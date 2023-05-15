Кто стоит за атакой в Брянске и «чёрным днём российской авиации»

Такая Сушка относится к поколению истребителей 4++, а это значит, что в ней много внимания уделили снижению радиолокационной заметности — в конструкцию включили много радиопоглащающих материалов и немного изменили компоновку планера. По заявлениям представителей КБ Сухого, ЭПР (эффективная площадь рассеивания — чем меньше этот показатель, тем менее аппарат заметен для РЛС разведки и наведения ПВО) Су-34 кратно меньше чем у обычных истребителей и бомбардировщиков 3-го и 4-го поколений.

Экспортная цена — свыше 30 млн. долларов . При этом по такой цене заказчик (на сегодня это пока только Минобороны России) получает машину с вариативной боевой нагрузкой в 12 тонн, что больше чем у ближайшего аналога F-15E на тонну. При этом машина может обнаружить и поразить малые подвижные цели, вроде танка, САУ или боевой машины, поэтому разом заменяет и Су-24 и Су-25.

Су-35С — многоцелевой истребитель того же поколения 4++ и, в общем, тоже развитие платформы Су-27 примерно того же периода, что и Су-34. Только в этом случае баланс возможностей машины получил уклон уже больше в истребительный профиль.