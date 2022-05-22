Критикуете Россию за тяжёлый штурм Азовстали? Сначала взгляните, как в таких случаях справлялись раньше

Критикуете Россию за тяжёлый штурм Азовстали? Сначала взгляните, как в таких случаях справлялись раньшеГорода-крепости и как их берут
Видимо, эпопея с Азовсталью закончена. Теперь разбирать её будет уделом специалистов в обозримом будущем, и, уверен, мы когда-нибудь узнаем много чего интересного об этом.
Бои за города были всегда самыми кровавыми затяжными и сложными, ещё даже китайский военный теоретик Сунь-цзы наставлял избегать таких операций, но ему легко было говорить — он жил в одно время с Конфуцием.
В современных операциях населённые пункты нельзя обойти. При этом нужны, конечно, не сами жилые массивы, а дороги — железные и обычные. Вблизи населённых пунктов организуются развязки, станции, производства и склады, именно они необходимы для контроля. Зачем? Без этого вы не сможете организовывать снабжение собственной военной группировки для продвижения дальше.
РИА "Новости"
Оборонять город намного легче, чем брать — в подвалах можно организовать склады оружия и боеприпасов, которые нельзя взять и легко разбомбить. Во многих городах есть бункеры и бомбоубежища, или просто катакомбы, куда можно уходить во время налётов. Улицы и жилые дома можно усеять огневыми точками — пулемёты, снайперы, противотанковые расчёты.
Штурмовать их всегда тяжело — необходимо долго и методично, улица за улицей, двигаться, зачищая уже занятые районы и разведывая оборону противника там, куда ещё не зашли. И как хорошо ни готовься, потерь де-факто будет много, ведь ты заведомо в самой неудобной конфигурации — огневой смерч артиллерии и авиации в таких условиях малополезен.
Основная работа падает на плечи пехоты, поддерживающих её танков и артиллерии. Но для таких боёв нужны опытные и хорошо подготовленные бойцы, потому что это бой с коварным противником, который почти всегда на шаг впереди тебя, хорошо тебя видит и отслеживает твои действия, пока ты его ещё не обнаружил.
Фестунг
«Фестунг» для немцев тоже самое, что для нас кремль (не московский, а как явление, термин) — городская крепость. В годы Второй мировой слово вернулось в активный военный обиход, так стали называть укреплённые города на пути Красной Армии в самом конце 1944 — начале 1945 годов.
На них немцы рассчитывали очень серьёзно — русские (на западе — американцы с британцами) должны были увязнуть в тяжёлых кровопролитных боях, темпы их продвижения должны были упасть, а фюрер в это время должен был успеть подготовить оборону Германии и свои новые эпичные вооружения вундерваффе (не случилось, не фартануло).
Но надо сказать, идея была не лишена смысла (если бы у Гитлера действительно было чудо-оружие) — пока армия отступала к внутренним оборонительным рубежам, части фанатичных СС и местные из фольксштурма и полиции готовились держать каждую пядь земли. С окрестностей сносили оставленные боеприпасы и артиллерию, которые войска не могли утащить с собой.
Улицы перекрывались баррикадами, а где не было баррикад — просвет в тупиках и перекрестках закрывала противотанковая артиллерия (неопытный противник упрётся в препятствие, найдёт свободный путь, сунется туда и попадёт под кинжальный огонь). Бомбёжки шли даже на пользу — развалины служили основой и строительным материалом для огневых точек, а ещё и маскировкой. Большая часть мирных жителей уходила за армией… кто мог.
Познань, Кюстрин, Бреслау, Глогау — всё это наиболее известные фестунги, с которыми столкнулась Красная Армия. Но наши не были так уж незнакомы с этой тактикой, так как сами имели схожий опыт — тот же Сталинград. И недаром основной «открывашкой» для фестунгов стала 8-я гвардейская армия Чуйкова — та самая, что обороняла известный город.
