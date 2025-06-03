Антибиотики: где подстерегает опасность?

ВОЗ и другие мировые организации, которые занимаются вопросами здоровья человека и животных, давно говорят о том, что скоро даже обычная простуда будет приводить к тяжёлым последствиям. Всё потому, что любой вирус или бактерия быстро мутируют и становятся менее восприимчивы к препаратам. Это явление называется антибиотикорезистентностью.

За 2021 год было зафиксировано около 1 миллиона летальных случаев, вызванных эти самыми мутировавшими бактериями. Но по прогнозам специалистов, количество смертей из-за подобных устойчивых инфекций может увеличиться до 10 миллионов в год к 2050. Хотя за последние 30 лет специалистам удалось снизить смертность от инфекций, но, похоже, скоро всё может измениться.