«Долгожданные» ATACMS: на что они способны и зачем нужны армии Украины

О ракетах ATACMS говорят уже, по меньшей мере, полтора года. Украинские власти полагают, что получив эти системы, они осуществят коренной перелом в действующем конфликте. И действительно — эти ракеты обладают достаточно существенной дальностью и точностью при относительной лёгкости и мобильности.

Относится эта ракета к семейству оперативно-тактических вооружений — самых тяжёлых и могущественных из неядерных. Разбираемся, на что способны ATACMS, какими бывают и как повлияют на события?

Что это и для чего это

Класс оперативно-тактических ракет покрывает дистанции обычно до 500 км. То есть это возможность поражать объекты на оперативную глубину, или иными словами, охватить весь театр военных действий.