8-я гвардейская армия брала два наиболее крупных, важных и укреплённых фестунга — Познань и Кюстрин. Решения для подобных операций разрабатывались на самом малом тактическом уровне:
штурмовые взводы, вооружённые автоматическим оружием больше штатных норм
поддерживающие их огнемётчики, миномётчики и артиллеристы с легкими противотанковыми пушками, а также инженеры-сапёры
танки (в первую очередь ценились ИС-2 с 122 мм пушкой и очень мощным для танка фугасным действием снаряда) и САУ СУ-122 и СУ-152 (или ИСУ-122 и ИСУ-152 на новом шасси танка ИС)
Бронетехника шла тремя эшелонами — первый идёт в боевых порядках штурмовых групп. Второй — на удалении 500 метров, для того, чтобы оперативно нарастить огневое воздействие, когда группа напорется на крупные силы или упорное сопротивление противника. Третий эшелон шёл на примерно 1,5 км, прикрывая первые два эшелона от активных действий противника, который скрытыми перемещениями может и отрезать группу от остальных, и пожечь все танки.
Таким образом формировалась многофункциональная боевая группа, готовая ко всем неожиданностям. Бронетехника разбиралась с пулемётчиками и снайперами, опасными для пехоты, а пехота выкуривала и зачищала улицы от бойцов с фаустпатронами и выявляла противотанковые огневые точки. Инженеры расчищали подступы и обезвреживали мины-ловушки.
Особенно стоит выделить ШИСБр — штурмовые инженерно-саперные бригады. Их особенностью были бойцы в стальных нагрудниках, что повышало выживаемость в 5-7 раз в сравнении с обычной пехотой. Они были нужны для прорыва особо укреплённых участков фронта и подчинялись напрямую Ставке Главного Командования — командующие фронтов нередко злоупотребляли ШИСБр и выжимали все силы на городские бои. Было важно их вовремя вывести из подчинения, но фестунги стали и их профилем в конце войны.
Но даже отработанная и отточенная в многочисленных боях тактика не решала всех проблем. Потери оставались чудовищными. Красная армия штурмовала фестунги, едва обладая 3-х кратным превосходством, а чаще всего шла с едва ли 1,5-2 кратным преимуществом в живой силе. Наступательная операция такого типа рекомендует создание минимум 6-ти кратного преимущество в людях на направлениях планируемого прорыва. Это же рекомендует современная наука и для уличных боёв.
Уличные бои в наши дни
Сегодня, когда выживаемости солдат придают куда больше значения, для штурма города и последующих уличных боев рекомендуют соотношение порядка 12 к 1 во всех эшелонах, что позволяет иметь подавляющее огневое превосходство. Для их действий применяется обилие дронов разных типов, которые тщательно просматривают улицы на предмет активностей противников.
Сухопутные дроны занимаются поиском мин и их обезвреживанием. Пехотинцы активно оснащаются тепловизорами, дымовыми гранатами, средствами РЭБ. Всё направлено на то, чтобы уличные бои тщательно подготавливались и не проводились без крайней необходимости.
В последних событиях Мариуполь за счёт Азовстали с глубокими подземными коммуникациями (рассчитанными на ядерную войну) стал естественным "фестунгом". В такие же фестунги ВСУ превратились населённые пункты на востоке Украины, поэтому таких мини-мариуполей сейчас предостаточно. А вот подготовленных для штурма и уличных боев подразделений, а так же профильного оснащения для этого, к сожалению, наоборот — мало.
Был ли штурм Азовстали необходим? Оставим это специалистам, хотя всё же отметим (как, впрочем, и большинство экспертов), что полк Азов и прочие подразделения не занимали ключевых и важных объектов, контроль над которыми был бы необходим войскам РФ и ДНР. А ещё большая часть операции не была обеспечена минимально необходимым численным перевесом со стороны РФ.
Штурм того же Кюстрина был неотъемлемой частью главного штурма — Берлина. Оставить город в тылу было невозможно, его транспортный узел имел решающее значение для взятия столицы Рейха. Красная Армия брала города от военной необходимости, а не для престижа, ведь главная победа — всегда в конце войны.
РИА Новости/Михаил Андроник