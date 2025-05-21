Битва с теневой экономикой: какие инструменты есть у России?

Для этого создаются фиктивные компании (чаще всего — ООО), через которые проводятся мнимые сделки. Деньги выводятся по договорам на услуги: называют их «консалтинг», «IT-аутсорсинг» или «маркетинговое сопровождение», что формально выглядит законно, но по факту это лишь прикрытием для обналичивания средств.

Ещё одна схема — использование микротранзакций через банки или электронные кошельки. В этом случае крупные суммы разбиваются на множество небольших переводов, чтобы не пересекать пороговые значения, при которых AML-системы автоматически фиксируют операцию как подозрительную.

Широко используется и криптовалюта: преступники переводят рубли в цифровые активы через P2P-биржи, часто без прохождения процедуры KYC. После этого криптовалюта может быть выведена за рубеж и обменена на доллары, евро или другие фиатные валюты, обходя банковский контроль.