Армения и Азербайджан: новая война?Ультиматумы и протесты
Прошло более трёх лет с последней (крайней?) войны армян с азербайджанцами в Карабахе. Сегодня ситуация снова накалена. Снова напряжение, снова ультиматумы, снова недовольство населения, снова переброски военных.
С чем это связано, стоит ли ожидать новой войны и какие расклады сил.
Вывод миротворцев и новые требования
После войны 2020 года Азербайджан взял под контроль большую часть Нагорного Карабаха (НКР – Нагорно-Карабахская республика – ранее непризнанное государство), но не всю. В сентябре прошлого года началось новое обострение и военная операция – очень короткая, начавшись 19 сентября, после полудня 20-го числа стороны договорились о прекращении огня.
Под контроль азербайджанских военных перешла оставшаяся территория. Из региона так же были выведены российские миротворцы, находившиеся там с окончания первого конфликта в середине 90-х годов. Но в новых условиях их миссия была исчерпана, по крайней мере на основании прежних договорённостей. Формально НКР уже прекратило своё существование.
И вот мы видим, что аппетит азербайджанской стороны отнюдь не исчерпан. Теперь на повестке новые территориальные претензии – восемь сёл Тавушской области, которые к НКР не имели никакого отношения, а были признанной территорией Армении. Новая граница должна обеспечить на этот раз прочный мир между Ереваном и Баку, да вот незадача – она прямо проходит по жилым сёлам.
Всё это вызвало протесты населения, дома и землю которых придётся оставлять, так как из опасения новых этнических чисток оставаться там небезопасно. Оппозиционеры обвиняют Пашиняна и его правительство в «разбазаривании земель армянских» и «что так никаких Тавушских областей не напасёшься».
К протестам подключились и некоторые военные, уже образованы отряды «фидаиев», в честь армянских бойцов-партизан против турок. Население приграничных районов не собирается мириться с ситуацией и готово к бою, но пока это проблема собственного правительства, а не Азербайджана.
Однако уставшие от волнений и под угрозой новой войны остальные армяне неохотно протестуют, а тихо копят недовольство.
Соотношение сторон
Азербайджан сравнительно быстро разбил армию НКР в 2020 году, хотя справедливее её было бы назвать филиалом армии Армении. Смогли ли бы азербайджанцы так же успешно справиться с основными армянскими вооружёнными силами?
Против сорокатысячными армянскими сухопутными силами, Азербайджан имеет свыше 60 тысячи своих солдат. Это не кажется большим преимуществом. Однако мобилизационный потенциал не сопоставим, азербайджанцы имеют в три с половиной раза больше населения.
А самое главное, Азербайджан имеет существенный парк бронетехники, который включает 93 танка Т-90С (неполные 3 батальона, или танковую бригаду), и 400 машин Т-72 различных модификаций. Армяне могут ответить лишь сотней Т-72, правда один батальонный комплект модернизируется до уровня современных российских версий этой машины.
Парк лёгкой бронетехники у Армении ещё меньше чем был у карабахской армии, всего 140 машин типа БМП-1/2, и столько же БТР советского происхождения, в основном устаревших. Их дополняют с прошлого года 70 лёгких французских БТР VAB, однако неизвестно, вся ли партия уже получена военными.
А против этого сущая армада (по местным меркам, конечно) – свыше 200 БМП, половина из которых российские БМП-3 (у армян аналогов просто нет), около 250 БТР, из которых свыше сотни российские же БТР-82А, с пушечным вооружением. И это не считая солидных (около 400 единиц) запасов более старой техники на хранении.
Азербайджан тотально передавливает артиллерией – 190 САУ (включая 36 чехословацких DANA, уже проявивших себя в 2020-м и теперь воюющих на Украине), и 200 буксируемых гуаубиц. РСЗО представлены широчайшим спектром российких, израильских и турецких установок, из которых 50 тяжёлых «Смерчей» и 10 «Полонезов» из Белоруссии. Вместе с более лёгкими установками это 300 боевых машин.
Итого это даст полный огневой контроль на всю тактическую глубину (до 90 км), значительная часть артиллерии модернизирована для высокоточного огня современными АСУНО (аппаратный вычислительный комплекс навесного огня) и умеет воевать в тесном взаимодействии с разведывательными дронами.
На всё это армяне могут ответить лишь ограниченным количеством простеньких советских гаубиц Д-30 и РСЗО «Град». По сути в контрбатарейной борьбе будет даже нечем ответить, и то , если до неё дойдёт дело – Азербайджан обладает широким парком БПЛА, включающим и ударные Байрактары, и барражирующие боеприпасы израильского происхождения.
Единственный козырь Армении, это почти паритет в ПВО, правда при большом разрыве в мощи ВВС (не будем приводить цифры, разрыв численности и качества фатальный). Армяне смогут положиться в защите большей части страны на 5 дивизионов С-300 ПС (российского уже производства), и широкий парк комплексов малого и среднего радиуса.
Политический контекст и перспективы
Мы дали очень беглый обзор численности боевой техники, но уже видно насколько слабее армянские Вооружённые силы на фоне Азербайджанских. Да можно полагаться на доблесть и отвагу армянских военных в защите родной земли… но едва ли этого будет достаточно, чтобы тягаться с азербайджанскими железными кулаками под колпаком современных БПЛА.
Поэтому столь уступчивая позиция правительства Пашиняна не вызывает удивления. Скажем прямо – Армении просто нечем воевать с Азербайджаном. После опыта 2020 года, мы видели, насколько модернизировалась армия армянских соседей, и не только в техническом плане, но и в вопросах управления, слаженности, контроля поля боя.
Тот парк советской техники актуальной войнам 80-х годов, да ещё и вдвое или вчетверо уступающий в количестве (а мы ещё ничего не знаем о состоянии этой техники с точки зрения эксплуатации), будет просто перемолот в несколько суток, и уже может встать вопрос о сохранении политического суверенитета и стабильности в Армении.
Тут встаёт вопрос, а как же 102-я база российских войск в армянском Гюмри? Её военная мощь в целом номинальная. Это мотострелковая бригада, но усиленная тяжёлыми и дальнобойными вооружениями корпусного/армейского звена – комплексы С-300, батарея оперативно-тактических ракет Искандер, истребители МиГ-29, ударные вертолёты Ми-24. Как бы бригада, но с очень расширенным перечнем инструментов вооружённой борьбы.
С 2017 года база действует в составе Объединённой группировки войск России и Армении. Иными словами эти войска обязаны вступить в конфликт угрожающий территориальной целостности Армении в признанных международно границах. Едва ли у России в текущих обстоятельствах есть интерес вступить в конфликт с Азербайджаном, с которым к тому же глубокие экономические связи. Но деваться будет некуда – договорённости.
Тем не менее, политика на то и политика. Азербайджан вполне мог бы назвать потенциальные военные действия «операцией по умиротворению» или «превентивным ударом по армянскому агрессору» и объявить что вообще оборонялся. А войска на территории Армении это не захват территорий, а временные меры, обусловленные оперативными задачами, и на территории они не претендуют.
Может ли это быть основанием для России не вступить в этот конфликт?