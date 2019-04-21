Как нищий индус-иммигрант из трущоб стал главой Google. Биография Сундара Пичаи

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Жизнь Пичаи — это тот самый пример, когда сбылась американская мечта («работай много — тебе за это обязательно перепадёт богатство и успех»). Потому что простой бедный парень из Индии своим умом и упорством вырос из простого менеджера до руководителя до одной из самых могущественных корпораций на планете.
При этом американцы, хоть и любят рассказывать о таких примерах карьеры с подоплёкой «смотрите, как хорошо живётся у нас в стране!», почему-то с гораздо бóльшим удовольствием тиражируют биографии Биллов Гейтсов (Microsoft) или Гейбов Ньюэллов (Valve/Steam) из штата Вашингтон, нежели об уроженцах Индии во главе Google и Microsoft. Если вы захотите найти книгу про Сундара Пичаи, даже на английском, выбирать будет не из чего. Мы не претендуем на звание великих биографов, но хотим рассказать хотя бы о главных фактах из жизни руководителя «нашего всего» Google, чтобы вы знали, кому вы доверяете свою электронную почту, свой поиск в интернете, историю просмотренных видеороликов и свой смартфон целиком.
Лучше быть вторым в городе, чем первым в деревне
Итак, Сундар Пичаи (которого, кстати, при рождении звали практически наоборот — Pichai Sundararajan) родился 12 июля 1972 года на юге Индии, в городе Ченнаи. Семья у Сундара была бедной не только по американским, но и по любым меркам. В семье не было ни телевизора, ни автомобиля, ни даже холодильника. На простой мотороллер отец копил целых три года, но первым техническим устройством, с которым столкнулся Пичаи в детстве, стал обычный проводной домашний телефон, который родители приобрели, когда будущему главе Google было уже 12 лет. Но даже в таких условиях склонность к технике проявилась и не угасала в нём с ранних лет. За это нужно сказать спасибо его отцу, инженеру-электротехнику, который любил рассказывать сыну о своей работе.
Уже с детства Сундар удивлял всех отличной памятью на числа — этой своей сверхспособностью он удивляет коллег и по сей день. А ещё с юности он был хорошим руководителем. К примеру, в школе он был капитаном команды по крикету, вместе они побеждали на областных соревнованиях. И при этом, как говорят его одноклассники, он был ботаником — зацикленным на учёбе.
В университете Сундар тоже не «потух». Он изучал металлургическую инженерию в Индийском Технологическом Институте, а один из его преподавателей потом рассказывал журналистам, что Сундар был лучшим студентом на потоке. Там же он познакомился с Анджали — своей будущей подругой, и, впоследствии, женой. Но одной любовью сыт не будешь, жить хотелось состоятельно, поэтому чуть позже Сундар получил стипендию в престижном университете США — в Стэнфорде — и в 1993 году эмигрировал в США.
Это было отнюдь не «раз плюнуть», потому что стоимость билета в США была выше годовой зарплаты его отца. По некоторым данным, на тот момент она составляла около 3000 рупий / 63 евро в месяц.
В Google Сундар пришёл в 2004 году, успев перед этим поработать в менее известных компаниях — Applied Materials (микросхемы для компьютеров, телефонов и телевизоров) и McKinsey & Co (бизнес-консультации). А также получить диплом MBA (Master of Business Administration, программа подготовки менеджеров среднего и высшего управленческого звена).
Собеседование в Google у будущего его главы, а тогда ещё кандидата на должность рядового работника, состоялось 1 апреля 2004 года — тогда же, когда компания объявила о запуске своего нового сервиса — Gmail. Забавно, что никто, включая Пичаи, не поверил в это всерьёз — 1 апреля как-никак. И одним из заданий на серии собеседований как раз было рассказать, что можно улучшить в Gmail, и как этого добиться.
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В корпорации Сундар работал изначально над Google-тулбаром —
проклятой поисковой строкой с инструментами, которая работала надстройкой в популярных браузерах того времени — Internet Explorer и Mozilla Firefox. Карьера Сундара резко пошла вверх, когда он собрался с духом и предложил руководству Google не паразитировать на продукции конкурентов, а создать собственный браузер — Google Chrome. Правда, продвигать идею было очень нелегко.
До того, как Microsoft запустила свой поисковик — Bing, её браузер — Internet Explorer — использовал поисковый сервис от Google. И тут вдруг с выходом Internet Explorer 7 Microsoft выкинула поиск Google из стандартной комплектации, что для Гугла означало только одно — если срочно что-то не предпринять, есть риск потерять сотни миллионов неопытных пользователей, которые не умеют менять настройки браузера или вручную вбивать адрес сайта (не смейтесь, таких большинство и по сей день). Именно тогда Google-бар и стал, пусть и временным, но всё же спасением для компании. А Сундар сделал всё, чтобы договориться с поставщиками готовых компьютеров (например, HP), чтобы Google-тулбар был изначально установлен на новых настольных компьютерах в сборе и ноутбуках.
Это спасло положение, но Сундар продолжил настаивать на том, чтобы уйти от чужих браузеров и создать свой. Руководство Google это не поддерживало, потому что всех всё устраивало, из-за чего Сундар и еще 10 инженеров занимались разработкой Chrome практически по-партизански, чтобы не злить начальников тратой сил на что-то второстепенное. И даже когда они показали вышестоящим Пейджу и Брину рабочий пример браузера, никаких восторгов они не дождались.
