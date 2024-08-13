Без мяса и молока: какие хорошие продукты для веганов производят в России

Без мяса и молока: какие хорошие продукты для веганов производят в РоссииОтечественные стартапы растительной продукции
Веганская продукция это
Теоретически все продукты, которые не содержат чего-либо животного происхождения, являются веганскими, но есть свои нюансы. Картошка на даче тоже продукт полностью растительный, но едва ли вашу бабулю можно считать производителем веганской еды. Добрая часть продуктовой корзины совпадает и у мясоедов, и у зоозащитников. Ну не отказываетесь же вы от фруктов, овощей и гречки, потому что можете есть мясо? Поэтому под веганской продукцией чаще всё-таки понимают что-то «специализированное».
Веганство – это не просто диета, это скорее стиль жизнь, который исключает любую эксплуатацию животных.. Именно поэтому веганы не едят молочку, а некоторые ещё и исключают мёд из своего рациона.
Веганская полка в магазине — это растительное молоко, сыры, десерты и самое интересное — «мясная» продукция. Сейчас жизнь любителей сои и тофу стала намного легче и разнообразнее. Каких вариантов заменить привычное мясо только не придумали! Имеются веганские наггетсы, котлеты, стейки, пельмени. Даже замену рыбе намутили.
Насколько такие копии похожи на оригинал по вкусу, мы судить не берёмся. Кому-то заходит, а кто-то в жизни близко к такому фейк-мясу не подойдёт, несмотря на все уговоры про страдающих коров и хрюшек. При этом по цене удовольствие не из дешёвых, хотя мы привыкли, что овощи должны стоить меньше, чем животные продукты. Возможно, это связано с тем, что производство сложное и затратное (трудно добиться схожести), а может просто некоторые производители понимают, что деваться веганам некуда и купят они это за любые деньги.
Позиционирование
Сейчас все стили питания перемешались между собой. Производителям не очень выгодно делать акцент только на веганских продуктах, поэтому проще добавить ещё чего-нибудь без сахара, глютена и с повышенным протеином, чтобы охватить большую аудиторию (а заодно засунуть всё в один ЗОЖ отдел в магазине). Это смотрится очень органично, потому что мясо и молочку стали демонизировать и некоторые адепты правильного питания. Так что пометку «vegan» выбирают не только экофанаты, но и фитнес-гуру.
Часто бывает, что на одном производстве изготавливают как веганские продукты, так и не очень. Для особо идейных это принципиальный момент, они специально ищут только таких производителей, которые и сами разделяют их образ жизни. К счастью для бизнесменов, их не очень много, большинство просто покупает продукты, которые им подходят, и не заморачиваются.
По секрету, у нас есть мясные заводы с отдельной веган линейкой, где делают, например, растительную колбасу. Естественно, они не особо афишируют такое близкое родство. Отдел маркетинга наоборот активно рассказывает, что все сотрудники тоже являются веганами.
Российские производители
С теорией разобрались, можно перейти и к бизнес составляющей. Безусловно, мода на веганский образ жизни заинтересовала не только маленькие производства, но и большие концерны. Зачастую мы видим веганскую продукцию именно от огромных предприятий, которые просто расширили свой ассортимент. Например, Nemoloko, которая принадлежит компании «Сады придонья», успела заполонить все полки крупных сетей. Производят там не только альтернативное молоко, но и растительные йогурты и десерты.
Компаниям поменьше приходится тяжелее, но они тоже как-то выживают: растут, выходят на рынок и составляют достойную конкуренцию.
АйсКро
Начнём со сладенького. АйсКро — бренд натурального мороженого. Стартовали они не как веганская фирма, и вообще изначально это был небольшой цех со своими кафе. Мини-предприятие довольно быстро разорилось, и их выкупили Ирина Митанова и Екатерина Кудряшова. Спойлер — чудесного перерождения не произошло, прибыльным оно так и не стало. Тогда было принято решение изменить концепцию: акцент сделали на натуральных ингредиентах, с уклоном в ЗОЖ и правильное питание. Это помогло — фабрика смогла расшириться, а производство расположилось в подмосковном Солнечногорске.
Затем ассортимент стал обновляться: как и планировали, добавили продукты для правильного питания и из натуральных ингредиентов. И вот наконец-то услышали веганов! Порадовали их несколькими видами мороженого, а затем ещё йогуртами и сырами. Сегодня на производстве две полноценные линейки — молочная и чисто веганская.
У компании есть сложности с полным переходом на российское сырье именно из-за веганских штучек — кокосовое молоко и экзотические фрукты не очень-то у нас производятся. Были и проблемы с логистикой, которые удалось решить. На данный момент полный переход на отечественные поставки невозможен.
