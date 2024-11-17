Как обстоят дела с альтернативной энергетикой в России?

С ветряными электростанциями в России дела обстоят получше: их довольно таки много (около 40), и с каждым годом число ВЭС только растёт. А ещё в этом году в Дагестане планируют крупнейшую ВЭС в стране, которая должна будет вырабатывать 300 МВт. На фоне крупнейшей СЭС цифра выглядит внушительно, не так ли?

Казалось бы, станции строим, электричество получаем, только почему-то всё равно отстаём от других стран по выработке «зелёной» энергии. Дело тут в том, что это очень и очень дорогое: например, на строительство ВЭС в Дагестане выделили 50 миллиардов рублей. Вот и получается, что окупаются подобные проекты крайне медленно, поэтому и средства на них выделяют неохотно.

Безусловно, Россия потихоньку открывает новые станции альтернативной энергии, а компании, которые ветряные и солнечные установки производят, развиваются. Только вот и вопрос «энергии» стоит не так остро, как на Западе: природных ресурсов у нас очень много. Помимо этого, иностранные инвесторы и компании, которые производят детали для «зелёных» станций, из России ушли.