Учёные не исключают: 3I/ATLAS может быть созданием чужой цивилизации

Прямо сейчас через нашу Солнечную систему несётся загадочный объект. Зовут его скучно — 3I/ATLAS, но история у него что надо. Он прилетел к нам из глубин галактики, летит с бешеной скоростью, светится зелёным, да ещё и движется странно.

Неудивительно, что в сети (и не только) тут же поползли слухи, мол, это инопланетный корабль или типа того. Один весьма уважаемый гарвардский профессор даже подлил масла в огонь, намекнув, что штуковина уж больно похожа на аппарат внеземной цивилизации.