Наука и технологии
Опубликовано 26 ноября 2024, 16:37
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Аквакультура России: научный подход

Без труда учёных и не выловишь рыбку из пруда
Аквакультура — одна из самых важных промысловых сфер в России: из-за санкций поставки рыбы из-за границы сократились, вот и нужно как-то развивать свои рыбные фермы. В год человек в среднем потребляет от 18 до 22 килограмм рыбы, а это, согласитесь, немало. Поэтому учёные и решили помочь отечественной рыбоводческой отрасли.
Аквакультура России: научный подход

© Ferra / Kandinsky

Почему же рыбоводство так важно? Начнём с цифр: в России на одного человека в среднем приходится 20 кг рыбы, а аквакультура страны способна производить 380 тысяч тонн рыбы и закрывает только 12% от годовой потребности. Казалось бы, невелика проблема, ведь помимо этого, ежегодно вылавливают 5 миллионов тонн рыбы.

Но есть нюанс: если дальше не развивать рыбоводство и стараться держаться на плаву только за счёт дикой рыбы, а тем более наращивать объёмы её добычи — можно нанести непоправимый ущерб экологии. Согласно данным ООН, из мирового океана выловить можно не более 85 миллионов тонн, да и то, цифры этой лучше не достигать.

И про экспорт забывать не стоит: например, в 2022 году Россия отправила за рубеж более 2 миллионов тонн рыбы (естественно, преимущественно экспортируют как раз таки выловленную рыбу). Желательно всё же начать продавать продукцию рыбных ферм: это поможет развить внутренний бизнес, ощутимо снизит цены, а контроль качества станет значительно лучше.

Добиться этого можно двумя основными способами: либо увеличить число рыбоводческих хозяйств, либо повысить эффективность уже существующих. Как раз со вторым учёные и могут помочь.

Как без этого мема про рыбов

Как без этого мема про рыбов

© Pikabu

Оптимизация по науке

Рыбы создания довольно прихотливые: нет достаточного уровня кислорода — погибают, не та температура — отказываются размножаться и болеют, да и питания им нужно больше или меньше в зависимости от условий. Всё это необходимо контролировать и стараться реагировать мгновенно: водные обитатели очень чуткие к малейший изменениям среды, и рыбоводам важно это учитывать.

Учёные из ВолгГТУ специально для прудовых рыбных ферм разработали новую технологичную систему, которая оптимизирует процессы кормления рыбы. Система способна отслеживать ключевые параметры воды, а также определять подходящее время кормёжки и размер порции. Помимо этого, она позволяет контролировать кислотность воды и насыщенность её кислородом.

Наша разработка отслеживает температуру воды, уровень pH (кислотность жидкости) и уровень растворенного кислорода. Именно эти параметры являются ключевыми для правильного прироста рыбы, влияют на ее активность и, соответственно, на поедаемость корма.

Роман Борзин
Преподаватель ВПИ

Кроме того, разработка учёных минимизирует человеческий фактор: ведь техника усталости не знает и работает точнее. Вдобавок, система работает в разы быстрее: контроль состояния пруда занимает теперь всего 5 секунд, а не 17 минут как раньше.

Сейчас рыбоводы используют ручной способ кормления или автоматические кормушки, но сотрудники фермы не всегда могут равномерно распределить корм, да и состояние воды определить непросто. И тут могут возникнуть проблемы: лишний корм портит состояние воды, появляются излишние примеси, которые могут привести к заражению рыбы и другим неприятным последствиям.

Внедрение киберфизической системы автоматического кормления — это значительный технологический шаг в управлении аквакультурой. С помощью этой системы стало возможным сократить еженедельное потребление корма с прежних 950 кг до 860 кг, что потенциально может привести к существенной экономии средств.

Алла Кравец
Профессор и доктор технических наук

Такая экономия может привести к тому, что рыба на прилавках магазинов станет немного дешевле и доступнее для жителей страны.

Осталось только искусственный интеллект добавить к этой разработке, он и так повсюду, чем рыбы хуже?. Собственно, его и планируют внедрить чтобы прогнозировать размер рыбной популяции.

Как и рыбки в пруду — если не покормишь, будут смотреть верх ногами

Как и рыбки в пруду — если не покормишь, будут смотреть верх ногами

© Pikabu

Качественный корм и рыбам нужен

Оптимизация, это, конечно, хорошо, но и от питания многое зависит. Учёные из Северного Арктического федерального университета (САФУ) как раз и придумали такой качественный корм, правда он подходит только для лососевых.

Особенность корма заключается в том, что содержит много аминокислот и протеина. Рыба будет на массе. Получается вполне себе подходящий рыбкам рацион, проверить его решили кумже (семейство лососевых).

На конец опыта — через 40 дней кормления — прирост рыбы по массе составил 187% (масса увеличилась в 2,9 раза), по длине на 32%. В среднем в день кумжа по массе прирастала на 7,2% (0,24 г), что является неплохим показателем, который сопоставим с результатами изменений биометрических значений рыбы, питающейся качественными импортными кормами

Александр Антонов
Заведующий кафедрой ландшафтной архитектуры и искусственных лесов САФУ

В целом, корм показал себя отлично: безопасный, дешёвый, но и в то же время качественный. Осталось только наладить производство этого продукта в промышленных масштабах, а там глядишь и «перекаченные» лососевые придут на наш стол.

Главное в жизни - радоваться

Главное в жизни - радоваться

© Pikabu

Так почему же это так важно?

Развивать аквакультуру необходимо, и дело здесь не только в потенциальной прибыли от продажи рыбы. Не менее важно это и для сохранения природы: согласно данным ФАО в 2020 году из мирового океана выловили более 90 миллионов тонн рыбы, что превышает допустимую норму и может иметь весьма серьезные последствия. Как известно, если человек вмешивается в экосистему, закончится это может весьма печально.

Так что, предприниматели и учёные должны сообща трудиться над развитием аквакультуры. Да, пока что выращенная рыба стоит дороже чем выловленная, а учёные могли бы искать вакцины от смертельных заболеваний, но стоит постараться заменить дикую рыбу на выращенную — как минимум для спасения нашей природы.