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Наука и технологии
Опубликовано 07 марта 2024, 12:13
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«Долгожданные» ATACMS: на что они способны и зачем нужны армии Украины

Изучаем факторы риска
Про ATACMS говорят давно и много. Правительство Зеленского упоминает эти системы, чаще всего, как главное оружие, способное «изменить игру». Что ожидать от ВСУ, вооружёнными ATACMS, на самом деле?

О ракетах ATACMS говорят уже, по меньшей мере, полтора года. Украинские власти полагают, что получив эти системы, они осуществят коренной перелом в действующем конфликте. И действительно — эти ракеты обладают достаточно существенной дальностью и точностью при относительной лёгкости и мобильности.

Относится эта ракета к семейству оперативно-тактических вооружений — самых тяжёлых и могущественных из неядерных. Разбираемся, на что способны ATACMS, какими бывают и как повлияют на события?

Что это и для чего это

Класс оперативно-тактических ракет покрывает дистанции обычно до 500 км. То есть это возможность поражать объекты на оперативную глубину, или иными словами, охватить весь театр военных действий.

ATACMS с установкой М270

ATACMS с установкой М270

© Wikipedia

Они занимают промежуточное место между тактическими ракетами (РСЗО, например Град, Ураган или Хаймарс) и оперативно-стратегическими (баллистические ракеты малой дальности). Стратегическое оружие обычно предполагает нанесение ударов уже по всей территории противника, по его ВПК или объектам двойного назначения — перерабатывающее производство, металлургия, энергетическая инфраструктура.

Оперативно-тактические ракеты используют для ударов по множественным небронированным целям, а также ближним объектам инфраструктуры. Однако их «штатной» мощности недостаточно для поражения бетонных конструкций, особенно если при строительстве учитывался потенциал нападения противника как на стратегический объект.

На территории бывшего СССР к таким относятся почти все крупные предприятия и объекты энергетики, особенно в западных республиках — Украина, Белоруссия, Прибалтика. Боевая часть бывает, как правило — осколочно-фугасная (сила взрыва), кассетная. Кассетная начинка в современных модификациях может представлять собой множество самонаводящихся суб-боеприпасов.

Российский ОТРК (оперативно-тактический ракетный комплекс) Искандер с квази-баллистическими ракетами, то есть маневрирующими на участках траектории. Применяются для усложнения поражения от ПВО противника

Российский ОТРК (оперативно-тактический ракетный комплекс) Искандер с квази-баллистическими ракетами, то есть маневрирующими на участках траектории. Применяются для усложнения поражения от ПВО противника

© Vitaly V. Kuzmin

Основное назначение:

  • Удары по скоплениям сил. Это может быть переправа, колонны техники, перестраивающейся для атаки

  • Склады топлива и боеприпасов

  • Учебно-тренировочные базы

  • Штабы вплоть до армейского звена

  • Радиолокационные станции, прочие элементы связи и управления

  • Аэродромы

Поражается и взлётная полоса, чтобы объект нельзя было использовать без сложного ремонта-восстановления. И сами самолёты, мало приспособленные выдерживать попадания даже незначительных по мощности поражающих элементов.

  • Повреждение железнодорожных развязок, подстанций на электрифицированных магистралях

  • Объекты гражданской инфраструктуры, которые снабжают вооружённые силы противника

Это электростанции, распределительные подстанции, мосты, пункты временной дислокации.

© Работа кассетной версии ракеты системы ATACMS

Оперативно-тактические комплексы применяются практически в любых конфигурациях конфликтов — от конвенциональных войн между крупными державами до антипартизанских операций.

Без них невозможно проводить масштабные оперативные и стратегические наземные операции, ведь массированное применение этого типа оружия способно значительно парализовать логистику, ослабить поддержку противника авиацией, нарушить управление и коммуникацию между соединениями.

Поэтому украинцы настолько хотят подобное оружие, требуют его от «Запада» в первую очередь и не видят будущего в конфликте для себя без него.

Как создавался ATACMS

В ходе холодной войны СССР и США очень по-разному строили свои военные доктрины — это касалась и приоритетов в проектировании вооружений. США делали ставку на авиацию, и сильно обгоняли в этом вопросе Советов.

СССР же видел перспективы в ракетном вооружении, в силу сравнительной дешевизны такого оружия и потенциале массовости. Поэтому заметно обгонял США в большинстве ракетных комплексов — от ПВО до тактических и оперативно-тактических ракет. Силы начали уравниваться уже под занавес противостояния, в 1980-е.

© Пуски ATACMS силами Южной Кореи на учениях

Тогда у США зародилась доктрина «Атаки последующих сил», в котором приоритет ядерного оружия смещался в сторону нанесения массированных неядерных ударов по глубоким эшелонам развертываемых сил стран Варшавского договора. Для этого начались ускоренные разработки баллистических, квази-балличтических (маневрирующих, или управляемых на финальных этапах полёта) и крылатых ракет.

В 1986 году была разработана MGM-140 Army TACtical Missile System, или «армейская тактическая ракетная система». Её основным ударным элементом служила ракета в 4 метра длины, 610 мм в диаметре и массой 1670 кг. Основной боевой частью стала кассетная боеголовка на 950 инженерных бомб М74.

