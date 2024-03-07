«Долгожданные» ATACMS: на что они способны и зачем нужны армии Украины

«Долгожданные» ATACMS: на что они способны и зачем нужны армии УкраиныИзучаем факторы риска
О ракетах ATACMS говорят уже, по меньшей мере, полтора года. Украинские власти полагают, что получив эти системы, они осуществят коренной перелом в действующем конфликте. И действительно — эти ракеты обладают достаточно существенной дальностью и точностью при относительной лёгкости и мобильности.
Относится эта ракета к семейству оперативно-тактических вооружений — самых тяжёлых и могущественных из неядерных. Разбираемся, на что способны ATACMS, какими бывают и как повлияют на события?
Что это и для чего это
Класс оперативно-тактических ракет покрывает дистанции обычно до 500 км. То есть это возможность поражать объекты на оперативную глубину, или иными словами, охватить весь театр военных действий.
Они занимают промежуточное место между тактическими ракетами (РСЗО, например Град, Ураган или Хаймарс) и оперативно-стратегическими (баллистические ракеты малой дальности). Стратегическое оружие обычно предполагает нанесение ударов уже по всей территории противника, по его ВПК или объектам двойного назначения — перерабатывающее производство, металлургия, энергетическая инфраструктура.
Оперативно-тактические ракеты используют для ударов по множественным небронированным целям, а также ближним объектам инфраструктуры. Однако их «штатной» мощности недостаточно для поражения бетонных конструкций, особенно если при строительстве учитывался потенциал нападения противника как на стратегический объект.
На территории бывшего СССР к таким относятся почти все крупные предприятия и объекты энергетики, особенно в западных республиках — Украина, Белоруссия, Прибалтика. Боевая часть бывает, как правило — осколочно-фугасная (сила взрыва), кассетная. Кассетная начинка в современных модификациях может представлять собой множество самонаводящихся суб-боеприпасов.
Основное назначение:
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Удары по скоплениям сил. Это может быть переправа, колонны техники, перестраивающейся для атаки
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Склады топлива и боеприпасов
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Учебно-тренировочные базы
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Штабы вплоть до армейского звена
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Радиолокационные станции, прочие элементы связи и управления
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Аэродромы
Поражается и взлётная полоса, чтобы объект нельзя было использовать без сложного ремонта-восстановления. И сами самолёты, мало приспособленные выдерживать попадания даже незначительных по мощности поражающих элементов.
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Повреждение железнодорожных развязок, подстанций на электрифицированных магистралях
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Объекты гражданской инфраструктуры, которые снабжают вооружённые силы противника
Это электростанции, распределительные подстанции, мосты, пункты временной дислокации.
© Работа кассетной версии ракеты системы ATACMS
Оперативно-тактические комплексы применяются практически в любых конфигурациях конфликтов — от конвенциональных войн между крупными державами до антипартизанских операций.
Без них невозможно проводить масштабные оперативные и стратегические наземные операции, ведь массированное применение этого типа оружия способно значительно парализовать логистику, ослабить поддержку противника авиацией, нарушить управление и коммуникацию между соединениями.
Поэтому украинцы настолько хотят подобное оружие, требуют его от «Запада» в первую очередь и не видят будущего в конфликте для себя без него.
Как создавался ATACMS
В ходе холодной войны СССР и США очень по-разному строили свои военные доктрины — это касалась и приоритетов в проектировании вооружений. США делали ставку на авиацию, и сильно обгоняли в этом вопросе Советов.
СССР же видел перспективы в ракетном вооружении, в силу сравнительной дешевизны такого оружия и потенциале массовости. Поэтому заметно обгонял США в большинстве ракетных комплексов — от ПВО до тактических и оперативно-тактических ракет. Силы начали уравниваться уже под занавес противостояния, в 1980-е.
© Пуски ATACMS силами Южной Кореи на учениях
Тогда у США зародилась доктрина «Атаки последующих сил», в котором приоритет ядерного оружия смещался в сторону нанесения массированных неядерных ударов по глубоким эшелонам развертываемых сил стран Варшавского договора. Для этого начались ускоренные разработки баллистических, квази-балличтических (маневрирующих, или управляемых на финальных этапах полёта) и крылатых ракет.
В 1986 году была разработана MGM-140 Army TACtical Missile System, или «армейская тактическая ракетная система». Её основным ударным элементом служила ракета в 4 метра длины, 610 мм в диаметре и массой 1670 кг. Основной боевой частью стала кассетная боеголовка на 950 инженерных бомб М74.
