделили снижению радиолокационной заметности — в конструкцию включили много радиопоглащающих материалов и немного изменили компоновку планера. По заявлениям представителей КБ Сухого, ЭПР (эффективная площадь рассеивания — чем меньше этот показатель, тем менее аппарат заметен для РЛС разведки и наведения ПВО) Су-34 кратно меньше чем у обычных истребителей и бомбардировщиков 3-го и 4-го поколений.
Экспортная цена — свыше 30 млн. долларов. При этом по такой цене заказчик (на сегодня это пока только Минобороны России) получает машину с вариативной боевой нагрузкой в 12 тонн, что больше чем у ближайшего аналога F-15E на тонну. При этом машина может обнаружить и поразить малые подвижные цели, вроде танка, САУ или боевой машины, поэтому разом заменяет и Су-24 и Су-25.
Су-35С — многоцелевой истребитель того же поколения 4++ и, в общем, тоже развитие платформы Су-27 примерно того же периода, что и Су-34. Только в этом случае баланс возможностей машины получил уклон уже больше в истребительный профиль.
В сравнении с Су-27, РЛС Су-35 может обнаружить цели на бОльших дистанциях, а система управления огнем (СУО) позволяет отрабатывать до 8 воздушных целей ракетами с активным наведением. Цели с эффективной площадью рассеивания около 1 (примерно крылатая ракета) на встречном курсе такой Су может обнаружить с 270 км, а современный истребитель — с 350 км.
А ещё, благодаря возможностям дальнего обнаружения, Су-35 применяли как средство прорыва украинской ПВО в самом начале конфликта. Оценивать его эффективность в этом пока сложно, но в боевых действиях он часто пригождался для точечных наземных атак, при этом таких машин были заметно ниже тех же Су-34.
В Брянске потеряли третий Су-35 и седьмой Су-34. Экспортная цена Су-35 — 104 млн долларов, а Су-34 — 36 млн долларов.
Кроме самолётов потеряны и два вертолёта Ми-8 — это многоцелевой вертолёт, в основном использующийся как транспортный. В миссии 12 мая они должны были сопровождать истребители в зоне отработки целей и, если машины поразят средства ПВО, эвакуировать катапультировавшиеся экипажи.
Как это возможно?
Да, ПВО может действовать почти как спецназ, устраивая такие вот авиазасады, как уже высказались ряд экспертов.
Не ясным остаётся, что это могло быть:
диверсионная группа с ПЗРК, которая просочилась через границу, заняла позицию вблизи аэродрома или маршрутов ударной авиагруппы и отработала цели
зенитная установка (комплекс) вблизи государственных границ России и Украины
самолёты могли сбить и ракетами класса воздух-воздух, то есть с украинских истребителей
ДРГ?
В первом случае речь идёт о боевой группе в составе примерно нескольких отрядов из пары-тройки бойцов с ПЗРК, которым легче просочиться через границу. Печальные инциденты с вторжением дииверсионно-разведывательной группы украинской армии уже происходили чуть раньше. Поэтому тут вопросы к пограничным службам, о том, в каком состоянии находятся границы с государством, с которым у нас, скажем так, непростые отношения.
По открытым данным все крушения произошли в диаметре 40 км, а летательные аппараты сбили на малых высотах, соответственно долго пикировать (и в итоге падать далеко друг от друга) не могли. Это говорит в пользу нескольких групп — большая часть поставленных Украине переносных зенитных комплексов имеют радиус никак не более 7-8 километров, да и то только если это французские Мистраль-3 или шведские Rb 70 с ракетой «Болид».
ЗРК?
Версия с работой более тяжёлой ПВО тоже фигурирует. Например, под подозрением норвежские системы NASAMS, которые используют в качестве ЗУР (зенитных управляемых ракет) американские ракеты семейства AIM-120 класса «воздух-воздух», переделанные для использования комплексами ПВО.
В зависимости от модификаций, их дальность может составлять от 55 до 180 км. При этом город Клинцы, в окрестностях которого и произошли крушения, находится всего в 46 км от украинской границы.
NASAMS — это подвижный мобильный зенитный ракетный комплекс. Его можно быстро доставить в нужный район, привести в боевое положение, отстрелятся, свернуть и убраться.
Мы не знаем, с какой разницей во времени поразили российскую авиацию, но переходы с походного на боевое положение и с боевого на походное у этого ЗРК составляют 15 и 3 минуты соответственно.
То есть находиться на рубеже этот ЗРК должен довольно долго, а пуски ракет должны были быть зафиксированы. Тем не менее, никакого противодействия российскими ПВО не состоялось.
Остаются вопросы: почему военная база Воздушно-космических сил России, боевые машины которой активно участвуют в спецоперации и находятся вблизи границы с Украиной, плохо прикрыта ПВО? А мониторинг границы на предмет переброски габаритных вооружений, как вы теперь понимаете, оставляет желать лучшего.
Авиазасада?
Атаковать российскую авиацию могли и истребители ВВС Украины. В украинских войсках остаётся (и немножко поставляется) достаточное количество истребителей Су-27 и МиГ-29. Да, это более старые и не очень современные машины, а возможности средств ведения воздушного боя в них уступают как Су-35, так и Су-34.
Но в качестве основных ракет «воздух-воздух» такие машины используют одни и те же Р-77 и Р-73 ближней и средней дальности и их различные вариации. Это даёт возможность украинским истребителям в некоторых случаях атаковать самолёты ВКС России, не входя не только в воздушное пространство, но даже в зону, подконтрольную системам российских ПВО. Только вот сами украинские самолёты в воздухе при этом 100% будут зафиксированы средствами разведки ПВО и Радиотехнических войск (РТВ).
Несмотря на то, что технически российские самолёты (и Су-34, и тем более Су-35) значительно превосходят боевые возможности МиГ-29 и Су-27 (поколение 4++ против 4), на момент взлёта лётчики могли не задействовать всех систем оповещения, да и просто, скорей всего, не ожидали атаки и не успели применить средства противодействия.
Предварительные итоги
Независимо от того, какой именно тип боевой операции избрали украинские войска, и в каком формате, для России напрашиваются очевидные выводы:
- граница со страной, с которой происходит вооружённый конфликт, должна быть под тщательным контролем.
Тем более, когда Украине доступны все средства разведки НАТО.
- военные базы (тем более задействованные в СВО) и прочие объекты военной инфраструктуры должны быть в этом районе надёжно прикрыты ПВО, а над подконтрольной противнику территорией вблизи границ должна проводится тщательная разведка.
Если самолёты вылетают, чтобы наносить удары на глубину в сотни км, почему нельзя контролировать территорию на глубину в пару-тройку десятков?
- летать одними и теми же маршрутами, которые противник способен отслеживать, в условиях современной войны, с точными разведданными и сравнительно лёгкой их добычей — катастрофически опасный подход к боевой работе
Но пока мы наблюдаем, что, как и в прошлые схожие ситуации (гибель «Москвы» и т.п.), Министерство обороны сохраняет бюрократическую, не гибкую, и пренебрежительную к умениями противника (и его постоянно растущим боевым возможностям) позицию.