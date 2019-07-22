Мечтают ли поклонники фантастики об аудиокнигах: что послушать о будущем и компьютерной революции

Жюль Верн еще в XIX веке предвидел, что человек будет летать в космос и погружаться с аквалангом, а Рэй Брэдбери в романе-антиутопии «451 градус по Фаренгейту» в 1891 году изобразил человека в наушниках-гарнитуре. В его романе сериалы на панелях стенах заменили книги, которые сжигали на площадях. Тут Брэдбери оказался прав наполовину: книги все еще в моде, но уже не бумажные – теперь их читают с экрана или даже слушают. С нашими друзьями из сервиса аудиокниг по подписке Storytel мы подобрали для вас 8 книг о будущем, которое уже становится реальностью.

Филип Дик – «Мечтают ли андроиды об электроовцах?»

Лучший научно-фантастический роман по мнению большинства критиков подарил миру культовую экранизацию «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта с Харрисоном Фордом, а затем и второй фильм в 2017 году.