Дальность действия составляла 165 км. Боевое крещение комплексы получили в ходу «Бури в пустыне» 1991 года и применялись против иракских войск Саддама Хуссейна, вторгшихся в Кувейт. Основной платформой для ракет служила машина М270, та же что и для РСЗО М270 MLRS. Они создавались примерно в одно время.
Для удобства тактического применения РСЗО могла снаряжаться двумя контейнерами по 6 ракет РСЗО. Вместо контейнера на 6 ракет можно было зарядить один ATACMS. Таким образом, машина М270 могла нести или 12 ракет РСЗО, или 2 ракеты ATACMS, или одну ракету и один контейнер в смешанном комплексе. Надеюсь, вы не запутались.
Со временем арсенал комплекса пополнялся, а возможности расширялись. Общий «модельный ряд» выглядит так:
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MGM-140 — в модификации Block 1 это дальность до 165 км, в модификации Block 1A легче боевая часть (300 поражающих суб-боеприпасов), поэтому дальность выросла до 300 км. Получила инерциальную систему управления и спутниковую навигацию. Применялись в 2003 году в операции против иракских войск.
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Block 1A (QRU) — появилось GPS наведение
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MGM-164 Block 2 — боевая часть состоит из 13 самонаводящихся боевых элементов (с тепловой головкой самонаведения), это снижает общую поражающую мощь, зато повышает КПД за счёт более избирательного поражения объектов. Дальность 140 км.
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Block 2A — 6 самонаводящихся боеголовок, продвинутых комбинированным поиском целей и в тепловом, и в радио-диапазонах. Дальность 220 км.
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MGM-164 ATACMS 2000 — КВО сокращена до 9 метров (круговое вероятное отклонение) в ракете М57.
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MGM-168 ATACMS Block 3 — кассетная осколочно-фугасная БЧ в 227 кг и с дальностью 270 км. Контактный подрыв заменён на воздушный для увеличения охвата поражения.
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Морская версия MGM-140 NTACMS — проникающая осколочно-фугасная БЧ, аналогичная семейству противокорабельных ракет «Гарпун».
На что повлияет
На фоне советских семейств тактических и оперативно-тактических ракет американский парк выглядит довольно скромно. После появления у России комплекса «Искандер» начались разработки более продвинутой системы PrSM (Precision Strike Missile), которая должна была превзойти возможности российских систем.
Причина этого — поздний заход США на поляну вооружений такого класса из-за смены военной доктрины на рубеже 70−80-х годов. Тем не менее, это надёжная и опробованная в конфликтах боевая платформа. У этих ракет нет особых преимуществ по преодолению систем ПВО. Потому что изначально планировалось, что ATACMS начнут работу во взаимодействии с ударами по объектам войсковой ПВО противорадиолокационными ракетами.
Иными словами, ATACMS — это компонент оснащения сухопутных сил США и их союзников (9 подтверждённых стран-пользователей на сегодня), при этом не особенно современный. Хотя модернизации и велись последние годы, они были сосредоточены в основном на улучшении точности, а не устойчивости к противодействию.
Таким образом, сам факт передачи этих ракет для нужд ВСУ не имеет почвы для дискуссий о переломе. Тем более, есть информация (без официальных подтверждений, разумеется) о получении этих ракет в 2023 году (ATACMS Block 1) и ударов ими по аэродромам под Бердянском и Луганском 17 октября 2023 года.
По разным оценкам удалось такими ударами уничтожить или вывести из строя от 9 до 21 вертолёта (как ударных, так и многоцелевых). Но, в то же время, подобное можно списать и на другие типы ракет, которые Украина получала уже официально.
Реально полезным и эффективным этот тип ракетных систем будет лиш в связке с широким спектром иных боевых систем — ракеты против РЛС, удары по структурам ПВО. Добиться какого-то толка от ATACMS можно только получив широкую номенклатуру иных вооружений, те же F-16 (или иные относительно современные истребители), массы бронетехники, и, конечно, боеприпасы.
Рассчитывать на такие «подгоны» украинской армии в нынешней ситуации не приходится, поэтому разовое появление этих систем (которое, по многим данным, уже было) не сделает никакой погоды, кроме ограниченных ударов через слабо прикрытые ПВО участки линии соприкосновения.