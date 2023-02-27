Бороды возвращаются в армию. Почему?Всё о пользе тактической бороды
Откуда взялся термин «тактическая борода»? Почему солдаты в армиях НАТО так часто бородаты?
Фото: Sgt. Pete Thibodeau/Marine Corps
Технологии технологиями, но мы периодически посвящаем материал не только военным технологиям, а ещё и, скажем так, менее предсказуемым аспектам войны.
Сегодня разберём ценность «тактической бороды» в армии, тем более у в России этот вопрос не так давно поднимался, а значит — актуально. Расскажем, почему до сих пор всё время бороды было нельзя, а теперь постепенно можно.
Борода и усы как униформа
Первое, чем устав готов поступиться на время войны — внешний вид. Особенно, когда речь идёт о передовой.
В юности гитариста Nirvana и Soundgarden в итоге выгнали из обеих групп, но он нашел себя в армии и стал бойцом элитного 75-го полка рейджеров. Тактическая борода на месте.
Частный Архив Джейсона Эвермана
История с бритьём в армии древняя и сложная. Вопреки распространенному мнению, что бриться стали с появлением противогазов, контроль за растительностью на лице начался гораздо раньше — с рождения регулярных армий. Раньше армии представляли собой дворянское ополчение, разбавленное наёмниками — воины в мирное время жили по домам, а одевались и выглядели, как хотели.
Регулярная армия предполагает совместное проживание в казарме, поэтому вопросы гигиены и санитарии становятся общими. С конца 17 века нормой становится бритьё бороды, с правом (а иногда и обязанностью) носить усы. Всё просто: борода в условиях массовой гигиены просто кладезь грязи, пота и паразитов — все кто её носит, в курсе. Долгое время усы были отличительной чертой военных, ведь мужчина должен носить какую-то растительность на лице.
В целом это правило сохранено и по сей день — усы допускает к ношению почти любая армия.
Другой момент — единообразие. Регулярная армия — это в первую очередь очень слаженная армия, вымуштрованная. «Солдат есть простой механизм, артикулом предусмотренный», — говаривал император Павел, но это было справедливо для любой армии и везде в то время.
Капитан Прайс хранит традиции ношения усов на протяжении многих поколений
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Бороды растут у всех по-разному — у кого погуще, а у кого пореже, у кого быстро, у кого медленно, у кого рыжая, а у кого черная. Единообразия не получится, слишком много индивидуальности в облике бойца — непорядок. Поэтому бритьё бород — ещё и эстетическая часть внешнего вида военного: гладкий подбородок — это тоже униформа.
Послабления касались в основном не регулярных или этнических формирований, вроде казаков в армии России.
Касались послабления и ополчения — та же армия США в гражданской войне 1861-1865 годов (и южане, и северяне). Были мобилизованы массы мужчин в стране, где армия была мизерной, а народ свободолюбив — попробуй заставь их тут бриться. Другая история — британцы в Крымской войне. Когда кампания стала затягиваться и были перебои со снабжением — офицеры и рядовые отпустили длинные бороды.
После Крымской войны и до Первой мировой к бородам относились весьма лояльно в большинстве европейских армий
П. О. Ковалевский
Наконец, во второй половине 20-го века бороды просто вернулись в массовую моду, и солдаты тоже становились бородатыми. В Российской империи бороды разрешили после 1895 года, но и ранее этим злоупотребляли. А потом снова начались массовые мобилизации в ходе Первой мировой. Тогда окопная жизнь внесла свои коррективы — стали требовать не только брить бороды, но остригаться наголо, чтобы защититься от вшей и прочих паразитов. И да, противогазы тоже сыграли свою роль.
И вот в 20-м веке портрет солдата — острижен наголо или очень короткая стрижка, гладко выбрит. Это то, к чему солдата приучают раньше, чем он получит в руки оружие и выучит первые строчки устава. Казалось бы, этот аспект службы стал фундаментальным, ну и что его может теперь отменить?
