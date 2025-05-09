Альтернатива антибиотикам: новый описанный в России вирус может с этим помочь

Альтернатива антибиотикам: новый описанный в России вирус может с этим помочьИ остановит бактериальные инфекции
Казалось бы, медицина уже настолько продвинулась, что обычные вирусы и бактерии не так уж и страшны. Особенно после COVID-19, когда человечество успешно побороло смертельный страшный вирус. Однако, генеральный директор ВОЗ недавно заявил, что потенциально уже через 20 лет история с пандемией может повториться, и это неизбежно.
В 2024 году ВОЗ обновила список устойчивых к лекарствам бактерий: туда включили 15 семейств бактерий выделенных в группы критического, высокого и среднего уровней приоритетности. С полным списком можете ознакомиться на сайте ВОЗ, правда там всё на английском языке.
Это сделано для того, чтобы направить больше сил на изучение устойчивости новых штаммов вирусов и бактерий к антибиотикам. Это напоминание о том, что в медицине нельзя стоять на месте, ну и дополнительное финансирование этой сфере получить не помешает. Иначе прогноз главы ВОЗ может случиться намного раньше, чем через 20 лет, а этого точно никто не хочет.
Чего же боятся специалисты?
Чтобы не казалось, что это необоснованная истерика медиков, стоит обратить внимание на статистику. Бактериальные инфекции — одна из самых распространенных причин смертности во всем мире. И чаще всего именно у бактериальных возбудителей инфекций встречаются новые виды, которые устойчивы к препаратам.
Например, туберкулез, казалось бы, уже не так страшен для людей: лекарств уйма и вакцинируют всех уже с раннего возраста. Но некоторые новые формы туберкулеза можно вылечить только с шансом в 68%. И процент с каждым годом может меняться, ещё и не в лучшую сторону.
Как раз ВОЗ отнесла Mycobacterium tuberculosis (он же туберкулёз) к критическому уровню опасности. Восприняли это всерьёз: министры здравоохранения и высокопоставленные должностные лица из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана собрались в Астане, чтобы дать официальный старт инициативе и подписать совместную декларацию, в которой они обязываются укреплять сотрудничество и продвигать усилия по ликвидации туберкулеза в тесном сотрудничестве с ВОЗ и другими партнерами.
Раз с антибиотиками беда, может существует другой способ победить инфекции? В целом, существует. Среди учёных есть мнение, что антибиотики можно заменить фаготерапией, ну или хотя бы использовать фаготерапию как помощника нынешним препаратам в борьбе с устойчивостью бактерий.
Фаготерапия и новый вирус от российских учёных
Фаготерапия — это метод, при котором опасные бактерии заражают специальными вирусами — бактериофагами. После заражения фаги попадают в клетку бактерии и изнутри её разрушают: они используют механизм размножения бактерий, чтобы размножиться самим — вирус буквально разрывает клетку бактерии изнутри своим потомством. И новые вирусы, в свою очередь, находят все остатки бактериальной инфекции и окончательно их разрушают .
В целом, звучит довольно-таки безопасно, потому что в отличие от антибиотиков, фаги уничтожают бактерии только определенного вида или штамма, и ничего лишнего не задевают. Только перед применением такой терапии нужно хорошенько изучить бактериофаги, узнать весь их жизненный цикл и каких бактерий они в состоянии уничтожить, чтобы они действительно не навредили.
В России изучением вирусов для фаготерапии занялись учёные из Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени академика Ю. М. Лопухина: они вместе с коллегами открыли и описали новый бактериальный вирус — микобактериофаг Vic9. Специалисты смогли выделить Vic9 из почвы при помощи бактерии Mycobacterium smegmatis. Особенность Mycobacterium smegmatis в том, что он близок к туберкулезной палочке, но при этом безопасен для человека, не зря же его используют в исследованиях.
Вирус Vic9 обнаружили благодаря методу накопительных культур: в раствор, который очистили от всех микроорганизмов, добавили частицы вируса из природы, а затем добавили бактерию Mycobacterium smegmatis. В результате в такой среде размножились только те фаги, которые направленны на уничтожение данной бактерии — среди них как раз был Vic9.
В дальнейшем уже с помощью электронного микроскопа учёные изучили, как устроен Vic9, какой генетический материал он несёт в себе, как контактирует с бактериями, и так далее. В целом, продуктивность по уничтожению бактерий у него неплохая, он даже способен поражать клетки туберкулёзной палочки. Как оказалось, Vic9 — первый бактериофаг из описанной группы, который выделен на территории Евразии. Ранее подобные ему бактериофаги находили только в США и Бразилии. Как он появился у нас — пока не ясно.
И самое главное — в находке российских учёных было выявлено несколько уникальных генов, которых не встречали у других фагов. Благодаря этим генам можно будет понять, как происходит эволюция фагов и как они адаптируются в новой среде. Всё это позволит развивать фаготерапию, чтобы она стала такой же доступной, как применение антибиотиков, а это позволит эффективнее бороться с инфекционными заболеваниями, такими как туберкулёз или проказа.
Кроме Vic9 мы выделили еще около 20 фагов, в том числе те, которые демонстрируют высокую активность против туберкулезной палочки. Мы планируем использовать разработанную систему методов, включая анализ жизненного цикла, для их детального исследования и пополнения нашей коллекции. Кроме того, требует внимания механизм, с помощью которого микобактерии уклоняются от иммунного ответа. Они могут выживать внутри макрофагов — иммунных клеток, предназначенных для их уничтожения. Возбудители туберкулеза также способны переходить в состояние, устойчивое к стандартной терапии. Мы хотим исследовать, как фаги будут воздействовать на микобактерии в таких защищенных условиях.
Фаготерапия и антибиотики — ключ к победе над инфекциями
Сейчас российские специалисты активно изучают фаготерапию, потому что это достаточно перспективное направление. К тому же, у нас одна из крупнейших баз данных по микобактеорифагам. Так что, с таким багажом знаний — новую пандемию можно остановить, главное всё подготовить и разработать.
К тому же, возможно, удастся почти полностью заменить фаготерапией антибиотики. Тогда случайной мутации бактерий, которая им позволяет получить иммунитет к воздействию антибиотиков, можно будет избежать с помощью фагов, а эффективность лечения при этом повысится. Впрочем, легко это звучит лишь на словах: перед тем, как вообще запустить препарат в производство, нужно провести немало экспериментов и тестов.
На данный момент уже существуют препараты на основе бактериофагов. Выпускает лекарства компания Научно-производственное объединение «Микроген», и их можно найти чуть ли не в любой аптеке, однако доступными по цене их не назовёшь. Стоит учитывать то, что они направлены на лечение конкретных бактериальных инфекций, и перед покупкой обязательно нужно обратиться к врачу, чтобы понять, какие именно бактерии нужно уничтожить. Однако, то, что уже существуют такие препараты, вселяет надежду, что мы сможем справиться с новыми опасными бактериями. Это ли не здорово?