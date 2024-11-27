Как российские учёные помогают аллергикам?

Термин «аллергия» ввёл австрийский специалист Клеменанс фон Пирке сто лет назад. Конечно, аллергия была и до этого: ещë Гиппократ и Авиценна описывали похожие симптомы. К сожалению, случаев этого заболевания стали фиксировать чаще, а в 2013 году даже прошёл Всемирный конгресс, в котором говорили о том, что «аллергия — новая пандемия». И правда, аллергическая реакция занимает третье место по частоте заболеваемости после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Аллергия — это нетипичная реакция иммунитета на определённые вещества. Обычно, они сами по себе безвредны, но из-за сбоя в иммунной системе клетки организма распознают в этих веществах опасность. При контакте с ними могут появляться различные симптомы: например, покраснения, чесотка и т. д.

Согласно мировой статистике, у 30−40% жителей Земли есть аллергия, в России же, судя по последним исследованиям, до 30% населения страны являются аллергиками. Как правило, реакцию у людей вызывают растения или лекарства.