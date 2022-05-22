Критикуете Россию за тяжёлый штурм Азовстали? Сначала взгляните, как в таких случаях справлялись раньше

Видимо, эпопея с Азовсталью закончена. Теперь разбирать её будет уделом специалистов в обозримом будущем, и, уверен, мы когда-нибудь узнаем много чего интересного об этом.

Бои за города были всегда самыми кровавыми затяжными и сложными, ещё даже китайский военный теоретик Сунь-цзы наставлял избегать таких операций, но ему легко было говорить — он жил в одно время с Конфуцием.

В современных операциях населённые пункты нельзя обойти. При этом нужны, конечно, не сами жилые массивы, а дороги — железные и обычные. Вблизи населённых пунктов организуются развязки, станции, производства и склады, именно они необходимы для контроля. Зачем? Без этого вы не сможете организовывать снабжение собственной военной группировки для продвижения дальше.