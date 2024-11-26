Аквакультура России: научный подход

Почему же рыбоводство так важно? Начнём с цифр: в России на одного человека в среднем приходится 20 кг рыбы, а аквакультура страны способна производить 380 тысяч тонн рыбы и закрывает только 12% от годовой потребности. Казалось бы, невелика проблема, ведь помимо этого, ежегодно вылавливают 5 миллионов тонн рыбы.

Но есть нюанс: если дальше не развивать рыбоводство и стараться держаться на плаву только за счёт дикой рыбы, а тем более наращивать объёмы её добычи — можно нанести непоправимый ущерб экологии. Согласно данным ООН, из мирового океана выловить можно не более 85 миллионов тонн, да и то, цифры этой лучше не достигать.

И про экспорт забывать не стоит: например, в 2022 году Россия отправила за рубеж более 2 миллионов тонн рыбы (естественно, преимущественно экспортируют как раз таки выловленную рыбу). Желательно всё же начать продавать продукцию рыбных ферм: это поможет развить внутренний бизнес, ощутимо снизит цены, а контроль качества станет значительно лучше.

Добиться этого можно двумя основными способами: либо увеличить число рыбоводческих хозяйств, либо повысить эффективность уже существующих. Как раз со вторым учёные и могут помочь.