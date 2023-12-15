Красные небеса над Россией: что это было?

Не будем излишне долго держать интригу, во всем виноваты, на самом деле, Солнце, геомагнитная буря и чистое небо. Но ведь северные сияния обычно на севере?

Северные (или полярные) сияния всегда поражали человека своей красотой. Обычно их можно наблюдать на севере или на юге. Они, в общем-то так и называются: aurora borealis — северное и aurora australis — южное.

Но ключевой момент здесь в том, что это явление видно в районе полюсов. А вот недавно сияние было видно аж в Крыму и Турции! Да ещё и красного цвета (все же привыкли к сине-зелёным). Так в чём же дело?