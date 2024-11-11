Не такой, как АК: новый автомат для армии России уже на вооружении

Не такой, как АК: новый автомат для армии России уже на вооруженииЗаочный ответ Драгунова
Принятие на вооружение нового автомата для ВС России и иных силовых подразделений было анонсировано в СМИ 2 ноября. Особенно много шумихи, как вокруг АК-12, новое оружие не вызывало, и вероятно не вызовет. Но пройти мимо нельзя, ведь за ним стоит долгая предыстория, а класс такого оружия остаётся очень востребованным.
К АКС-74У, чьё место в системе стрелковых вооружений должен занять АМ-17, вопросов было много и давно. К любым автоматам из семейства АК у профессионалов были вопросы, но тем не менее вся линейка представляла собой достаточно надёжное, понятное оружие, проверенное на практике многими конфликтами.
АКС-74У, или АКСУ, или на жаргоне «Ксюха», выглядел эдаким младшеньким, который вечно портит семейные фото. В то же время во многих спецподразделениях этот автомат остаётся высоко востребованным — с оговоркой, конечно, что востребованным только в современных модификациях и обвесах (часто за счёт самих бойцов в индивидуальном порядке). Впрочем, истории этого автомата мы коснемся, без неё никак.
Зачем была нужна «Ксюха»
АКС-74У — это автомат на базе АК, на тех же конструктивных принципах, появившийся в пару к АК-74, как его компактный собрат. Это те же узлы и элементы, а главное отличие — это крышка ствольной коробки на шарнире, перекидной целик прицела с фиксацией на 350 и 500 метров, остальное — поправки на «маленькость».
Армия давно нуждалась в таком классе оружия для оснащения экипажей боевых машин, пилотов армейской авиации (которых иногда сбивают и нужно отбиваться) и вообще — компактная альтернатива стандартной армейской «штурмовой винтовке» всегда в кассу и найдёт себе применение. Ничего, кроме пистолета Стечкина и морально устаревших ППС, не предлагалось для этого класса в 1970-х годах.
Новый малоимпульсный патрон 5.45х39 мм должен был поспособствовать решению проблемы, так как давал более мягкую отдачу при стрельбе в сравнении с предыдущим 7.62х39 мм, а значит, в теории подходил для компактного оружия. Предполагалось широкое применение: автомат мог заменить и АКС — версии АК со складным прикладом, остававшиеся довольно длинными для беспрепятственной эвакуации десанта из боевых машин. Был свой интерес у ВДВ и подразделений спецназа КГБ.
В целом стоит сказать, что автомат не оправдал ожиданий. Длина ствола получилась всего 206 мм — это даже меньше чем у ППШ и ППС, имевших 269 и 272 мм соответственно. Однако в пистолет-пулемётах пуля (внезапно) пистолетная, тяжёлая и менее обтекаемая, а основные тактические дистанции применения остаются в пределах 100 метров.
Даже для разгона пули 5.45 мм такого ствола было маловато: длина — важный фактор для начальной скорости пули и точности огня (в канале ствола пуля получает разгон и закручивание по продольной оси), экономия на нём — серьёзный вызов для конструкторов. Короткий ствол требует изменения шага нарезов и прочих мер для сохранения стабилизации пули в полёте — в АКСУ это были 160 мм против 200 мм у АК-74.
Дульная энергия АКСУ составила около 900 Джоулей, это при 1300 Дж у АК-74 и, например, 600-700 Дж у советских ПП времён Второй мировой. Та же разница в скорости пули — 735 м/с АКСУ, против 400-500 м/с у пистолетных пуль, или 900 м/с у АК-74. В итоге выстрел весьма мощный, с неплохой пробиваемостью, но при этом с низким останавливающим действием легкой пули 5.45 мм. В сравнении со штатным АК у АКСУ сильно проседает точность и кучность огня — высокое рассеивание, усиление отдачи в более коротком и лёгком оружии.
