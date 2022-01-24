Калашников провалил тест на грязь

Калашников провалил тест на грязьСамый стойкий миф об АК пошатнулся
Грязь — вечный спутник любых войн, поэтому стойкость оружия к загрязнению — один из важнейших факторов при его разработке. Да, конечно, сидеть месяцами в траншеях по колено в жиже, как в Первую мировую, в современных военных конфликтах вряд ли придётся, но это не повод игнорировать тот факт, что оружие солдата должно быть не менее стойким к тяготам службы, чем он сам.
Мы все с детства знаем расхожий миф, что автомат Калашникова можно хоть закопать в песок, хоть вывалять в грязи, а он даже не закашляет. Не чета всем этим пиндосовским неженкам, которые от любой пылинки приходят в негодность.
Вот и любители весёлых экспериментов из канала InRangeTV постоянно проводят тесты самых известных стволов на загрязнение, только вот их результаты оказались чрезвычайно неожиданными. Авторы канала — Карл и Иен(Ян), причём Иен Маклаллан. Но не тот, который играл Гендальфа, а главный историк и гуру стрелкового оружия на YouTube из канала Forgotten Weapons (забытое оружие). Так что тестировали всё не ламеры вроде меня и вас, а опытные ребята с доступом к самым разнообразным стволам и возможностью просто взять и объективно всё проверить.
По результатам теста на грязь мы отобрали наиболее ходовые в конфликтах последних десятилетий системы, чтобы выявить, кто тут реально папа, а кого просто распиарили диванные эксперты.
Справились на отлично
Сюда мы отнесли автоматические винтовки, которые нормально работали после загрязнения, либо в них возникли легко устраняемые неполадки при усложнении теста.
AR-15
Что это: Американская гражданская полуавтоматическая винтовка, на базе которой (автоматический вариант) создана знаменитая М-16 и чуть более дальний, родственник карабин М4 — основное оружие США в войнах последние почти 60 лет.
Результаты теста: Пять выстрелов после покрытия слоем грязи, пять выстрелов после повторного загрязнения с открытой защитой затвора от пыли.
В данной подборке самая надёжная к загрязнению система, полностью разрушающая миф о ненадёжности американских автоматических винтовок и карабинов.
HK-416
Что это: Немецкий автомат для американской армии (и не только) от фирмы Хеклер унд Кох сочетающий в себе элементы систем AR-15 и собственной системы G-36. На сегодня — основной конкурент бельгийских SCAR на мировом рынке стрелкового оружия.
Результат теста: Пять выстрелов после загрязнения, при усложнении теста (открытая пылезащита) два выстрела, далее потребовались значительные усилия по очистке.
По итогам признана винтовкой, устойчивой к загрязнению, но попадание грязи на открытые элементы затворной группы могут привести к выводу оружия из боеспособности.
SCAR-17, он же SCAR-H
Что это: Бельгийская система модульных автоматических винтовок, существует в исполнениях под калибр 5.56х45 SCAR-L (Light — легкий) 7.62х51 SCAR-H (Heavy — тяжёлый). Именно последний закупают американцы с набором запчастей для переделки под более лёгкий патрон, и именно тяжёлый проходил данный тест.
Результат теста: Пять выстрелов после загрязнения, потому что в конструкции нет затвора нет отдельной детали, которая закрывала бы этот самый затвор. Затем повторно добавили ещё больше грязи — в итоге винтовка сделала один выстрел и заклинила, но, с усилием передернув затвор, стрелок продолжил успешную стрельбу.
Итого в сухом остатке по фаворитам
1 место – AR-15
2 место – SCAR-H
3 место – HK-416
...и на десерт — грязевой тест-драйв AR-15 времён вьетнамской войны:
Справились хуже
G3/CETME
Что это: CETME испанская винтовка калибра 7.62х51, но созданная конструкторами фирмы Маузер, которым предложили работу в Испании после поражения Третьего Рейха. В 1957 году лицензию у CETME приобрёл ФРГ, и тот же Хеклер унд Кох (основанная оставшимися в Германии сотрудниками Маузер) производил для нужд бундесвера винтовку G3. В тесте участвовала винтовка смешанной конструкции, но разницы между CETME и G3 практически нет. По иронии, немцам пришлось покупать лицензию на винтовку, созданную немцами.
