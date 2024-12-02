Для тех, кому надоела рутина: топ-5 стартапов в области автоматизации

Существует огромное количество нейросетей, которые могут помочь в автоматизации рабочих процессов, и про некоторые из них мы вам сейчас расскажем.

FronTech Atlas

«Атлас» — это такой своеобразный Chat GPT для бизнеса, который может напоминать о различных мероприятиях, отвечать на вопросы и мгновенно предоставлять необходимую информацию.