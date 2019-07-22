Мечтают ли поклонники фантастики об аудиокнигах: что послушать о будущем и компьютерной революции

Жюль Верн еще в XIX веке предвидел, что человек будет летать в космос и погружаться с аквалангом, а Рэй Брэдбери в романе-антиутопии «451 градус по Фаренгейту» в 1891 году изобразил человека в наушниках-гарнитуре. В его романе сериалы на панелях стенах заменили книги, которые сжигали на площадях. Тут Брэдбери оказался прав наполовину: книги все еще в моде, но уже не бумажные – теперь их читают с экрана или даже слушают. С нашими друзьями из сервиса аудиокниг по подписке Storytel мы подобрали для вас 8 книг о будущем, которое уже становится реальностью.
Филип Дик – «Мечтают ли андроиды об электроовцах?»
Лучший научно-фантастический роман по мнению большинства критиков подарил миру культовую экранизацию «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта с Харрисоном Фордом, а затем и второй фильм в 2017 году.
Роман Филипа Дика рассказывает историю «охотника за головами» Рика Декарда, который преследует андроидов, почти неотличимых от человека, которые были объявлены вне закона на Земле.
Действие происходит в отравленном радиацией и частично заброшенном Сан-Франциско будущего. Кстати, это родной город писателя. Книга была написана в 1968 году и быстро стала классикой научной фантастики, а новейшая волна популярности к ней пришла, когда первую экранизацию Ридли Скотта 1982 года совсем недавно переснял два канадский режиссер Дени Вильнев с Райаном Гослингом в главной роли.
Ещё забавнее, что и жизнь самого автора книги напоминает фантастический роман. Эксперименты с наркотиками, галлюцинации, паранойя, что на него охотятся спецслужбы США или СССР за то, что писатель раскрыл гостайну в одном из романов, натолкнули его на сюжет об очень запутанном, но крайне правдоподобном будущем.
Вымысел и реальность в конце концов смешались для Филипа Дика, писатель даже стал верить, что во сне видит свои прошлые жизни. Научная фантастика способна не только предсказать будущее, но и свести с ума.
Хотя некоторые версии Дика о психическом оружии, которое используют спецслужбы, начинают сбываться. А ещё на его книгах основаны такие фильмы, как «Вспомнить все» Пола Верховена
«Особое мнение» Стивена Спилберга
и «Меняющие реальность» с Мэттом Дэймоном
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Рэймонд Курцвейл – «Эволюция разума, или Бесконечные возможности человеческого мозга, основанные на распознавании образов»
Технический директор в области машинного обучения в Google, изобретатель и футуролог Курцвейл в своих книгах рассказывает о победе искусственного интеллекта над человеческим мозгом и о том, как люди добровольно перейдут на искусственные части тела или генную инженерию, если это поможет продлить жизнь или улучшить характеристики организма.
Еще в 15 лет Курцвейл создал первую программу по обработке данных и с тех пор занимается изучением и развитием возможностей мозга, технологиями распознавания речи.
Он предсказал, к примеру, что к 2045 году произойдет технологическая революция – будет достигнута точка сингулярности, когда искусственный интеллект превысит возможности людей и станет неуправляемым. Примерно тогда же человечество достигнет материального изобилия и бессмертия. Что ж, осталось каких-то 26 лет.
70-летний Курцвейл явно рассчитывает дожить до этого момента, потому что в последнее время заинтересовался здоровым образом жизни и на всякий случай подписал соглашение на заморозку собственного тела после смерти с целью последующего воскрешения.
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Ричард Йонк – «Сердце машины. Наше будущее в эру эмоционального искусственного интеллекта»
Футуролог Ричард Йонк смотрит в будущее с оптимизмом и считает, что машины и люди смогут мирно сосуществовать, но для этого нам нужно развивать их эмоциональный интеллект.
