От деревяшки к титану: новые импланты ТРИНИТИ уже работают

Проблема замены повреждённых конечностей стара как мир. Ещё древние египтяне пытались компенсировать потерю и мастерили протезы из дерева и кожи. Однако, всё это было, конечно, далеко от совершенства и часто приносило больше мучений, чем пользы.

Только в XX веке с развитием материаловедения и медицины появились первые действительно эффективные импланты. Впрочем, и тут всё было не шибко хорошо: их сложно делать, они не долговечные, да и организм их может не принять.