Без мяса и молока: какие хорошие продукты для веганов производят в России

Позиционирование

Сейчас все стили питания перемешались между собой. Производителям не очень выгодно делать акцент только на веганских продуктах, поэтому проще добавить ещё чего-нибудь без сахара, глютена и с повышенным протеином, чтобы охватить большую аудиторию (а заодно засунуть всё в один ЗОЖ отдел в магазине). Это смотрится очень органично, потому что мясо и молочку стали демонизировать и некоторые адепты правильного питания. Так что пометку «vegan» выбирают не только экофанаты, но и фитнес-гуру.

Часто бывает, что на одном производстве изготавливают как веганские продукты, так и не очень. Для особо идейных это принципиальный момент, они специально ищут только таких производителей, которые и сами разделяют их образ жизни. К счастью для бизнесменов, их не очень много, большинство просто покупает продукты, которые им подходят, и не заморачиваются.

По секрету, у нас есть мясные заводы с отдельной веган линейкой, где делают, например, растительную колбасу. Естественно, они не особо афишируют такое близкое родство. Отдел маркетинга наоборот активно рассказывает, что все сотрудники тоже являются веганами.