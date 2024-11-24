Безопасный сахар из России

Согласно мировым исследованиям, на 2022 год ожирением страдало более 1 млрд человек, а это каждый 8 человек! С 1990 года показатели ожирения у детей и подростков выросли аж в 4 раза. Причин тому несколько — мало физической активности, наследственность и нарушение работы организма, а также неправильное питание.

И именно питание сильнее всего влияет на появление «пухлых» форм: у многих есть привычка пить чай с какой-нибудь сладостью после приема пищи. Как говорят в народе: «На тортик всегда найдётся место». Как оказалось, место это — наши бока и пухлые щёки. Да, всё это из-за сахара и его калорийности, поэтому люди и решили разрабатывать сахарозаменители, которые будут не так сильно влиять на организм человека. Но и тут их ждала неудача.