Альтернатива антибиотикам: новый описанный в России вирус может с этим помочь

Казалось бы, медицина уже настолько продвинулась, что обычные вирусы и бактерии не так уж и страшны. Особенно после COVID-19, когда человечество успешно побороло смертельный страшный вирус. Однако, генеральный директор ВОЗ недавно заявил, что потенциально уже через 20 лет история с пандемией может повториться, и это неизбежно.

В 2024 году ВОЗ обновила список устойчивых к лекарствам бактерий: туда включили 15 семейств бактерий выделенных в группы критического, высокого и среднего уровней приоритетности. С полным списком можете ознакомиться на сайте ВОЗ, правда там всё на английском языке.

Это сделано для того, чтобы направить больше сил на изучение устойчивости новых штаммов вирусов и бактерий к антибиотикам. Это напоминание о том, что в медицине нельзя стоять на месте, ну и дополнительное финансирование этой сфере получить не помешает. Иначе прогноз главы ВОЗ может случиться намного раньше, чем через 20 лет, а этого точно никто не хочет.