Результат теста: Один выстрел и винтовку заклинило, передёрнув затвор, стрелок продолжил стрельбу. После дополнительного слоя грязи винтовка произвела выстрел, после чего затвор заклинило снова, и уже потребовалась серия долгих манипуляций (если так можно назвать удары прикладом о землю) после чего снова более-менее начала стрелять.
G-36
Что это: уже полностью самостоятельная разработка Хеклер-Кох для замены предыдущей винтовки, о которой мы написали выше, в 1999 году. Это первая винтовка Бундесвера под калибр 5.56х45, на сегодня уже снимается с вооружения из-за проблем с перегревом и падением точности, но остается на вооружении ряда стран, а также немецкой полиции.
Результат теста: Один выстрел и винтовку заклинило, после незначительной прочистки смогла стрелять нормально. Далее ещё дважды покрывалась слоем грязи, но смогла продолжать работать.
По итогам в этой группе лидером, конечно, окажется G-36, скорее его бы даже стоило отнести к фаворитам, но помешало первое заклинивание. Точно также к аутсайдерам можно отнести и G3/CETME, но он облажался меньше всех в той группе, к тому же CETME-L калибра 5.56х45 в другом видео справился великолепно. Поэтому вынесли их в эту промежуточную категорию по принципу — «ни рыба, ни мясо».
Оружие, не прошедшее тест
Все удачно прошедшие тест, прошли его по-разному, а вот провалившие тест провалили его почти одинаково. Это винтовки, которые заклинило после первого выстрела, а дальше их понадобилось или неприлично долго чистить, или даже после чистки подручными средствами стрелять они не смогли.
Сюда относятся такие представители, как Steyr AUG, X95 Tavor, Galil ACE 308, и даже FN FAL.
Но самая мякотка — это то, что тест провалил и АКМ. Тут расписывать не будем, это надо видеть.
Но ладно, спишем провал на качество сборной солянки румынского производства, а что на счёт болгарского клона АК-74 — Arsenal SLR104?
Что ж, чуть лучше, первый тест пройден, но вот повторное загрязнение, очевидно в силу большого зазора при снятом предохранителе, привело оружие почти в негодность. Вероятно грязюка погуще и более сухая, она не успевает быстро просочиться через зазоры.
Да, конечно, куча народу начнёт строчить: «Вот был бы там настоящий, ижевский, там задолбались бы его возюкать!» — и да, вы отчасти правы. Клоны Калашникова часто проигрывают оригиналу качеством самих изделий и деталей, но стойкость к загрязнению зависит гораздо больше от конструкции оружия вообще, поэтому в обоих видео мы видим в первую очередь характерный для почти любого АК сценарий развития событий.
Вот и другое видео, в своё время гораздо больше нашумевшее с "грязевыми ваннами" для АК и AR.
Но будем справедливы — практически ни один из представленных автоматов невозможно так же быстро разобрать и прочистить.
Выводы
А выводы такие, никогда не стоит доверять пиару или городским легендам. Стойкость к загрязнению у автомата Калашникова... нормальная, но далеко не отличная и уж тем более не лучшая в своём роде. Может быть весь миф вокруг АК стоит на том, что в своё время СССР заваливал по сути бесплатными поставками их в страны третьего мира и позволял копировать кому угодно, отчего тот и стал так популярен и легко доступен, а? Напишите в комментариях.
И да, стойкость к загрязнению — не единственный важный фактор по отношению к оружию, но если на надёжности и безотказности выстроен весь бренд, хочется видеть предсказуемые и повторяемые победы АК в таких вот сравнительных тестах..
Напоследок оставим вам два видео, где Карл и Иен тестируют болгарский АК-74 и М-4/AR-15 (опять гибрид) на пылевое засорение (спойлер — тест провалили оба). Любое оружие требуется беречь и ухаживать за ним!