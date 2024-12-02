Для тех, кому надоела рутина: топ-5 стартапов в области автоматизации

Для тех, кому надоела рутина: топ-5 стартапов в области автоматизацииЗачем делать скучную работу, когда есть ИИ?
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Все мы не любим рутину
Никому не нравится монотонная работа: человек быстро устаёт от неё и хочет переключится на что-то новое. Работодатели тоже стараются перепоручить такие задачи электронным помощникам: им не надо платить и ошибаются они после стократного повторения одного и того же реже.
Существует огромное количество нейросетей, которые могут помочь в автоматизации рабочих процессов, и про некоторые из них мы вам сейчас расскажем.
FronTech Atlas
«Атлас» — это такой своеобразный Chat GPT для бизнеса, который может напоминать о различных мероприятиях, отвечать на вопросы и мгновенно предоставлять необходимую информацию.
Ещё одна фишка этого сервиса — нейросеть умеет работать с документацией: Word, Excel, PDF и многие другие форматы. В общем, один такой ИИ может заменить сразу нескольких сотрудников.
Метранпаж
Метранпаж — это нейросеть, которая занимается вёрсткой электронных и печатных изданий. Процесс вёрстки отнимает много времени и ресурсов, но ИИ способен взвалить на себя это нелёгкое дело.
Помимо вёрстки здесь есть и кастомизация: можно создать свой шаблон, или выбрать готовый. Поля, стиль текста, даже оформление изображений и таблиц — со всеми этими тонкостями справится нейросеть.
Офис Вижен
Большой брат следит за тобой: сейчас камеры слежения установлены практически на каждом углу, такова реальность нашего времени.
Хотя, конечно, камеры слежения помогают сделать нашу жизнь безопаснее, но может ли человек одновременно рассмотреть всё, что происходит на нескольких камерах? И тут на помощь может прийти ИИ, который не проморгает и не отойдёт не вовремя.
Офис Вижен — платформа с ИИ, которая работает в облаке. Она может в автоматическом режиме отслеживать чистоту офисных помещений, замечать подозрительные предметы и мгновенно о них сообщать, а также контролировать работу персонала и охраны.
Помимо прочего, сервис формирует отчёты о работе персонала. Короче говоря, контроль за сотрудниками выходит на новый уровень. Хорошо это или плохо ? Ни то, ни другое. Это новая действительность, и со временем, очевидно, такие сервисы будут у каждой компании.
Sniper Search
Работа в закупках довольно нервная и требует от человека внимательности и полной погруженности во все процессы. Например, необходимо искать надёжных поставщиков, постоянно мониторить рынок, чтобы не переплачивать, и быть предельно внимательным с документацией, поскольку любая ошибка может привести к финансовым потерям.
Sniper Search — это современный облачный сервис для тех, кто занимается закупками и хочет этот процесс модернизировать. Приложение помогает быстро находить поставщиков, сравнивать цены и автоматизирует рутину: представьте, что вам больше не нужно тратить часы на поиск выгодных предложений — Sniper Search делает это за вас. Ещё сервис можно использовать для борьбы с коррупцией в закупках, так как он предоставляет совершенно прозрачные данные о ценах и поставщиках.
Chrony
Довольно-таки интересный сервис для тех, кто серьёзно занимается тайм-менеджментом. В целом, этот сервис подойдёт любому: как студенту, так и HR-специалисту.
Суть проста: вы пишите в Telegram бот, описываете событие, о котором надо напомнить, и в день X он присылает вам уведомление-напоминалку. Бот распознаёт речь, афиши, графики и даже учитывает часовой пояс пользователя. Интересное и очень удобное решение, которое значительно облегчит тяжёлые трудовые будни.
Долой рутину!
Как ни крути, а автоматизация — это наше будущее, и это будущее уже произошло: монотонная работа всё чаще передаётся нейросетям и ИИ, которые могут работать быстрее, точнее и при этом не уставать. Это не только снимает нагрузку с сотрудников, но и помогает компаниям экономить деньги и избегать человеческих ошибок.
Конечно, всё это меняет привычный рабочий процесс, и иногда вызывает споры и страхи, а не заменят ли нейросети любой человеческий труд. В любом случае победителями станут те, кто сумеет адаптироваться и использовать новые технологии себе на пользу.