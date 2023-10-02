В России научились лечить астму с помощью... клещей. Как это делается

Астма для нас — давно привычное заболевание, которое мы знаем не один десяток лет. И хотя современная медицина способна ее купировать и облегчить жизнь больных ей людей, борьба с этим недугом все ещё далека от совершенства.

Астма все равно продолжает портить жизнь многим россиянам, меняет их темп жизни, а где-то и лишает столь необходимым в современной жизни возможностей. Особенно сильно она бьет по детям, части из которых не удается выйти на ремиссию, и течение болезни ухудшается. Ситуация может принять настолько плохой оборот, что все существующие лекарства просто перестанут действовать на пациента.

Немало проблем людям доставляют и клещи. Они встречаются и на природе, и дома (например, домашние пылевые клещи), и создают сплошные неудобства и опасности: их укусы весьма болезненны, а также могут стать причиной таких страшных болезней, как клещевой энцефалит.