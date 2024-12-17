Надоел бесконечный документооборот? Обратите внимание на эти проекты!Юридические стартапы, которые подойдут каждому
© Ferra.ru
Юридические проблемы бизнеса
Бизнес в России нередко сталкивается с юридическими препятствиями. С какими же проблемами предприниматели сталкиваются чаще всего?
- Некорректно составленные учредительные документы
- Отсутствие системы в документообороте
- Незнание своих прав
- Непроверенные контрагенты
Первые две могут решить современные технологии: в России существует множество сервисов, которые способны упростить выполнение рутинных задач и помочь с правильным оформлением документации.
О некоторых мы сейчас и расскажем.
Doczilla
Основная функция этой платформы — использование интеллектуальных шаблонов и возможностей искусственного интеллекта для создания договоров, актов, дополнительных соглашений и других документов.
Ключевые особенности:
-
Искусственный интеллект (ИИ): помогает генерировать тексты, улучшает, перефразирует и анализирует их. Он также умело отвечает на вопросы по отраслям права и извлекает ключевые данные из документов.
-
Совместная работа: поддерживает коллективное редактирование и согласование документов.
-
Краткие изложения: автоматическое создание кратких версий юридических документов, что облегчает их анализ.
-
Шаблоны: платформа предлагает готовые решения для создания стандартных документов, таких как договоры или справки.
Сервис ориентирован как на корпоративных пользователей, так и на индивидуальных клиентов. Он может быть полезен для малых и средних предприятий, а также для крупных организаций. Doczilla активно используется для автоматизации документооборота и считается одним из наиболее популярных решений в области Legal Tech.
OkiDoki
Стартап, который позволяет быстро заключать цифровых договоры между компаниями и физическими лицами без использования бумаги или сложных электронных подписей (ЭЦП). Он создает и редактирует документы с помощью встроенного редактора или готовых шаблонов, а затем отправляет ссылку клиенту для подписания на смартфоне.
Это решение особенно удобно для предпринимателей, которые работают удаленно и нуждаются в упрощенной системе документооборота. Сервис интегрируется с CRM-системами и Telegram-ботами, поддерживает простую электронную подпись (ПЭП), которая обладает юридической силой.
Buzko Krasnov Bot
Buzko Krasnov Bot — это юридическое мини-приложение в Telegram, которое даёт доступ к более чем 40 бесплатным шаблонам документов и юридическим гайдам. Сервис ориентирован как на индивидуальных пользователей, так и на бизнес. Основные фишки — доступ к шаблонам и интеграция в диалоги и консультации.
Сервис был создан командой юристов, а сейчас его активно развивают и планируют добавить новые функции, например, автоматическое заполнение документов при необходимости. Проект подкупает своей доступностью и простотой использования. В наше время не все могут позволить себя услуги профессионального юриста, и в такой ситуации прибегнуть к этому сервису будет отличным решением.
Юридическая помощь для всех
Юридические стартапы играют важную роль в снижении бюрократической нагрузки на бизнес, помогают предпринимателям сосредоточиться на развитии своих компаний, а не на рутине. Современные технологии автоматизации документооборота, интеллектуальные шаблоны и интеграции с популярными инструментами упрощают решение сложных юридических задач. С их помощью профессиональная правовая помощь становится доступной каждому без личных проволочек.
Сегодня даже небольшие компании и индивидуальные предприниматели могут воспользоваться инструментами, которые раньше были доступны только крупным корпорациям. Так, общий уровень юридической грамотности повышается, поэтому открыть своё небольшое дело теперь гораздо проще. А ведь возможностей для роста ещё ого-го как много: автоматизация анализа документов, прогнозирование рисков, интеграция с государственными сервисами и внедрение искусственного интеллекта. Это ли не здорово?