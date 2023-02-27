Бороды возвращаются в армию. Почему?

Технологии технологиями, но мы периодически посвящаем материал не только военным технологиям, а ещё и, скажем так, менее предсказуемым аспектам войны.

Сегодня разберём ценность «тактической бороды» в армии, тем более у в России этот вопрос не так давно поднимался, а значит — актуально. Расскажем, почему до сих пор всё время бороды было нельзя, а теперь постепенно можно.

Борода и усы как униформа

Первое, чем устав готов поступиться на время войны — внешний вид. Особенно, когда речь идёт о передовой.