Дальность действия составляла 165 км. Боевое крещение комплексы получили в ходу «Бури в пустыне» 1991 года и применялись против иракских войск Саддама Хуссейна, вторгшихся в Кувейт. Основной платформой для ракет служила машина М270, та же что и для РСЗО М270 MLRS. Они создавались примерно в одно время.

типы кассетных боевых частей (БЧ)

типы кассетных боевых частей (БЧ)

© Pinterest

Для удобства тактического применения РСЗО могла снаряжаться двумя контейнерами по 6 ракет РСЗО. Вместо контейнера на 6 ракет можно было зарядить один ATACMS. Таким образом, машина М270 могла нести или 12 ракет РСЗО, или 2 ракеты ATACMS, или одну ракету и один контейнер в смешанном комплексе. Надеюсь, вы не запутались.

Со временем арсенал комплекса пополнялся, а возможности расширялись. Общий «модельный ряд» выглядит так:

  • MGM-140 — в модификации Block 1 это дальность до 165 км, в модификации Block 1A легче боевая часть (300 поражающих суб-боеприпасов), поэтому дальность выросла до 300 км. Получила инерциальную систему управления и спутниковую навигацию. Применялись в 2003 году в операции против иракских войск.

  • Block 1A (QRU) — появилось GPS наведение

  • MGM-164 Block 2 — боевая часть состоит из 13 самонаводящихся боевых элементов (с тепловой головкой самонаведения), это снижает общую поражающую мощь, зато повышает КПД за счёт более избирательного поражения объектов. Дальность 140 км.

  • Block 2A — 6 самонаводящихся боеголовок, продвинутых комбинированным поиском целей и в тепловом, и в радио-диапазонах. Дальность 220 км.

  • MGM-164 ATACMS 2000 — КВО сокращена до 9 метров (круговое вероятное отклонение) в ракете М57.

«Долгожданные» ATACMS: на что они способны и зачем нужны армии Украины
© Graphics news

  • MGM-168 ATACMS Block 3 — кассетная осколочно-фугасная БЧ в 227 кг и с дальностью 270 км. Контактный подрыв заменён на воздушный для увеличения охвата поражения.

  • Морская версия MGM-140 NTACMS — проникающая осколочно-фугасная БЧ, аналогичная семейству противокорабельных ракет «Гарпун».

На что повлияет

На фоне советских семейств тактических и оперативно-тактических ракет американский парк выглядит довольно скромно. После появления у России комплекса «Искандер» начались разработки более продвинутой системы PrSM (Precision Strike Missile), которая должна была превзойти возможности российских систем.

Причина этого — поздний заход США на поляну вооружений такого класса из-за смены военной доктрины на рубеже 70−80-х годов. Тем не менее, это надёжная и опробованная в конфликтах боевая платформа. У этих ракет нет особых преимуществ по преодолению систем ПВО. Потому что изначально планировалось, что ATACMS начнут работу во взаимодействии с ударами по объектам войсковой ПВО противорадиолокационными ракетами.

Кассеты с 6 ракетами РСЗО 227 мм и ракета ATACMS

Кассеты с 6 ракетами РСЗО 227 мм и ракета ATACMS

© military-today.com

Иными словами, ATACMS — это компонент оснащения сухопутных сил США и их союзников (9 подтверждённых стран-пользователей на сегодня), при этом не особенно современный. Хотя модернизации и велись последние годы, они были сосредоточены в основном на улучшении точности, а не устойчивости к противодействию.

Таким образом, сам факт передачи этих ракет для нужд ВСУ не имеет почвы для дискуссий о переломе. Тем более, есть информация (без официальных подтверждений, разумеется) о получении этих ракет в 2023 году (ATACMS Block 1) и ударов ими по аэродромам под Бердянском и Луганском 17 октября 2023 года.

По разным оценкам удалось такими ударами уничтожить или вывести из строя от 9 до 21 вертолёта (как ударных, так и многоцелевых). Но, в то же время, подобное можно списать и на другие типы ракет, которые Украина получала уже официально.

Суб-боеприпасы М74. Аналогичные были обнаружены при обстреле аэродромов в Луганске и Бердянске, что является косвенным доказательством применения ATACMS со стороны ВСУ

Суб-боеприпасы М74. Аналогичные были обнаружены при обстреле аэродромов в Луганске и Бердянске, что является косвенным доказательством применения ATACMS со стороны ВСУ

© t.me/grey_zone

Реально полезным и эффективным этот тип ракетных систем будет лиш в связке с широким спектром иных боевых систем — ракеты против РЛС, удары по структурам ПВО. Добиться какого-то толка от ATACMS можно только получив широкую номенклатуру иных вооружений, те же F-16 (или иные относительно современные истребители), массы бронетехники, и, конечно, боеприпасы.

Рассчитывать на такие «подгоны» украинской армии в нынешней ситуации не приходится, поэтому разовое появление этих систем (которое, по многим данным, уже было) не сделает никакой погоды, кроме ограниченных ударов через слабо прикрытые ПВО участки линии соприкосновения.