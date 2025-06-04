Ваш комп скоро станет музейным экспонатом: Россия открывает эру субангстремных технологий для процессоров

Все мы уже привыкли, что каждый год производители смартфонов и компов выкатывают нам что-то типа: «А вот наш новый проц, теперь на 5, нет, на 3 нанометра! Быстрее, мощнее, батарейку держит на 5 минут дольше!»

Скоро вот-вот TSMC обещает 2 нм (это 20 ангстрем, если что) подкатить, Intel с Samsung тоже не спят, пыхтят над своими 1,8 нм и 1,2 нм. И мы такие: «Вау, нанометры, крутяк!»