Где бы сейчас был Google, если бы на компьютерах и смартфонах люди использовали не Chrome, а программы конкурентов?
Тем не менее, Сундар был достаточно убедителен, и ко Дню Труда 2008 года Google Chrome был готов к выходу в свет. И сейчас, как мы все знаем, 67% всех пользователей интернета заходят на сайты при помощи Chrome. Доля остальных браузеров, которые стартовали задолго до Хрома, в разы меньше. При этом и самому Chrome уже исполнилось 11 лет — время летит, ребята.
Что ещё более важно, появление Google Chrome проложило дорогу таким успешным проектам компании, как Chrome OS, Chromebook и Chromecast (успешным за рубежом, а не в России, правда). За такие подвиги Пичаи приметили и начали очень продвигать по карьерной лестнице:
- В 2008 его повысили до вице-президента продуктовой разработки.
- В 2009 году Twitter пытался переманить Сундара к себе, и, ходили слухи, что Google вознаградил его суммой, исчисляющейся миллионами долларов, когда тот всё-таки остался.
- В 2012 он стал вице-президентом Google Chrome и фирменных приложений.
Идеи важнее денег
- Когда из отдела, занимающегося развитием мобильной операционной системой Android, ушёл Энди Рубин (чтобы создать свой никому не нужный смартфон), угадайте кого поставили на его место? Всё верно — в 2013 году Cундар стал руководить «Андроидом». Но и здесь он тоже не стоял на месте, а отличился — именно он придумал создать облегчённую версию системы для слабых смартфонов, теперь известную как Android One. На этом месте наши читатели-фанаты смартфонов ухмыляются и заявляют, что уж они-то покупают строго восьмиядерные и только быстрые модели, но факты гласят, что с маломощными мобильниками на облегчённом Андроиде Google очень серьёзно увеличил количество пользователей. И, наконец, Сундар занимался развитием облачного хранилища Google Drive и карт Google Maps.
- В 2014 году уже Microsoft звала Сундара Пичай к себе генеральным директором. Это и не удивительно, ведь в Google Сундар курировал направление ChromeOS — завязанной на соединение с интернетом операционной системы для дешёвых ноутбуков, которая была дико популярна за рубежом, и, что логично, подвинула Windows в нише дешёвых переносных компьютеров.
По неофициальным данным, Пичаи получил от 10 до 50 миллионов долларов от Google за то, что не ушёл от неё в Twitter
В 2015 году, а именно 10 августа, Google принесла много новостей. Во-первых, её основатели, Ларри Пейдж и Сергей Брин, создали новую компанию, Alphabet, которая будет заниматься многими новыми вещами, а Google будет лишь одним из её подразделений. А руководить непосредственно Google они поручили... да, Сундару Пичаи! Что, собственно, было логичным решением, потому что 43-летний Сундар к тому моменту уже много лет был правой рукой Ларри Пейджа.
Почему Пичай стал таким успешным
- Упорный труд еще в школе и университете — стипендию Стэнфорда не дают всем подряд.
- Преданность компании — ведь его пытались переманить в Twitter и Microsoft.
- Умение находить общий язык с самыми разными людьми, будь то поставщики ПК, которых он уговорил по умолчанию устанавливать Google-тулбар, когда это было особенно необходимо, чтобы не проиграть в борьбе с Microsoft; или высшее руководство, которое считало, что Google не нужен свой собственный браузер; а теперь еще и бескрайний океан подчинённых, которые то митингуют против Трампа, то выступают и за, и против гендерного неравенства или прочей ерунды. С самого начала карьеры Пичаи старается не конфликтовать с кем бы то ни было открыто и безрассудно, и давно заслужил репутацию парня, которого все любят.
На должности CEO всея Google Сундар остаётся и по сей день, и теперь уже сражается не только с конкурентами, но и со странными инициативами конгресса США (это уже становится привычным делом для технологических компаний вроде Google, Apple, Facebook), решает внутренние проблемы в компании и тому подобные вещи.
Пичаи, что не удивительно, верит в искусственный интеллект, и Google изо всех сил старается разрабатывать новые и дорабатывать старые продукты с учётом современных возможностей автоматизации и ИИ. Пока, правда, слова очень расходятся с делом. Например, революционных продуктов мы пока от Google так и не дождались – несмотря на то, что Пичаи каждый год на конференции Google I/O демонстрирует какую-нибудь прорывную новинку, в массовое производство выходят только гораздо более простые сервисы. Например, два года назад Сундар показывал нам, что Google Photos смогут автоматически убирать с фотографий, например, сетчатый забор, через который вы фотографировали – и до сих пор ничего такого так и не стало реальностью.
Год назад Сундар под всеобщие ахи демонстрировал, как их голосовой помощник может бронировать столик в ресторане с помощью непринуждённого разговора, неотличимого от человеческого. Но, опять-таки, ничего такого не вышло в свет, а самым умным из «умных» голосовых ассистентов остаётся амазоновская англоязычная Alexa.
Вторая проблема – только совсем уж отсталые крупные компании не пытаются сейчас заигрывать с публикой с помощью технологий на базе ИИ, поэтому новшества Google в этой сфере рискуют затеряться среди моря чужих.
В каком направление и как Сундар поведёт Google в дальнейшем – большой и интересный вопрос. Ему пока только 47 лет, при этом у него за плечами уже огромнейший опыт, поэтому волноваться ни за него, ни за Google не приходится.