Таким образом АКСУ занимает положение как бы между «штурмовой винтовкой» и «пистолет-пулемётом». Предполагалось, что он будет сочетать преимущества того и другого, но случилось строго наоборот — обострил недостатки. Для боя на близких дистанциях низкое останавливающее действие, высокая отдача и рассеивание, а для боя на дистанциях средних и предельных для личного оружия — низкая точность даже одиночного огня, низкая кучность огня очередями.
Пороховой смеси не хватало места «догореть», из-за чего на месте пламегасителя появился массивный «дожигатель», однако и с ним выброс пламени при стрельбе очень заметен.
В итоге, для широкого применения войсками АКС-74У был забракован, оседая как оружие экипажей боевых машин, пилотов и водителей. Для спецподразделений на базе АКСУ появился стрелковый комплекс «Канарейка» — модификация АКС-74УБ с дозвуковыми патронами в номенклатуре, прибором бесшумной стрельбы ПБС-4, и бесшумным подствольным гранатомётом.
Однако ЦНИИточмаш уже подготовил к производству бесшумные винтовки ВСС и автоматы Вал, поэтому «канарейки» постепенно потеряли амплуа автоматов спецназа. Впрочем, долго послужить они и не успели — специальные АКСУ стояли на вооружении в конце 80-х до начала 90-х.
После того, как автомат не понравился ВДВ, его массово стали спихивать в МВД — мол, милиция тоже давно хотела себе что-то потяжелее ПМ, вот и получите. Однако АКСУ оставался оружием армейским и был далёк от полицейской специфики — низкое останавливающее действие, сильная склонность пули к рикошету. Для освобождения заложников или применения в местах массового скопления людей не подходил.
Так уж плох АКСУ?
В сети вы чаще всего увидите или прочитаете целые полотна критики этого автомата. Но де-факто, стоит признать, он не был так уж плох. Для тех же подразделений спецназа и разведки не так уж важна кучность, а возможностей «ксюхи» хватало закрывать реальные тактические дистанции, или вести бой в городской среде. Вкратце:
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низкая масса и компактность были удобны для использования разведчиками, ведь огневой бой не был их прямым профилем, а на случай нештатной ситуации возможностей АКСУ хватало
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автомат был удобен для размещения внутри тесного пространства боевых машин, а экипажам при эвакуации нужно было именно иметь достаточную мощь ответного огня, чтобы покинуть поле боя
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один милиционер или боец ОМОНа с АКС-74У на порядок превосходил по огневой мощи целую банду (у которых редко встречалось что-то, кроме пистолетов), а в 1990-е это было очень актуально
С началом войны в Чечне комплекс «Канарейка» оказался ценен для разведчиков и спецназа, когда Вал и ВСС были оружием ещё весьма редким и дорогим. В штурмовых действиях высокое рикошетирование было скорее даже полезной опцией, позволяя доставать укрытого в застройке противника.
С широкой модификацией цевья, приклада, рукояти (как правило не штатными элементами) с тактическим обвесом, данный автомат оставался актуальным и по сей день.
Свободная ниша
Вскоре альтернативой АКСУ стали видеть АК-105, 1994 года рождения. Это компромиссная версия — шаг нарезов возвращён до 195 мм, длина ствола до 315 мм, масса увеличилась до 3,2 кг, а длина до 845 мм. Однако он уже не имел таких преимуществ по компактности и массе,и в целом в большую серию не попал, хотя возились с ним долго и в ряде подразделений всё же применяли.
Тогда обратили внимание на опытный образец автомата конструкции Драгунова (МА — малогабаритный автомат). Он создавался как раз в то же время, но был разработкой не на базе платформы АК, а полностью самостоятельной.
