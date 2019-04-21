Как нищий индус-иммигрант из трущоб стал главой Google. Биография Сундара Пичаи

Лучше быть вторым в городе, чем первым в деревне

Итак, Сундар Пичаи (которого, кстати, при рождении звали практически наоборот — Pichai Sundararajan) родился 12 июля 1972 года на юге Индии, в городе Ченнаи. Семья у Сундара была бедной не только по американским, но и по любым меркам. В семье не было ни телевизора, ни автомобиля, ни даже холодильника. На простой мотороллер отец копил целых три года, но первым техническим устройством, с которым столкнулся Пичаи в детстве, стал обычный проводной домашний телефон, который родители приобрели, когда будущему главе Google было уже 12 лет. Но даже в таких условиях склонность к технике проявилась и не угасала в нём с ранних лет. За это нужно сказать спасибо его отцу, инженеру-электротехнику, который любил рассказывать сыну о своей работе.

Уже с детства Сундар удивлял всех отличной памятью на числа — этой своей сверхспособностью он удивляет коллег и по сей день. А ещё с юности он был хорошим руководителем. К примеру, в школе он был капитаном команды по крикету, вместе они побеждали на областных соревнованиях. И при этом, как говорят его одноклассники, он был ботаником — зацикленным на учёбе.