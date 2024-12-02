Наука и технологии
Опубликовано 02 декабря 2024, 17:08
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Для тех, кому надоела рутина: топ-5 стартапов в области автоматизации

Зачем делать скучную работу, когда есть ИИ?
На протяжении всей истории люди стремились избавиться от скучных и однообразных занятий. К счастью, с появлением нейросетей это доступно каждому. Давайте посмотрим, что нового готов нам предложить отечественный рынок в вопросах автоматизации?
Для тех, кому надоела рутина: топ-5 стартапов в области автоматизации

© Ferra.ru

Все мы не любим рутину

Никому не нравится монотонная работа: человек быстро устаёт от неё и хочет переключится на что-то новое. Работодатели тоже стараются перепоручить такие задачи электронным помощникам: им не надо платить и ошибаются они после стократного повторения одного и того же реже.

Для тех, кому надоела рутина: топ-5 стартапов в области автоматизации

© magmer.ru

Существует огромное количество нейросетей, которые могут помочь в автоматизации рабочих процессов, и про некоторые из них мы вам сейчас расскажем.

FronTech Atlas

«Атлас» — это такой своеобразный Chat GPT для бизнеса, который может напоминать о различных мероприятиях, отвечать на вопросы и мгновенно предоставлять необходимую информацию.

Для тех, кому надоела рутина: топ-5 стартапов в области автоматизации

© productradar.ru

Ещё одна фишка этого сервиса — нейросеть умеет работать с документацией: Word, Excel, PDF и многие другие форматы. В общем, один такой ИИ может заменить сразу нескольких сотрудников.

Метранпаж

Метранпаж — это нейросеть, которая занимается вёрсткой электронных и печатных изданий. Процесс вёрстки отнимает много времени и ресурсов, но ИИ способен взвалить на себя это нелёгкое дело.

Вёрстка — это дорого

Вёрстка — это дорого

© darminaopel.ru

Помимо вёрстки здесь есть и кастомизация: можно создать свой шаблон, или выбрать готовый. Поля, стиль текста, даже оформление изображений и таблиц — со всеми этими тонкостями справится нейросеть.

Офис Вижен

Большой брат следит за тобой: сейчас камеры слежения установлены практически на каждом углу, такова реальность нашего времени.

Для тех, кому надоела рутина: топ-5 стартапов в области автоматизации

© darminaopel.ru

Хотя, конечно, камеры слежения помогают сделать нашу жизнь безопаснее, но может ли человек одновременно рассмотреть всё, что происходит на нескольких камерах? И тут на помощь может прийти ИИ, который не проморгает и не отойдёт не вовремя.

Для тех, кому надоела рутина: топ-5 стартапов в области автоматизации

© sky-dynamics.ru

Офис Вижен — платформа с ИИ, которая работает в облаке. Она может в автоматическом режиме отслеживать чистоту офисных помещений, замечать подозрительные предметы и мгновенно о них сообщать, а также контролировать работу персонала и охраны.

Помимо прочего, сервис формирует отчёты о работе персонала. Короче говоря, контроль за сотрудниками выходит на новый уровень. Хорошо это или плохо ? Ни то, ни другое. Это новая действительность, и со временем, очевидно, такие сервисы будут у каждой компании.

Работа в закупках довольно нервная и требует от человека внимательности и полной погруженности во все процессы. Например, необходимо искать надёжных поставщиков, постоянно мониторить рынок, чтобы не переплачивать, и быть предельно внимательным с документацией, поскольку любая ошибка может привести к финансовым потерям.

Для тех, кому надоела рутина: топ-5 стартапов в области автоматизации

© darminaopel.ru

Sniper Search — это современный облачный сервис для тех, кто занимается закупками и хочет этот процесс модернизировать. Приложение помогает быстро находить поставщиков, сравнивать цены и автоматизирует рутину: представьте, что вам больше не нужно тратить часы на поиск выгодных предложений — Sniper Search делает это за вас. Ещё сервис можно использовать для борьбы с коррупцией в закупках, так как он предоставляет совершенно прозрачные данные о ценах и поставщиках.

Chrony

Довольно-таки интересный сервис для тех, кто серьёзно занимается тайм-менеджментом. В целом, этот сервис подойдёт любому: как студенту, так и HR-специалисту.

Chrony — хорошая замена гугл-календарю

Chrony — хорошая замена гугл-календарю

© darminaopel.ru

Суть проста: вы пишите в Telegram бот, описываете событие, о котором надо напомнить, и в день X он присылает вам уведомление-напоминалку. Бот распознаёт речь, афиши, графики и даже учитывает часовой пояс пользователя. Интересное и очень удобное решение, которое значительно облегчит тяжёлые трудовые будни.

Для тех, кому надоела рутина: топ-5 стартапов в области автоматизации

© darminaopel.ru

Долой рутину!

Как ни крути, а автоматизация — это наше будущее, и это будущее уже произошло: монотонная работа всё чаще передаётся нейросетям и ИИ, которые могут работать быстрее, точнее и при этом не уставать. Это не только снимает нагрузку с сотрудников, но и помогает компаниям экономить деньги и избегать человеческих ошибок.

Конечно, всё это меняет привычный рабочий процесс, и иногда вызывает споры и страхи, а не заменят ли нейросети любой человеческий труд. В любом случае победителями станут те, кто сумеет адаптироваться и использовать новые технологии себе на пользу.