Тактическая борода
Исследования компании Xegis Solutions, проведенные на базе выборки 100 военнослужащих армии США, пришли к весьма нетривиальному выводу:
БЫЛО ИССЛЕДОВАНО 100 ЧЕЛОВЕК: 50 ПАРНЕЙ ИЗ СПЕЦНАЗА, 25 ИЗ КОТОРЫХ БЫЛИ БОРОДАТЫМИ, И 50 РЕБЯТ ИЗ РЕГУЛЯРНОЙ АРМИИ, 25 ИЗ КОТОРЫХ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ОТРАСТИЛИ БОРОДУ. ВСЕ 100 БОЙЦОВ ОТПРАВИЛИСЬ В АФГАНИСТАН, УЧАСТВОВАЛИ В НЕСКОЛЬКИХ БОЕВЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ И ПРИОБРЕЛИ РЕАЛЬНЫЙ БОЕВОЙ ОПЫТ
Американский спецназ в пригороде Кабула
Getty Images
Исследования внезапно показали, что наличие бороды даёт прокачку следующим скиллам:
выше точность огня из стрелкового оружия
выше уровень выносливости
бородачи быстрее ориентируются в критической ситуации и быстрее принимают верные решения
уровень потерь среди бородачей минимален из всей выборки испытуемых
в рукопашном бою бородатый боец производит на противника подавляющие воздействие, повышая уровень страха и стресса перед ним
бородачи не попадали в глупые передряги, не теряли оружие и экипировку, умело избегали засад и подрывов
На результаты обратил внимание Пентагон, а генерал Джеймс Матисс заявил, что подобные результаты будут учтены и в подразделениях начнут рекомендовать отращивание бород личным составом.
Норвежский элитный мотопехотный батальон Телемарк лоялен к бородам своих бойцов
Defense Visual Information Distribution Service
С тех самых пор западные армии обрастают, тем самым выявляя солдат с высоким тестостероном (от его уровня зависит скорость роста и густота бороды). Они составляют боевой костяк подразделений, наиболее активную и боеспособную его часть.
Тактическая борода и реальность
Разумеется, это всё растиражированная в интернете утка для запудривания мозга хомячкам и набора классов. Само собой, наличие бороды никак объективно не повышает боеспособность и никак не отменяет физического здоровья, формы, тренировок и опыта.
Мем про «тактическую бороду» произошёл от подразделений спецназа контингента НАТО в Афганистане. Действительно, бороды в американском спецназе встречаются (Delta Force, SEAL, спецназ ВВС). Связано это с большей лояльностью к внешнему виду в таких подразделениях, особенно во время несения службы за пределами мест постоянной дислокации.
Есть у этого и практическая сторона:
А) Борода помогает коммуникации с местным населением, которое в Афганистане имеет в основном традиционалистские ценности: афганцы считают, что мужчина без бороды — это уже не совсем мужчина, а если с бородой, то с ним можно иметь дело. В специальных операциях это часто пригождается, когда нужно идти на контакт — с бородой ты как бы представляешь сам себя, а не являешься выбритым чужаком из безликой военной машины.
Британская пехота в провинции Гильменд — пока борода всё же исключение, чем правило
Omar Sobhani /Reuters
Б) Борода помогает в операциях, когда нужно замаскироваться под местных, например, подразделение талибов (организация признана террористической и запрещена в России) — на расстоянии в заросшем мужике сложнее узнать представителя совсем иной этничности.
В) Наконец, менее очевидное — если есть послабление, то им нужно воспользоваться. Наличие бороды всегда укажет на то, с кем имеет дело какой-нибудь простой пехотинец. Борода — это признак, что ты из особого подразделения. Не такой как все, а матёрый и опытный вояка из воинской элиты. Как тут устоять.
Ну и вот, американская «мабута» в шутку называет эти бороды «тактическими» — мол, вот у них тактический обвес на оружии, тактические перчатки, рюкзаки и ботинки, значит, и назначение бороды у них тактическое, это вам не «кирза».
Как тактическая борода реально работает
Чеченский батальон Восток долгое время был единственным, как и чеченские силовики в общем, кому разрешались бороды. По сей день в армии РФ отношение к бороде у военных непримиримое
Яна Амелина
«Тактическая борода» — это просто армейский юмор. Но, как известно, в каждой шутке только доля шутки. Объективно, по облику западных армий, особенно европейских, бороды всё чаще встречаются у офицеров, сержантов и даже у рядовых. О чём то это да и говорит.
Такие послабления в дисциплине появились из-за глобальных процессов, новых подходов к боевым действий и отношения к личному составу. Современная война мобильна, подвижна. В ней, несмотря на рост качества управления и надёжность связи, остаётся очень острым вопрос самостоятельности и инициативы в младшем тактическом звене.
Поэтому происходит плавный отход от одноликой вымуштрованной массы в пользу поощрения индивидуальности, дерзости, характера, настойчивости. Бороды как бы носить нельзя, но если настоять, то можно — по выслуге, боевому опыту, качеству подготовки по специальности. Хотя требования к аккуратности этой бороды никуда не уходят, так что даже сейчас она остаётся важным признаком собранности и самодисциплины, которые важнее дисциплины навязанной.
В остальном, послабления в вопросах бороды стали касаться также военных по признаку этнической культуры и религии, если борода является важным аспектом традиции.