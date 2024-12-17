Наука и технологии
Опубликовано 17 декабря 2024, 17:10
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Надоел бесконечный документооборот? Обратите внимание на эти проекты!

Юридические стартапы, которые подойдут каждому
В России бизнес сталкивается с множеством проблем, среди которых одна из самых серьёзных — большой объём документооборота и незнание своих прав. Однако, эта проблема может быть решена с помощью современных технологий. Сегодня поговорим о новых стартапах в области LegalTech.
Надоел бесконечный документооборот? Обратите внимание на эти проекты!

© Ferra.ru

Юридические проблемы бизнеса

Бизнес в России нередко сталкивается с юридическими препятствиями. С какими же проблемами предприниматели сталкиваются чаще всего?

  • Некорректно составленные учредительные документы
  • Отсутствие системы в документообороте
  • Незнание своих прав
  • Непроверенные контрагенты

Первые две могут решить современные технологии: в России существует множество сервисов, которые способны упростить выполнение рутинных задач и помочь с правильным оформлением документации.

О некоторых мы сейчас и расскажем.

Doczilla

Основная функция этой платформы — использование интеллектуальных шаблонов и возможностей искусственного интеллекта для создания договоров, актов, дополнительных соглашений и других документов.

Надоел бесконечный документооборот? Обратите внимание на эти проекты!

© doczilla.pro

Ключевые особенности:

  • Искусственный интеллект (ИИ): помогает генерировать тексты, улучшает, перефразирует и анализирует их. Он также умело отвечает на вопросы по отраслям права и извлекает ключевые данные из документов.

  • Совместная работа: поддерживает коллективное редактирование и согласование документов.

  • Краткие изложения: автоматическое создание кратких версий юридических документов, что облегчает их анализ.

  • Шаблоны: платформа предлагает готовые решения для создания стандартных документов, таких как договоры или справки.

Сервис ориентирован как на корпоративных пользователей, так и на индивидуальных клиентов. Он может быть полезен для малых и средних предприятий, а также для крупных организаций. Doczilla активно используется для автоматизации документооборота и считается одним из наиболее популярных решений в области Legal Tech.

Надоел бесконечный документооборот? Обратите внимание на эти проекты!

© life.ru

OkiDoki

Стартап, который позволяет быстро заключать цифровых договоры между компаниями и физическими лицами без использования бумаги или сложных электронных подписей (ЭЦП). Он создает и редактирует документы с помощью встроенного редактора или готовых шаблонов, а затем отправляет ссылку клиенту для подписания на смартфоне.

Надоел бесконечный документооборот? Обратите внимание на эти проекты!

© doki.online

Это решение особенно удобно для предпринимателей, которые работают удаленно и нуждаются в упрощенной системе документооборота. Сервис интегрируется с CRM-системами и Telegram-ботами, поддерживает простую электронную подпись (ПЭП), которая обладает юридической силой.

Buzko Krasnov Bot

Buzko Krasnov Bot — это юридическое мини-приложение в Telegram, которое даёт доступ к более чем 40 бесплатным шаблонам документов и юридическим гайдам. Сервис ориентирован как на индивидуальных пользователей, так и на бизнес. Основные фишки — доступ к шаблонам и интеграция в диалоги и консультации.

Надоел бесконечный документооборот? Обратите внимание на эти проекты!

© productradar.ru

Сервис был создан командой юристов, а сейчас его активно развивают и планируют добавить новые функции, например, автоматическое заполнение документов при необходимости. Проект подкупает своей доступностью и простотой использования. В наше время не все могут позволить себя услуги профессионального юриста, и в такой ситуации прибегнуть к этому сервису будет отличным решением.

Юридическая помощь для всех

Юридические стартапы играют важную роль в снижении бюрократической нагрузки на бизнес, помогают предпринимателям сосредоточиться на развитии своих компаний, а не на рутине. Современные технологии автоматизации документооборота, интеллектуальные шаблоны и интеграции с популярными инструментами упрощают решение сложных юридических задач. С их помощью профессиональная правовая помощь становится доступной каждому без личных проволочек.

Надоел бесконечный документооборот? Обратите внимание на эти проекты!

© shoes-web.ru

Сегодня даже небольшие компании и индивидуальные предприниматели могут воспользоваться инструментами, которые раньше были доступны только крупным корпорациям. Так, общий уровень юридической грамотности повышается, поэтому открыть своё небольшое дело теперь гораздо проще. А ведь возможностей для роста ещё ого-го как много: автоматизация анализа документов, прогнозирование рисков, интеграция с государственными сервисами и внедрение искусственного интеллекта. Это ли не здорово?