Беспроводное питание для всего дома — мечта или реальность?Умные дома и IoT будут без проводов и батареек
Думаю, что многие устали от того, что каждый день по несколько раз нужно искать розетку, чтобы подзарядить все свои гаджеты. Не самый новый смартфон, например, чуть ли не по 2−3 раза в день нужно ставить на зарядку. Особенно если у вас какой-нибудь Iphone 12−13 mini, с их батарейкой чуть больше 2000мАч.
И так с каждым устройством. А если ещё человек закупил увлажнитель воздуха, лава-лампу, портативный вентилятор, умные часы, планшет, ноутбук, наушники… а на кухне ещё комбайн, чайник, миксер, тостер и микроволновка. В такой ситуации либо удлинителями обложиться и протягивать провода по всей жилплощади, либо стены превращать в решето из розеток.
Ну или на крайняк купить гаджеты на батарейках, но не у всех же устройств существует такой вариант. Конечно, нужны какие-то альтернативы, например, беспроводная система питания. И именно такую идею воплотили в жизнь российские учёные.
Первая система беспроводного питания в России
Учёные университета ИТМО представили первую в России технологию беспроводного питания для маломощных приборов, для зарядки которых нужны батарейки или доступ к розетке.
Разработчики в пресс-релизе уточнили, что относится к таким приборам: датчики умного дома (для отслеживания движения, температуры, влажности и т. д.), устройства IoT (интернет вещей), сигнализация, например.
Новое устройство представляет из себя два блока, в которых размещены передатчики и приемники. Генератор в передатчике создает радиосигнал, а его мощность улучшается при помощи усилителя. Также в системе есть фильтр, который не даёт электромагнитным волнам искажаться и уходить вне диапазона рабочих частот.
Антенна, которая передаёт волны в заданном направлении в приёмник, преобразует их в переменный ток. А выпрямитель меняет переменный ток в постоянный.
Затем система питания копит энергию, которая преобразует напряжение и параметры тока под нужное устройство. Таким образом, разработка каждые несколько секунд даёт ему энергию.
Передатчик способен излучить энергию мощностью до 1,5 ватт. Это значение подходит под норму СанПиН и под международные стандарты инженеров электротехники IEEE, значит, здоровью ничего не грозит.
Но есть нюанс. Хоть и выдаётся 1,5 ватт энергии, до прибора может дойти только несколько милливатт. Всё потому, что по большой площади рабочей зоны энергия рассеивается, и запитает всего пару датчиков. А размер рабочей зоны составляет всего 0,8×1,2 метров.
Со временем разработку планируют улучшить и адаптировать для новых технологий и промышленных предприятий. Рабочая область и расстояние между приёмником и передатчиком будут увеличены, а мощность подкрутят под разную технику. Так что, возможно, роботы-манипуляторы или, например, триммеры работать будут не от розетки.
Целая комната-повербанк
Но это ещё не всё. Учёные ИТМО создали целую WPT-комнату (wireless power transfer), в которой можно заряжать неограниченное количество устройств. Хоть смартфон, хоть ноутбук — без каких либо серьёзных ограничений и, что немаловажно, без вреда здоровью.
Для создания такой комнаты физики использовали объёмный резонатор и передатчик с особой геометрией — в виде катушки Гельмгольца, которая состоит из двух колец. В отличие от аналогов устройства, заряжать свои гаджеты тут можно с одинаковой эффективностью в любой точки комнаты, да и магнитная амплитуда распределена однородно.
Комната небольшая, буквально 4 на 4 метра и высотой в 2,5 метра, но главное — возможности комнаты. Чтобы зарядить условный смартфон, достаточно будет специального чехла-приёмника для передачи энергии. Сама же комната подключается к генератору, который потребляет 100−200 Ватт. Телевизор может столько съедать, а тут целая комната-повербанк.
Нашу разработку можно адаптировать к разным размерам и формам, интегрировать в разные помещения. В будущем мы планируем собрать новую комнату и сосредоточиться на поляризации — направлении магнитного поля. Сейчас у нас только горизонтальная поляризация — это означает, что устройства будут подзаряжаться только в таком положении, мы же хотим добавить возможность зарядки и в других положениях.
Беспроводное будущее
Беспроводное питание — это отличное решение актуальной проблемы: кучи разбросанных проводов по всей комнате. Неудивительно, что подобные устройства сейчас разрабатывают учёные по всему миру.
Например, в Южной Корее создают беспроводное питание для аккумуляторов с помощью ультразвука — правда, пока только для медицинского оборудования, но всё же.
А в Америке разработали беспроводную систему для зарядки электрокаров. Кстати, наши учёные из ИТМО, помимо повербанк-комнаты, тоже создали такую зарядку.
Это как раз то, что нужно. Сейчас мировые гиганты автопрома начинают потихоньку переходить с бензина на электричество. В Норвегии даже дорогу с зарядкой для машин построили!
Дорога стоила больших денег — каждые 100 метров обошлись в более чем 2 миллиона долларов. Но для норвежцев это хорошее вложение: всё-таки 80% проданных автомобилей в 2024 году — электрокары.
Есть ещё отдельное направление — создание умной мебели с уже встроенной системой беспроводной зарядки. Представьте себе рабочий стол, который сам питает ноутбук, настольную лампу и смартфон, надо просто их на него положить. И это не фантастика, а вполне реальный проект, в который инвестируют крупные компании.
Пока такие технологии только на стадии разработки, но мы стоим на пороге новой эры, где любой гаджет будет заряжаться «по воздуху», а человек забудет, что такое судорожно искать розетку или менять батарейки раз в неделю.
И судя по количеству проектов, уже скоро мы увидим воплощение всех этих технологий в жизнь. Это ли не здорово?