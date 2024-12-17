Надоел бесконечный документооборот? Обратите внимание на эти проекты!

Юридические проблемы бизнеса

Бизнес в России нередко сталкивается с юридическими препятствиями. С какими же проблемами предприниматели сталкиваются чаще всего?

Некорректно составленные учредительные документы

Отсутствие системы в документообороте

Незнание своих прав

Непроверенные контрагенты

Первые две могут решить современные технологии: в России существует множество сервисов, которые способны упростить выполнение рутинных задач и помочь с правильным оформлением документации.

О некоторых мы сейчас и расскажем.

Doczilla

Основная функция этой платформы — использование интеллектуальных шаблонов и возможностей искусственного интеллекта для создания договоров, актов, дополнительных соглашений и других документов.