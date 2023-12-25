Человечество ждёт гибель: угроза астероидов

Согласно первым расчётам, вероятность столкновения с Землей 13 апреля 2029 года оценивалась в 2,7%! Не в десятых или сотых процентах, а вот так сразу - 2,7%.

Позже выяснилось, что в 2029 году он всё-таки пройдет мимо нас, но совсем близко — на расстоянии 32 тысяч километров. Это примерно как расстояние до геостационарных спутников.

Опасность его заключается ещё и в том, что он довольно крупный — 300 метров в диаметре (ночью будет заметен как яркая звезда).

Пролетит он настолько близко, что даже небольшая ошибка в расчётах его орбиты может привести к огромной разнице в его реальной дистанции от Земли.

Собственно поэтому сейчас настолько важно наблюдать за ним. И, кстати говоря, он может и вернуться. Более того, есть шанс, что он может вступить в какой-то резонанс с движением Земли и тогда прилетать будет каждые семь лет. К счастью, пока астрономы исключают такую вероятность.

Ну ладно, допустим, астероид всё-таки прилетал. Нам то что? В чём его реальная опасность?

Если упадёт такой, как Апофис… ну, ничего хорошего из этого точно не выйдет. Глобальной катастрофы, конечно, не случится, но вот стереть с лица Земли какую-нибудь область он более чем способен.

Все же помнят про Челябинский метеорит? А его размер был всего до 30 метров в поперечнике, да и взорвался он над поверхностью. Но по нашим оценкам мощность взрыва при этом составила около 200 килотонн.

А вот товарищи из NASA утверждают, это самое большое из известных небесных тел, падавших на Землю после Тунгусского метеорита в далеком 1908 году. И оценили они взрыв в 460 килотонн — ударная волна от него дважды обогнула Землю.