Эмоциональное программирование призвано обучить роботов человеческим навыкам сопереживания и чувственности, которые помогут избежать конца света и порабощения человечества восставшими роботами через 15 лет.
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Норман Дойдж – «Пластичность мозга. Потрясающие факты о том, как мысли способны менять структуру и функции нашего мозга»
Книга расскажет о том, что такое нейропластичность и как мысли могут менять структуру нашего мозга, помогая справляться с болезнями, эмоциональными нарушениями, необучаемостью и другими, казалось бы, неразрешимыми проблемами.
Норман Дойдж, доктор Королевского колледжа врачей и хирургов Канады, предлагает необычный взгляд на человеческий мозг. Он рассказывает о блестящих ученых, продвигающих новую науку о нейропластичности, и о поразительных успехах людей, жизнь которых они изменили. Например, о женщине, которая с рождения жила с одной половиной мозга, при этом её мозг успешно перепрограммировал сам себя для выполнения функций отсутствующей половины.
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Роб Гудмэн, Джимми Сони – «Игра разума. Как Клод Шеннон изобрел информационный век»
Интересная история о знаменитом ученом Клоде Шенноне, который прорыв в математике и кибернетике, и наделил машины математической логикой.
Свое главное открытие ученый, родственник изобретателя лампочки Томаса Эдисона, сделал всего в 21 год, а в 24 года уже стал доктором наук. В годы Второй мировой войны он вместе с Аланом Тьюрингом, изобретателем шифровальной машины «Энигма», работал над секретными правительственными проектами. С его помощью безликие потоки электронов, путешествующих по проводам, получили название «информация» и обзавелись собственными единицами измерения – битами и байтами, а наш век стал называться информационным.
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Сет Стивенс-Давидовиц – «Все лгут. Поисковики, Big Data и Интернет знают о вас всё»
Аналитик Google по большим данным и журналист The New York Times Сет Стивенс-Давидовиц рассказывает, как поисковики и Big Data узнают о нас то, что мы сами от себя скрываем, и потом используют это против нас.
Например, после анализа анонимной статистики Google, Facebook, Wikipedia и PornHub, ученый пришел к выводу, что поисковые запросы, лайки и репосты рассказывают об интимной жизни и здоровье пользователей больше официальной статистики и результатов социологических опросов.
Ведь опросы не показывают всей картины, исследования недостаточно репрезентативны, так как люди не рассказывают всей правды о себе социологам. Зато при помощи больших данных и современных технологий можно узнать всю подноготную современного общества. От Интернета и соц-сетей ничего не утаишь. Слушать аудиокнигу Сет Стивенс-Давидовиц – «Все лгут»
Виктор Пелевин – «Iphuck 10»
В романе Пелевина вместо детектива из «Преступления и наказания» компьютерный алгоритм Порфирий Петрович, типичный российский искусственный интеллект, занимается расследованием преступлений и пишет о них отчеты в форме романов.
Эти романы поступают в продажу, а вырученные средства идут на амортизацию служебной сети, в которой и существуют ZA-роботы. Очередное расследование о проданных через аукцион художественных произведениях становится поводом для фантазии Пелевина на тему: «Россия. XXI век».
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Юваль Ной Харари – «Homo Deus. Краткая история будущего»
Автор популярного бестселлера «Sapiens. Краткая история человечества» во второй части трилогии рассуждает о будущем. Среди его предсказаний – развитие нанотехнологий и регенерация органов, генная инженерия и социальный дарвинизм (естественный отбор и борьба за существование в человеческом обществе).
Что произойдет, когда Google и Facebook будут лучше нас знать наши вкусы, симпатии и политические предпочтения? Что станет с людьми, которых компьютеры вытеснят с рынка труда? Каковы будут последствия изобретения лекарства от старения? Что должен предпринять человек, чтобы защитить планету от своей же разрушительной силы? Эти вопросы не дают спать Харари, и после прочтения книги начнут преследовать вас.