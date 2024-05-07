Конец эпохи трансплантологии? Биопечать открывает новую эру в медицине

Эта технология способна в корне изменить будущее медицины. Представьте мир, где донорские органы больше не нужны, где каждый человек может получить новый орган, идеально совместимый с его организмом и который вырастили из его собственных клеток. Это будущее, которое становится все ближе и ближе благодаря биопечати.

От фантастики к реальности

Идея создания органов с помощью 3D-печати давно будоражила умы учёных. Только подумайте, сколько жизней можно было бы спасти, если бы мы могли просто «напечатать» новую почку, печень или сердце для нуждающихся!

Первые шаги в этом направлении были сделаны ещё в начале 2000-х, когда исследователи начали экспериментировать с печатью простых тканей. Попытки эти были подобны первым шагам ребенка — неуверенным, но полным надежды.

Однако настоящий прорыв произошел в 2018 году, когда на борт МКС отправился российский биопринтер «Орган.Авт». Этот уникальный аппарат, который разработали компания «3Д Биопринтинг Солюшенс» и Университет МИСИС, способен на основе метода магнитной левитации создавать трехмёрные структуры из живых клеток!

«Орган.Авт» — не просто принтер, это сложная система, которая позволяет управлять клетками, создавать из них нужные формы и обеспечивать им условия для роста и развития.

Тогда же, впервые в истории человечества, космонавт Олег Кононенко провёл революционный эксперимент: с помощью биопринтера он создал эквиваленты щитовидной железы мыши и хрящевой ткани человека. Это момент настоящего прорыва, который буквально отворяет двери в новую эру биопечати и регенеративной медицины.