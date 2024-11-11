Не такой, как АК: новый автомат для армии России уже на вооружении

Принятие на вооружение нового автомата для ВС России и иных силовых подразделений было анонсировано в СМИ 2 ноября. Особенно много шумихи, как вокруг АК-12, новое оружие не вызывало, и вероятно не вызовет. Но пройти мимо нельзя, ведь за ним стоит долгая предыстория, а класс такого оружия остаётся очень востребованным.

К АКС-74У, чьё место в системе стрелковых вооружений должен занять АМ-17, вопросов было много и давно. К любым автоматам из семейства АК у профессионалов были вопросы, но тем не менее вся линейка представляла собой достаточно надёжное, понятное оружие, проверенное на практике многими конфликтами.

АКС-74У, или АКСУ, или на жаргоне «Ксюха», выглядел эдаким младшеньким, который вечно портит семейные фото. В то же время во многих спецподразделениях этот автомат остаётся высоко востребованным — с оговоркой, конечно, что востребованным только в современных модификациях и обвесах (часто за счёт самих бойцов в индивидуальном порядке). Впрочем, истории этого автомата мы коснемся, без неё никак.