Армения и Азербайджан: новая война?

Прошло более трёх лет с последней (крайней?) войны армян с азербайджанцами в Карабахе. Сегодня ситуация снова накалена. Снова напряжение, снова ультиматумы, снова недовольство населения, снова переброски военных.

С чем это связано, стоит ли ожидать новой войны и какие расклады сил.

Вывод миротворцев и новые требования

После войны 2020 года Азербайджан взял под контроль большую часть Нагорного Карабаха (НКР – Нагорно-Карабахская республика – ранее непризнанное государство), но не всю. В сентябре прошлого года началось новое обострение и военная операция – очень короткая, начавшись 19 сентября, после полудня 20-го числа стороны договорились о прекращении огня.

Под контроль азербайджанских военных перешла оставшаяся территория. Из региона так же были выведены российские миротворцы, находившиеся там с окончания первого конфликта в середине 90-х годов. Но в новых условиях их миссия была исчерпана, по крайней мере на основании прежних договорённостей. Формально НКР уже прекратило своё существование.