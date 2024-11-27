Как российские учёные помогают аллергикам?Больше никакого весеннего обострения
Термин «аллергия» ввёл австрийский специалист Клеменанс фон Пирке сто лет назад. Конечно, аллергия была и до этого: ещë Гиппократ и Авиценна описывали похожие симптомы. К сожалению, случаев этого заболевания стали фиксировать чаще, а в 2013 году даже прошёл Всемирный конгресс, в котором говорили о том, что «аллергия — новая пандемия». И правда, аллергическая реакция занимает третье место по частоте заболеваемости после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Аллергия — это нетипичная реакция иммунитета на определённые вещества. Обычно, они сами по себе безвредны, но из-за сбоя в иммунной системе клетки организма распознают в этих веществах опасность. При контакте с ними могут появляться различные симптомы: например, покраснения, чесотка и т. д.
Согласно мировой статистике, у 30−40% жителей Земли есть аллергия, в России же, судя по последним исследованиям, до 30% населения страны являются аллергиками. Как правило, реакцию у людей вызывают растения или лекарства.
Конкретного объяснения, почему у людей аллергическая реакция на вещества стала проявляться заметно чаще нет. Есть только предположения: например, специалисты считают причинами распространения заболевания малоподвижный образ жизни, курение, загрязнение окружающей среды и неправильное питание. Конечно, влияет и генетическая предрасположенность.
Ещё существует мнение, что новое поколение людей живёт в слишком «стерильном» мире: раньше продукты питания не проходили столь тщательную обработку, дети проводили гораздо больше времени на улице, а их иммунитет чаще сталкивался с разными вредными микробами.
Современные подростки гораздо больше времени проводят в сети: там, конечно, тоже есть свои вирусы, но вот укреплению иммунитета такой образ жизни не способствует. Согласно статистике, люди из деревень реже страдают от аллергии, чем из городов.
Опасность аллергии и как её лечат
Существует четыре типа аллергической реакции, наиболее распространён тип I — анафилактические реакции. Возникают они из-за того, что организм начинает вырабатывать иммуноглобулин. Симптомы появляются быстро, буквально в первый час контакта с аллергеном: появляется насморк, крапивница, астма и слезятся глаза, но может быть и более серьёзная реакция — отёк Квинке и анафилактический шок.
Если у человека серьезная аллергическая реакция, то ему необходимо оказать срочную медицинскую помощь, иначе все закончится очень плохо, вплоть до летального исхода. Впрочем, гораздо лучше знать, что может вызвать у человека такую реакцию, и избегать раздражитель.
Для этого врачи берут кожные пробы и анализ крови на антигены: так аллерголог сможет достаточно быстро понять, что именно вызывает аллергию. Так что если у вас периодически возникает сыпь или слезятся глаза, то возможно это аллергия, и вы буквально за час можете узнать, что именно вызывает у вас такую реакцию.
Лечат аллергическую реакцию путём специальной иммунотерапией (АСИТ), которая помогает иммунной системе не так ярко реагировать на аллерген, а человека избавляет от необходимости постоянного приёма препаратов. Другой способ — просто избегать аллерген и в случае чего принимать препарат от аллергии, например, популярный супрастин.
Эти методы существуют довольно давно, но есть и новые разработки: например, уже в сентябре этого года будут тестировать новую вакцину от аллергии.
Разработки учёных
Вакцина от берёзы и других продуктов
Учёные из Института иммунологии ФМБА разработали первую в мире вакцину против аллергии на берёзовую пыльцу, яблоко, персик, арахис и сою. В отличие от АСИТ, курс которого содержит 30 уколов, новинку нужно будет проколоть всего от трёх до пяти раз.
Мы картировали аллерген березы, то есть выделили в его структуре наиболее значимые участки, и они вошли в состав аллерговакцины. Фрагменты аллергена, которые отвечают за его токсичность, были исключены, и в результате с помощью такой рекомбинации мы получили гипоаллергенную вакцину.
Новая вакцина не токсична и не оказывает негативного влияния на важные органы человека, даже при увеличении дозы препарата в несколько раз. И ещё одна отличительная черта российской разработки — это не просто терапевтическое средство, а буквально панацеей от аллергии.
Испытания будут проводить в сентябре, и специалисты надеются, что результат средство покажет уже весной будущего года — как раз к началу сезона аллергии.
Есть и ещё хорошие новости: учёные разработали новый сенсор для диагностики аллергии.
Новый сенсор для выявления аллергии
Учёные СПбГУ создали простой сенсор, который позволяет определить количество гистамина в организме человека по его слюне: сдавать кровь на анализ больше не потребуется. Гистамин — это вещество, которое участвует в аллергической реакции и провоцирует появление сыпи, зуда и тд. Тест позволит определить как наличие у человека аллергии, так и заболевания ЖКТ и другие патологии. Более того, такую диагностику человек может сделать самостоятельно, без похода к специалисту.
Мы не используем ферменты, которые обычно применяются для долгого хранения, при этом разработанные нами сенсоры могут храниться до шести месяцев. Главное преимущество такого способа мониторинга гистамина — его неинвазивность. Для проведения исследования необходим небольшой образец слюны, что позволяет проводить быстрый анализ практически в любых условиях.
Основа сенсора — электроды с трафаретной печатью, на поверхность которых наносят раствор сульфата меди. Затем их высушивают и подвергают полимерной эмульсии. По словам специалистов, весь процесс занимает буквально полчаса.
Такой тест в основном планируют использовать в экстренных случаях, когда необходимо срочно узнать, есть ли у человека аллергия на те или иные препараты, например, перед операцией. Вполне возможно, что позднее они появятся и в обычных аптеках, и любой сможет узнать, есть ли у него аллергия.
Вовремя обнаружить и обезвредить
Судя по тому, как быстро распространяется в мире аллергия, относиться к ней беззаботно точно не стоит. Начинается всё с простого насморка и слёз, но с течением времени организм может и ярче реагировать на аллергены. Так что, стоит себя поберечь: пока запасайтесь антигистаминными препаратами и обращайтесь за помощью к специалистам, но уже совсем скоро всё может измениться.
Раз учёные разработали вакцину, которая за короткий курс избавляет от аллергических реакций, то, как знать, может и окончательная победа над этим недугом не за горами.