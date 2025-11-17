Учёные не исключают: 3I/ATLAS может быть созданием чужой цивилизации

Учёные не исключают: 3I/ATLAS может быть созданием чужой цивилизацииТретий межзвёздный
Прямо сейчас через нашу Солнечную систему несётся загадочный объект. Зовут его скучно — 3I/ATLAS, но история у него что надо. Он прилетел к нам из глубин галактики, летит с бешеной скоростью, светится зелёным, да ещё и движется странно.
Неудивительно, что в сети (и не только) тут же поползли слухи, мол, это инопланетный корабль или типа того. Один весьма уважаемый гарвардский профессор даже подлил масла в огонь, намекнув, что штуковина уж больно похожа на аппарат внеземной цивилизации.
Так что же это — первый контакт или просто очередной космический булыжник?
В чём сыр-бор?
Итак, в июле 2025 года автоматизированная система ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) обнаружила новый редкий объект — комету, которую и назвали 3I/ATLAS.
Название расшифровывается так: буква «I» — это от interstellar, то есть «межзвёздный». А тройка намекает, что он у нас уже третий такой (известный нам) межзвёздный объект после загадочной Оумуамуа (2017) и кометы Борисова (2019).
Отличия у них, конечно, есть. Если Оумуамуа был безъядерным и малопонятным (такой-то летающей сигарой), а Борисов — обычной кометой с хвостом и вращением, то у 3I/ATLAS есть у неё и кома (облако из пыли и газа, голова кометы), и хвост (пусть скрытый геометрией наблюдения), и экзотическая химия (но обо всём этом ниже).
Её называют, возможно, самой древней из известных — оценивают возраст в 7-14 миллиардов лет, то есть она — ровесница нашей Галактики и, возможно, старше самой Солнечной системы.
Размер ядра объекта точно установить не удалось из-за окружающей его газопылевой оболочки, но предполагается, что это 0,32 до 5,6 километров в диаметре.
После её обнаружения в СМИ сразу же разошлись заголовки о летящем к нам из галактики пришельце. Американско-израильский учёный Ави Лёб, известный своей любовью к гипотезам об инопланетянах, и тут не подкачал, намекнув, что это может быть творение чужих цивилизаций (мол, слишком большой для обычной кометы, летает странно).
Комета или корабль?
Но почему вообще такое внимание к этому Атласу? Тут нужно встать на место тех, кто заподозрил неладное. А поводы, надо сказать, были.
Во-первых, траектория. Все планеты в нашей системе ходят вокруг Солнца по кругу в одном направлении — против часовой стрелки. А этот 3I/ATLAS летит наоборот, по ретроградной орбите, то есть по часовой. Такое поведение в космосе — уже повод присмотреться повнимательнее.
Именно это и заметил Ави Леб, выдвинувший гипотезу об инопланетном корабле на основе «необычайно редкой траектории». На самом же деле ретроградность не противоречит физике: комета Галлея так же летела по часовой в 1986 году.
Если объект прилетел извне, то ему ничего не стоит быть ретроградным — это не противоречит никаким законам.
К тому же есть ещё одна особенность: большой эксцентриситет орбиты 3I/ATLAS (более 6) — а это беспрецедентно для комет. Иными словами, её путь лишь однажды пересекает окрестности Солнца, а затем стремительно уходит из системы.
И комета уже прошла перигелий (минимальное сближение с Солнцем) около 30 октября 2025 года на расстоянии ~1,36 а.е., больше она уже не вернётся.
Во-вторых, скорость. Комета несётся сквозь нашу систему со скоростью около 68 километров в секунду (такая скорость встречается только у гиперболических объектов). Ни один объект, рождённый в Солнечной системе, так просто разогнаться не может — его бы давно притянуло Солнце или какой-нибудь гигант, типа Юпитера. А этот летит так, будто ему на нашу гравитацию вообще всё равно.
И в-третьих, — цвет. Объект имеет необычный зеленоватый оттенок. В космосе, где всё обычно серое, коричневое или в лучшем случае рыжее, зелёный цвет выглядит крайне подозрительно (сигнальный огонь, ага).
Но, если посмотреть подробнее, то и тут ничего необычного нет. Дело в том, что под действием солнечный ультрафиолет бьёт по комете и расщепляет лёгкие углеводородные соединения на её поверхности. В результате этого процесса выделяется диатомный углерод (С₂), а он, если его нагреть, светится зелёным. Для галогенных комет это, в обзем-то, обычное дело.
Любопытно и то, что спектроскопы VLT уже зафиксировали в этой комете даже пары никеля. И вот это уже неожиданно, сейчас учёные выясняют, как тяжелый металл оказался в активной струе комы при очень низкой температуре — возможно, никель связан в каких-то органических молекулах, разрушающихся на свету.
В любом случае, и этот факт для учёных — лишь интересная химическая деталь.
Так что, как например, заявил ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт, «нет никаких оснований считать 3I/ATLAS кораблём пришельцев». По его словам, 3I/ATLAS летит так, как надо. Ничего необычного, каких-то там манёвров или ускорений (и что не объяснялось бы орбитальной механикой) у него нет.
Вот и выходит, что инопланетяне в очередной раз оказались маняфантазиями журналистов и хайпожоров (но штуковина всё равно интересная).
Наблюдение и безопасность
Ну и конечно, насчёт опасности — ответ однозначный: нет. Даже в самой близкой к нам точке своего маршрута, которой объект достигнет 19 декабря, он будет находиться на расстоянии примерно 267 миллионов километров от Земли. Это почти в 700 раз дальше, чем до Луны.
Расчёты орбиты и скорость (более 68 км/с) ясно показывают, что этот он пролетит мимо нас и вернётся обратно в космос. Так что спим спокойно, угрозы нет.
Зато интерес есть, и ещё какой! Это ведь уникальная возможность изучить объект из другой звёздной системы.
И если вы вдруг решите сами поискать 3I/ATLAS в небе, то расслабляться не стоит. Комета очень тусклая: её блеск у перигелия был около +14,7m. Посмотреть на неё можно лишь с помощью телескопа диаметром объектива от 25 см.
Прямо сейчас она приближается к Солнцу и распускает свой хвост — он заметно вытянулся и приобрел более сложную, четко очерченную структуру. А это значит только одно: происходит усиление выброса газа и пыли. И кстати, тут есть забавная штука.
По ожиданиям некоторых учёных, после прохождения перигелия комета должна была развалиться под воздействием температуры, но этого не случилось. Более того, её яркость возросла.
А тот самый Ави Леб снова настаивает на версии с чужим кораблём, что опять всё не так, как должно быть. Мол, комета не развалилась от Солнца, — значит, точно искуственный объект.
Он прошёл через область, где должен был испариться, но вместо этого стал ярче. Это противоречит базовым моделям физики комет.
Но другие астрофизики говорят, что эффект свечения можно объяснить не внутренними процессами, а особой структурой поверхности — если она металлическая или покрыта стекловидным слоем, она может рассеивать солнечный свет. Вот это и выглядит так, будто бы она светится сама по себе.
А кто-то осторожно предполагает, что этот 3I/ATLAS может быть фрагментом древнего межзвёздного тела. Мол, состав у него особый, который не испаряется при высоких температурах. Если это так, то мы наблюдаем уникальный материал, переживший миллиарды лет путешествия через Галактику.
Так что забудьте про инопланетян (по крайней мере, пока). Реальность, как это часто бывает, оказалась куда круче. Мимо нас пролетает древнейший странник, ровесник Млечного Пути. Он будет тут всего мгновение, но уже успел оставить учёным всего мира материал для работы на годы вперёд.
Такие дела.