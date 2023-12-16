Потерял нюх? Возможно, пора сесть на диету

Проблема аносмии (то есть потери обоняния у людей) по-прежнему слабо изучена даже научным сообществом, что уж говорить о простых смертных, для которых она и вовсе почти неизвестна.

Многие люди недооценивают важность обоняния и считают, что даже если у них и «притупился» нюх, то ничем особо страшным им это не грозит.

Слом этого стереотипа произошел в момент эпидемии коронавируса, когда многие пациенты полностью утратили обоняние и осознали всю трагичность этой потери.

Теперь и врачи, и обычные граждане куда внимательнее относятся к организму и наступление аносмии приводит к заметно большой тревожность. Более того, по итогу люди впали в противоположную крайность: если раньше потеря запахов воспринималась как пустяк, то теперь — это катастрофа и повод моментально приписать себе опасный вирус.