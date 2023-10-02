В России научились лечить астму с помощью... клещей. Как это делается

В России научились лечить астму с помощью... клещей. Как это делаетсяНет, мы не прикалываемся
Как могут быть связаны астма и клещи? Куда менее очевидным образом, чем можно было бы подумать. Ученые выяснили, что наши самые меньшие «братья» могут не только спровоцировать астму, но и помочь ее излечить. Сегодня мы расскажем вам об этих странных, но эффективных новых научных методах.
Астма для нас — давно привычное заболевание, которое мы знаем не один десяток лет. И хотя современная медицина способна ее купировать и облегчить жизнь больных ей людей, борьба с этим недугом все ещё далека от совершенства.
Астма все равно продолжает портить жизнь многим россиянам, меняет их темп жизни, а где-то и лишает столь необходимым в современной жизни возможностей. Особенно сильно она бьет по детям, части из которых не удается выйти на ремиссию, и течение болезни ухудшается. Ситуация может принять настолько плохой оборот, что все существующие лекарства просто перестанут действовать на пациента.
Немало проблем людям доставляют и клещи. Они встречаются и на природе, и дома (например, домашние пылевые клещи), и создают сплошные неудобства и опасности: их укусы весьма болезненны, а также могут стать причиной таких страшных болезней, как клещевой энцефалит.
Как связаны домовые клещи и астма, спросите вы? Да самым непосредственным образом — одними из аллергенов, которые провоцируют обострение астмы, являются выделения клещей домовой пыли. Особый геморрой заключается в том, что полностью избавиться от домовых клещей невозможно, как их не трави.
Но что, если выбить клин клином и попробовать использовать клещей для облегчения симптомов астмы? Именно этим вопросом задались наши ученые из Санкт-Петербургского медицинского университета И.П. Павлова. Что из этого вышло? Давайте посмотрим!
Аллерген-специфическая иммунотерапия для чайников
Чтобы помочь астматикам, врачи решили использовать аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ) — метод, который направлен на лечение причины аллергии, то есть на неадекватный иммунный ответ организма на разнообразные раздражители.
Принцип у него довольно простой — врачи заставляют организм страдающего от аллергии человека привыкнуть к аллергену. В его тело вводится небольшое количество вещества, вызывающего в обычной ситуации бурную иммунную реакцию, а затем происходит адаптация организма. Дозы аллергена постепенно увеличиваются, чтобы организм лучше их узнавал и, при идеальном раскладе, вовсе переставал обращать на них внимание.
В лучшем случае, можно полностью избавить страдальца от аллергии, если повезет чуть меньше — то хорошенько так облегчить симптомы заболевания. Одним словом — хороший способ помочь аллергикам в решении их проблем.
Как прошло исследование?
Так как в первую очередь новое лекарство нужно детям, то его испытание решили провести на группе пациентов от 7 до 14 лет. Основным критерием отбора детей для исследования было наличие астмы, спровоцированной именно аллергенами клещей домовой пыли. В том случае, если течение астмы у детей было слишком тяжелым, либо ее причиной были другие аллергены, дети исключались из исследования.
Почему врачи выставили именно такие критерии? Первое и самое важное — лекарство нужно было протестировать на тех группах больных, которым оно может помочь, а значит, если болезнь вызывают другие группы аллергенов, то проводить АСИТ от аллергенов клещей просто бесполезно. Что же до тяжести течения астмы, то на тяжелобольных детях новую терапию решили не проверять: с одной стороны, чтобы не увеличивать их риски, а с другой, потому что для таких пациентов уже существуют иные подходы к лечению.
Исследование лекарства растянулось аж на пять лет года и было разбито на целую череду этапов.
Все дети были поделены на две группы — контрольную, которая получала обычное лечение, и испытуемую, которой давали новую АСИТ-терапию. При этом испытуемых старались подобрать так, чтобы у каждого из них был своеобразный «клон» — ребенок, одинаковый по возрасту (с погрешностью максимум в шесть месяцев), весу и другим значимым биометрическим параметрам.
На первом этапе наблюдений, который длился год, врачи смотрели на клинические показатели больных, а также смотрели, как они реагировали на уже существующие методы лечения бронхиальной астмы. Этот этап нужен был, чтобы досконально изучить поведение организма каждого из пациентов, особенности его взаимодействия с лекарствами и общее физическое состояние.
Второй этап был самым долгим и продлился аж целых три года. Во время него экспериментальная группа регулярно получала новый препарат для АСИТ-терапии. Врачи смотрели на реакцию пациентов на новое лекарство, а также следили за динамикой остроты симптомов астмы (для этого использовали специальный индекс с разбалловкой). Отдельно медики обращали внимание на возможные побочные эффекты, а также их выраженность, после чего, если они возникали, старались их купировать и затем предотвратить.
- Третий этап длился год и был нацелен на то, чтобы посмотреть, как долго сохраняются эффекты терапии после ее завершения. Это важно, так как позволяет понять, нужно ли для позитивного результата проводить ее ограниченным по времени курсом, или же прекращение приема лекарства приводит к регрессу.
Результатом этого длительного исследования стал полный успех разработки. Эксперименты доказали, что созданный врачами препарат эффективно лечит астму, вызванную аллергией на клещей домовой пыли. При этом, что важно, лекарство эффективно не только при постоянном употреблении, но и как минимум год по окончанию курса.
Какую пользу принесет новое лекарство?
Самое первое — препарат после выпуска в серию серьезно облегчит жизнь многим астматикам, страдающим от такой специфической аллергии. Их уровень жизни вырастет, и кто знает, возможно, это лекарство даст дорогу в жизнь новым молодым ученым, инженерам и прочим полезным для общества людям.
Но выгода от него не заканчивается на астматиках — полученный за эту пятилетку опыт позволит создавать новые лекарства для других групп аллергиков, в том числе астматиков, чьё заболевание вызвано иными причинами.
Фармакология не стоит на месте, и подобные приближают тот час, когда люди смогут и вовсе позабыть об аллергии, или как минимум значительно облегчить страдания подверженных ей.
Возможно, что польза от разработки пойдет не только аллергикам, но более широкому кругу людей — людям, страдающим от других аутоиммунных заболеваний. Врачи за пять лет исследований собрали множество наблюдений о том, как детский иммунитет реагирует на разные раздражители, и информация эта бесценна. В перспективе ее можно использовать как для создания новых лекарств, так и более детального исследования тех аутоиммунных болезней, по которым у медицинского сообщества еще осталось многочисленные вопросы.