На старте владельцы вложили порядка 3 млн рублей собственных средства, которые окупились спустя год. Дела пошли в гору, поэтому бизнес решили расширить. Для этой цели основательницы воспользовались региональной программой «Земля за 1 рубль» и смогли получить 60 соток рядом с производством. Вот так из маленького убыточного предприятия в оборот около 500 млн рублей в год.
Продукция от АйсКро веганам понравилась, так как конкурентов в этом сегменте не так много.Вдобавок у компании впечатляющий ассортимент, который можно приобрести ближайших магазинах и доставках, а не охотиться за ним по всему городу. В планах и дальше расширять производство и выйти на зарубежный рынок.
Welldone
Перейдем к тяжелой артиллерии. Welldone производят те самые заменители привычного мяса. Фарш, котлеты, пельмени — всё растительное, и если верить создателям, также вкусно как и обычные продукты животного происхождения. А ёщё много клетчатки, витаминов, лучше усваивается — чудо, а не еда,
бросайте своё устаревшее немодное мясо. В продукции достаточно белка, что очень важно для адептов растительного питания.
Сюрприз: изначально создатели бренда были мясоедами, так что веганство это не обязательно про личные взгляды и стиль питания, но и про идею для бизнеса.
Основатели стартапа — сотрудники Нижегородского масложирового комбината, так что тематика им уже была знакома. Первые продукты, котлеты и фарш, увидели свет в 2020 году. Нужно отметить, что у нас в стране популярность растительного мяса меньше, чем на Западе, но появление подобных продуктов веганы встречают тепло, так как запрос на что-то привычное по вкусу есть и немаленький.
Мясные заменители отлично помогают разнообразить растительное питание (хотя наиболее убежденные веганы считают, что никакие заменители мяса не нужны, его вкус должен быть противен. Обычно такие потом переходят на питание энергией солнца, но это уже отдельная история…)
Отличие Welldone от конкурентов в том, что у них производство полного цикла. Они смогли привлечь $1,5 млн инвестиций и вообще стали первыми в этом сегменте, кому удалось поучаствовать в венчурной сделке.Сегодня их можно найти не только на полках супермаркетов и доставок, но даже в ресторанах. Компания старается держать средний ценник, так как практика показывает, что иногда растительное мясо стоит намного дороже обычного. Они ориентируются не только на веган аудиторию и пытаются донести мысль, что растительное мясо нужно вообще-то всем.
Makosh
Производят веганские десерты, которые ещё и без сахара и глютена, — идеально для фитнес-питания и сыроедов. Изначально упор был именно на правильное питание. Евгения Буданова, основательница бренда, вдохновилась собственными потребностями. Она изменила свой привычный рацион в пользу правильного питания, натуральности и прочих хороших модных терминов, но не знала, как быть со сладостями, так как очень их любила. Пришлось готовить самой, а в итоге идея вылилась в собственное производство.
Вдобавок у Евгении в арсенале было экономическое образование и успешный опыт открытия бизнеса. Проект стартовал в 2014 году, путём проб и ошибок Евгении удалось нащупать свою аудиторию и направление. Упор был сделан именно на растительные десерты, привычные на вид тортики, но с непривычным составом. Конкуренции в этом сегменте практически не было. Такие сладости были диковинкой в мире веганов (а особенно на полках крупных магазинов). Уже через 4 года после запуска обороты заметно увеличились, амбиции бизнесвумен также росли. Евгении удалось выиграть грант на обучение в «Бизнес школе Сколково» и годовая выручка компании выросла в десятки раз.
Сейчас у Makosh два основных направления в производстве — злаковые слайсы и десерты. Не всем веганам важен натуральный состав (и даже не все они адепты правильного питания), но так как эти два направления тесно связаны, пересекаются интересы и их потребителей, поэтому подобные сладости с «чистым составом» отвечают на запросы большего количества покупателей.
Вместо заключения
Не стоит забывать и про другую аудиторию: иногда люди отказываются от мяса по религиозным соображениям или из-за аллергии и непереносимости определённых продуктов. . А иногда кому-то просто нравится вкус, без всяких личных ограничений по питанию (да, у миндального молока немало фанатов!). Так что если вы игнорируете веганский отдел в супермаркете, не думайте, что он пустует в ожидании травоядных: потенциальных клиентов больше, чем кажется.
За последние десять лет количество производителей заметно увеличилось, но запрос на особенное питание остаётся актуальным. Как показывает практика, начинать свой бизнес только с веганского питания не самая выигрышная стратегия. Лучше всего выстреливают те проекты, которые вбирают в себя всю сборную солянку: растительные продукты, спортивное питание и пометки без сахара, глютена,
вкуса, калорий и радости.