Трамп — не единственный: из чего стреляли убийцы президентов в прежние годы

Давненько в США не стреляли в президентов, и вот Трамп — президент бывший, и, вероятно, будущий, попал под раздачу. Как это бывало и раньше, стрелок — психически неуравновешенный одиночка, хотя стоит признать, что и других версий произошедшего уже хватает.

Подтверждено, что горе-стрелок пользовался полуавтоматической версией винтовки AR-15 — оружием типовым для гражданского рынка США, ведь на её основе создана М-16, а уж гражданских вариаций перечислить нереально.

Пока СМИ под шумок вспоминают другие громкие политические убийства и покушения, мы вспомним, чем они совершались. Ни каких выводов и аналитики, просто вспоминаем-перечисляем.