Американский гиперзвук: догоняют Россию и Китай, или выходят вперёд?

Удачные испытания ракеты Dark Eagle или системы LRHW уже успешно проводились в 2024 году, но сейчас о нём гораздо активнее пишут в российских СМИ. Пишут разное, от шапкозакидательства, до базового информирования.

Отчасти повод для шапкозакидательства есть – Россия, а с недавних пор и Китай уже довольно существенно обгоняют США по развитию класса гиперзвукового оружия. Но, как всегда, есть нюансы. Гиперзвуковое оружие сложное и дорогое, а главное разное, и вот тут, как обычно, дьявол кроется в деталях.

Означают ли американские испытания прорыв в военных технологиях, или американцы просто догоняют нас? Зачем нужно такое оружие и в чём его особенности? Какие преимущества может дать новая ракета для США, и кто её главный потенциальный «получатель»?

Гиперзвуковое оружие – главное зачем?