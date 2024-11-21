Глаз в небе: как Россия контролирует Арктику с орбиты

«Впервые в мире Российской Федерацией создана гидрометеорологическая космическая система, обеспечивающая непрерывное наблюдение арктического региона Земли и прилегающих территорий», — такое заявление сделал Роскосмос в апреле 2023 года, ознаменовав завершение летных испытаний новой спутниковой системы.

Но что же это за система такая и почему она так важна? Давайте разбираться.

Космический дуэт

«Арктика-М» — это не просто спутник, а система из двух аппаратов, которые запущены на высокоэллиптическую орбиту типа «Молния». Такая орбита позволяет спутникам по очереди «заглядывать» за Северный полюс и обеспечивать непрерывное наблюдение за Арктикой.

Каждый спутник делает полный оборот вокруг Земли за 12 часов, а новые снимки Арктики наши учёные получают каждые 15 минут.