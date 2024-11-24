Безопасный сахар из России

Безопасный сахар из РоссииСладость в радость
Согласно мировым исследованиям, на 2022 год ожирением страдало более 1 млрд человек, а это каждый 8 человек! С 1990 года показатели ожирения у детей и подростков выросли аж в 4 раза. Причин тому несколько — мало физической активности, наследственность и нарушение работы организма, а также неправильное питание.
И именно питание сильнее всего влияет на появление «пухлых» форм: у многих есть привычка пить чай с какой-нибудь сладостью после приема пищи. Как говорят в народе: «На тортик всегда найдётся место». Как оказалось, место это — наши бока и пухлые щёки. Да, всё это из-за сахара и его калорийности, поэтому люди и решили разрабатывать сахарозаменители, которые будут не так сильно влиять на организм человека. Но и тут их ждала неудача.
Альтернатива сахара — искусственно созданные (многочисленные Е-шки) или же натуральные сахарозаменители, такие как фруктоза, стевия или сорбит.
Увы, но натуральные сахарозаменители не панацея: если употреблять много фруктозы, то повышается риск сердечных заболеваний, а также страдает печень. Сорбит менее сладкий, чем привычным нам сахар, но приводит к болям в желудке и вызывает диарею. Стевия в сотни раз слаще и считается одним из самых безвредных заменителей, но у неё специфичный вкус. Вдобавок, она влияет на давление.
Заблуждения о заменителях сахара:
- Натуральные лучше чем искусственные. В целом, это не совсем так: по свойствам схожи, но каждый имеет свои плюсы и минусы. Как фруктоза, о которой написано выше.
- Сахарозаменитель поможет в похудении. Конечно же нет! Калорийность может быть таже или даже выше, и всё равно он будет быстро усваиваться в организме и т. д. Проще отказаться или минимизировать употребление сахара.
- Заменители сахара в выпечке вредны. Да, но только если это искусственный подсластитель — при высоких температурах он становятся токсичным.
С искусственными заменителями немного другая история. С каждым годом разрабатывают всё какие-то новые Е-шки, которые не имеют энергетической ценности и не усваиваются человеком. Например, это — аспартам (добавка Е951), сахарин (добавка Е954), мальтит (Е965). В прошлом о них негативно отзывались из-за того, что они способствовали развитию рака. Сейчас же ситуация немного изменилась (но не сказать, что сильно в лучшую сторону): по данным последних исследований они способны навредить микрофлоре кишечника, вызвать проблемы с сердцем, а людям с ожирением или диабетом сделать только хуже. Но опять же, это из-за чрезмерного употребления.
Для людей с нормальным сбалансированным питанием особого смысла использовать сахарозаменители нет, ведь и так всё должно быть в порядке. Но как быть остальным? Когда не хочешь себя ни в чём ограничивать, придерживаться какой-то диеты, а сахар это вообще главная радость после рабочего дня.
Российская сладость
По словам учёных самой лучшей заменой обычному сахару могут быть природные сладкие белки — Pentadiplandra brazeana, которые содержатся в африканских экваториальных растениях. Только представьте, они слаще в несколько тысяч раз — одна капля такого белка и целый торт «Медовик» будет таким же сладким как и с обычным сахаром.
Но в этой бочке мёда есть и своя ложка дёгтя: сладкого белка в таких растениях содержится недостаточно, чтобы его добывать в промышленных масштабах и заменить везде и всюду. Потребуется немалое количество денег и исследований, чтобы выяснить, как же лучше производить этот сладкий белок, но российские учёные в биотехнологичной лаборатории смогли его синтезировать.
Сегодня сладкий белок считается одной из самых перспективных технологий для замены «традиционного» сахара, поскольку он не вызывает инсулинового отклика и при этом имеет схожий с обычным сахаром профиль вкуса. Поэтому его можно вместо сахара добавлять в напитки, конфеты, шоколад, делать на его основе мороженое и т. д.
Поддержку по продвижению такой сладкой новинки в массы обещали высшие чины нашей страны: проблема с ожирением и с диабетом у нас стоит довольно остро. В академии наук России рассказали, что 62% взрослых россиян имеют избыточный вес или ожирение, а норма потребления сахара превышает рекомендованную в 1,5 раза.
В ходе исследования выявили, что лабораторный белок не токсичен, не вызывает каких-либо мутаций и не способствует развитию рака, а также не вызывает аллергию. Исследования проводили на животных: во второй группе, которой давали простую сахарозу обнаружили особые бактерии Faecalibaculum rodentium, которые ассоциируются с ожирением, а вот от употребления синтезированной новинки — нет.
Сейчас уже завершается этап клинических исследований, которые должны подтвердить, что человеку можно употреблять белок без долгосрочных последствий.
Не стоит забывать и про людей с диабетом — Pentadiplandra brazeana им никак не вредит.
Начнётся ли у нас «сладкая» жизнь?
В теории, да: можно будет спокойно есть пищу, которая приготовлена на основе сладкого белка, но не забывайте, что всё должно быть в меру. Не только сахар портит нашу фигуру: мучное, жирное, любая еда в большом количестве способна испортить нашу подготовку к летнему сезону.
Если же совсем отказываться от сладкого, это может привести к проблемам с углеводным обменом, появится хроническая усталость, ухудшится работоспособность и настроение — человек станет куда раздражительнее.
Так что, ждём новые сладости на прилавках магазинов! Возможно, наше здоровье станет чуточку да лучше с этим новшеством. Это ли не здорово?