Фоном был общий переход армий НАТО и мира на более компактные вооружения и новые материалы. Бул-папы, карабины M4 у американцев, укороченные версии H&K и других производителей. Австрийцы в своём революционном AUG 1977 года уже вовсю не боялись полимеров в корпусе и ряде деталей, установленной в базе оптики и схемы питания булл-пап. Драгунов тогда разрабатывал автомат, по сути, для того, чтобы держать руку на пульсе.
В его МА был ряд не характерных для советской школы решений:
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разборка «переломом» ствольной коробки, где затворная рама оказывается в верхней части, а УСМ в нижней, как у винтовок на базе AR15
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использовался короткий ход газового поршня, который толкал раму, быстро возвращаясь на место, а не был с ней единым элементом
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нижняя половина ствольной коробки была из полимеров, что значительно снизило массу
Были и другие решения, но более специфичные, можно без них обойтись. Характеристики МА оказались лучше, чем у АКСУ, но у последнего было значительное преимущество — унификация с АК. А значит дешёвое и технологичное производство, а оружие Драгунова оценили как полезный опыт, интересную разработку — и положили на полку, забыв лет на 40.
АМ-17
Спустя годы, в первую очередь спецподразделения, по-прежнему ожидали решения вопросов компактного автомата с более продвинутой конструкцией. И в какой-то момент было решено сменить платформу АК на новые альтернативы — тогда, вероятно, и вспомнили про МА.
Нет, назвать АМ копией МА нельзя, но в ряде решений идеи заимствованы оттуда:
- машина так же «переломная», где верхняя часть с рамой («аппер») изготовлена из полимеров и армирована стальными элементами, а нижняя («лоуэр») полностью из полимера
Такое исполнение решает наболевшую проблему АК — снимаемая крышка ствольной коробки для доступа к «внутренностям». Это проблема, при использовании планки Пикатинни и пристреленной оптикой на ней.
- короткий ход газового поршня, поворотное запирание с тремя радиальными выступами, аналогично тульскому аналогу ВСС, бесшумной снайперской винтовке ВСК-94
Благодаря этому снижаются вибрации, подбрасывания и появляется больше плавности в реакции конструкции на отдачу.
- большое количество новых материалов, оптимизация разработки и производства цифровыми технологиями, простые формы
Это более глобальное преимущество, которое позволяет отрываться от прежней практики привязки к платформе АК, из-за сложностей внедрения оружия со значительными конструктивными отличиями в массовое производство.
- питание привычными патронами 5.45х39 мм, подходят любые магазины прошлых поколений АК под этот патрон.
АМ-17 дополняет АМБ-17, который представляет альтернативную вариацию АК-9, бесшумный автомат под патрон 9х39 мм серии СП-5/6. Такие автоматы технологичнее и дешевле, чем более сложные Вал, в оснащении спецназа бесшумным оружием это важное подспорье.
Оружие имеет адаптацию под «левшей», складной приклад, не мешающий экстракции гильз. Приклад имеет подгонку под габариты и комплекцию стрелка. Автомат имеет длину ствола 230 мм, при общей длине на 10 мм короче АКСУ с разложенными прикладами.
Есть ли у АМ недостатки?
Оружие было явлено миру на выставке оружия в 2017 году, и в последствии прошлось по ряду известных блогеров-оружейников. Общие отзывы поступили смешанные, эксперты обращали внимание на :
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сложности с использованием коммерческих ДТКП или «банок» (глушителей)
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низкая масса провоцирует более заметную отдачу, несмотря на все решения «смягчения»
Но в целом, у оружия нет никаких радикальных преимуществ на фоне тактически прокаченного АКСУ. По характеристикам стрельбы заметных улучшений нет — темп стрельбы, кучность огня и всё такое прочее. С поправкой, конечно, на «тактически прокаченный» АКСУ.
Однако это технически новая платформа и новый подход к производству оружия, который имеет большие перспективы развития армейских штурмовых винтовок для армии России. Это потенциально достойная альтернатива АК, подстегнуть конкуренцию и изучить другие пути совершенствования стрелковых комплексов.