Думаю, что многие устали от того, что каждый день по несколько раз нужно искать розетку, чтобы подзарядить все свои гаджеты. Не самый новый смартфон, например, чуть ли не по 2−3 раза в день нужно ставить на зарядку. Особенно если у вас какой-нибудь Iphone 12−13 mini, с их батарейкой чуть больше 2000мАч.

И так с каждым устройством. А если ещё человек закупил увлажнитель воздуха, лава-лампу, портативный вентилятор, умные часы, планшет, ноутбук, наушники… а на кухне ещё комбайн, чайник, миксер, тостер и микроволновка. В такой ситуации либо удлинителями обложиться и протягивать провода по всей жилплощади, либо стены превращать в решето из розеток.