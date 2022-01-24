Калашников провалил тест на грязь

Грязь — вечный спутник любых войн, поэтому стойкость оружия к загрязнению — один из важнейших факторов при его разработке. Да, конечно, сидеть месяцами в траншеях по колено в жиже, как в Первую мировую, в современных военных конфликтах вряд ли придётся, но это не повод игнорировать тот факт, что оружие солдата должно быть не менее стойким к тяготам службы, чем он сам.

Мы все с детства знаем расхожий миф, что автомат Калашникова можно хоть закопать в песок, хоть вывалять в грязи, а он даже не закашляет. Не чета всем этим пиндосовским неженкам, которые от любой пылинки приходят в негодность.

Вот и любители весёлых экспериментов из канала InRangeTV постоянно проводят тесты самых известных стволов на загрязнение, только вот их результаты оказались чрезвычайно неожиданными. Авторы канала — Карл и Иен(Ян), причём Иен Маклаллан. Но не тот, который играл Гендальфа, а главный историк и гуру стрелкового оружия на YouTube из канала Forgotten Weapons (забытое оружие). Так что тестировали всё не ламеры вроде меня и вас, а опытные ребята с доступом к самым разнообразным стволам и возможностью просто взять и объективно всё проверить.

По результатам теста на грязь мы отобрали наиболее ходовые в конфликтах последних десятилетий системы, чтобы выявить, кто тут реально папа, а кого просто распиарили диванные эксперты.

Справились на отлично