Аквакультура России: научный подход

Аквакультура России: научный подходБез труда учёных и не выловишь рыбку из пруда
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Почему же рыбоводство так важно? Начнём с цифр: в России на одного человека в среднем приходится 20 кг рыбы, а аквакультура страны способна производить 380 тысяч тонн рыбы и закрывает только 12% от годовой потребности. Казалось бы, невелика проблема, ведь помимо этого, ежегодно вылавливают 5 миллионов тонн рыбы.
Но есть нюанс: если дальше не развивать рыбоводство и стараться держаться на плаву только за счёт дикой рыбы, а тем более наращивать объёмы её добычи — можно нанести непоправимый ущерб экологии. Согласно данным ООН, из мирового океана выловить можно не более 85 миллионов тонн, да и то, цифры этой лучше не достигать.
И про экспорт забывать не стоит: например, в 2022 году Россия отправила за рубеж более 2 миллионов тонн рыбы (естественно, преимущественно экспортируют как раз таки выловленную рыбу). Желательно всё же начать продавать продукцию рыбных ферм: это поможет развить внутренний бизнес, ощутимо снизит цены, а контроль качества станет значительно лучше.
Добиться этого можно двумя основными способами: либо увеличить число рыбоводческих хозяйств, либо повысить эффективность уже существующих. Как раз со вторым учёные и могут помочь.
Оптимизация по науке
Рыбы создания довольно прихотливые: нет достаточного уровня кислорода — погибают, не та температура — отказываются размножаться и болеют, да и питания им нужно больше или меньше в зависимости от условий. Всё это необходимо контролировать и стараться реагировать мгновенно: водные обитатели очень чуткие к малейший изменениям среды, и рыбоводам важно это учитывать.
Учёные из ВолгГТУ специально для прудовых рыбных ферм разработали новую технологичную систему, которая оптимизирует процессы кормления рыбы. Система способна отслеживать ключевые параметры воды, а также определять подходящее время кормёжки и размер порции. Помимо этого, она позволяет контролировать кислотность воды и насыщенность её кислородом.
Наша разработка отслеживает температуру воды, уровень pH (кислотность жидкости) и уровень растворенного кислорода. Именно эти параметры являются ключевыми для правильного прироста рыбы, влияют на ее активность и, соответственно, на поедаемость корма.
Кроме того, разработка учёных минимизирует человеческий фактор: ведь техника усталости не знает и работает точнее. Вдобавок, система работает в разы быстрее: контроль состояния пруда занимает теперь всего 5 секунд, а не 17 минут как раньше.
Сейчас рыбоводы используют ручной способ кормления или автоматические кормушки, но сотрудники фермы не всегда могут равномерно распределить корм, да и состояние воды определить непросто. И тут могут возникнуть проблемы: лишний корм портит состояние воды, появляются излишние примеси, которые могут привести к заражению рыбы и другим неприятным последствиям.
Внедрение киберфизической системы автоматического кормления — это значительный технологический шаг в управлении аквакультурой. С помощью этой системы стало возможным сократить еженедельное потребление корма с прежних 950 кг до 860 кг, что потенциально может привести к существенной экономии средств.
Такая экономия может привести к тому, что рыба на прилавках магазинов станет немного дешевле и доступнее для жителей страны.
Осталось только искусственный интеллект добавить к этой разработке, он и так повсюду, чем рыбы хуже?. Собственно, его и планируют внедрить чтобы прогнозировать размер рыбной популяции.
Качественный корм и рыбам нужен
Оптимизация, это, конечно, хорошо, но и от питания многое зависит. Учёные из Северного Арктического федерального университета (САФУ) как раз и придумали такой качественный корм, правда он подходит только для лососевых.
Особенность корма заключается в том, что содержит много аминокислот и протеина.
Рыба будет на массе. Получается вполне себе подходящий рыбкам рацион, проверить его решили кумже (семейство лососевых).
На конец опыта — через 40 дней кормления — прирост рыбы по массе составил 187% (масса увеличилась в 2,9 раза), по длине на 32%. В среднем в день кумжа по массе прирастала на 7,2% (0,24 г), что является неплохим показателем, который сопоставим с результатами изменений биометрических значений рыбы, питающейся качественными импортными кормами
В целом, корм показал себя отлично: безопасный, дешёвый, но и в то же время качественный. Осталось только наладить производство этого продукта в промышленных масштабах, а там глядишь и «перекаченные» лососевые придут на наш стол.
Так почему же это так важно?
Развивать аквакультуру необходимо, и дело здесь не только в потенциальной прибыли от продажи рыбы. Не менее важно это и для сохранения природы: согласно данным ФАО в 2020 году из мирового океана выловили более 90 миллионов тонн рыбы, что превышает допустимую норму и может иметь весьма серьезные последствия. Как известно, если человек вмешивается в экосистему, закончится это может весьма печально.
Так что, предприниматели и учёные должны сообща трудиться над развитием аквакультуры. Да, пока что выращенная рыба стоит дороже чем выловленная, а учёные могли бы искать вакцины от смертельных заболеваний, но стоит постараться заменить дикую рыбу на выращенную — как минимум для спасения нашей природы.