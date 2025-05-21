Битва с теневой экономикой: какие инструменты есть у России?Что такое AML-технологии, и как они работают?
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Что такое AML и KYC?
Отмывание денег — схема не новая, однако преступники продолжают её использовать. Методов они придумали очень много: от полного отказа от безналичных платежей до создания фирм-однодневок.
Такие схемы появились в начале-середине XX века. Особенно это было развито в США во время «сухого закона». Бандиты начали осознавать, что для избежания внимания властей нужно иметь легальный источник дохода и платить налоги. Власти и банки в ответ на такие схемы начали развивать системы противодействия отмыванию денег (AML — anti-money laundering). Кстати, Аль Капоне, известного мафиози, арестовали именно за неуплату налогов.
AML-системы бок о бок идут с KYC (Know your customer — «знай своего клиента»). С помощью KYC различные организации могут предотвратить появление схем по отмыванию денег, поскольку знают личные данные клиента, чем он занимается и откуда у него деньги.
Есть и межправительственная организация, которая занимается разработкой AML-стандартов — FATF. Эта группа противостоит отмыванию денег и финансированию терроризма.
С одной стороны, очевидно, что эта проблема носит глобальный характер, поэтому для ее решения странам необходимо действовать сообща. Но в 2023 году в дело вмешалась политика: организация приостановила своё сотрудничество с Россией из-за конфликта на Украине. Тем не менее, наша страна с этим не согласна и продолжает придерживаться стандартов FATF.
Как отмывают деньги в России?
В России, несмотря на развитие систем противодействия отмыванию денег (AML), преступники продолжают проворачивать разнообразные схемы для обхода контроля. Одним из самых распространённых способов остаётся обналичивание денег через так называемые «обнальные конторы».
Для этого создаются фиктивные компании (чаще всего — ООО), через которые проводятся мнимые сделки. Деньги выводятся по договорам на услуги: называют их «консалтинг», «IT-аутсорсинг» или «маркетинговое сопровождение», что формально выглядит законно, но по факту это лишь прикрытием для обналичивания средств.
Ещё одна схема — использование микротранзакций через банки или электронные кошельки. В этом случае крупные суммы разбиваются на множество небольших переводов, чтобы не пересекать пороговые значения, при которых AML-системы автоматически фиксируют операцию как подозрительную.
Широко используется и криптовалюта: преступники переводят рубли в цифровые активы через P2P-биржи, часто без прохождения процедуры KYC. После этого криптовалюта может быть выведена за рубеж и обменена на доллары, евро или другие фиатные валюты, обходя банковский контроль.
Фиатные валюты — это деньги, которые не имеют внутренней стоимости и не обеспечены драгоценными металлами или другими материальными активами. Их ценность основывается на доверии общества к правительству, которое выпускает эту валюту, и на законах, которые признают её законным платёжным средством
А ещё отмывание денег могут маскировать под финансовые пирамиды, краудфандинг или благотворительные сборы. Под видом инвестиционных проектов или помощи нуждающимся собираются средства, которые затем распределяются среди участников схемы.
Наконец, ещё одна популярная схема: переводы за границу через посредников. Покупка недвижимости, предметов искусства или долей в иностранных компаниях позволяет легализовать незаконно полученные средства и вывести их из-под юрисдикции российского законодательства.
Как мы видим, вариантов, как отмыть деньги, много. А как с этим борются российские технологии?
«Диасофт»
Это одна из крупнейших российских компаний, которая разрабатывает IT-решения для финансового сектора. Компания предоставляет множество услуг, в том числе AML-сервис.
С его помощью можно облегчить поиск преступников — автоматизировать борьбу с отмыванием денег. Система находит странные действия, которые могут быть связаны с отмыванием денег или поддержкой терроризма, сама проверяет, не находятся ли клиенты в «чёрных списках», чтобы вовремя заметить подозрительных личностей.
Также автоматически формируются отчёты для контролирующих органов, таких как Росфинмониторинг. Можно настроить систему так, чтобы она ещё лучше понимала, какие операции — подозрительные, в соответствии с внутренними правилами компании.
Работает сервис на импортонезависимом стеке, а значит, он целиком и полностью наш, российский.
Проверка контрагентов
Сервис «Контур.Фокус» может показать практически всю необходимую информацию о компании, которая заинтересует пользователя. Если компания была замечена в мошеннических или коррупционных схемах, имеет подозрительные связи или финансирование, то «Фокус» обязательно об этом узнает.
Проверять можно не только компании, но и физических лиц. Например, можно узнать, были ли у человека судимости по тем или иным статьям, находится ли он в уголовном розыске и многое другое. Данные обновляются ежедневно.
Но не только «Контур.Фокус» этим занимается: российская компания «Спарк-Интерфакс» предоставляет данные о платёжной дисциплине компании, потенциальных рисках, об иностранных юридических лицах и упоминаниях в СМИ.
Решения для крипты
Не секрет, что через криптовалюту тоже отмывают преступные деньги. Если связаться с «грязной» криптой, то можно нажить себе множество проблем: от блокировки на биржах до вовлечения в преступную деятельность.
Помочь честным энтузиастам крипты, бизнесменам и корпорациям с этой проблемой может «КоинКит». Можно воспользоваться как ботом прямо в Telegram, так и серьёзной аналитической платформой. У сервиса есть своя уникальная база данных и весь необходимый инструментарий для безопасной торговли на бирже. Продукт полностью отечественный, поэтому с ним легко работать, несмотря на санкции.
Решать по-русски
Технологии противодействия отмыванию денег в России продолжают активно развиваться, хотя санкции и всё более изощрённые способы преступников этому мешают. Отечественные сервисы показали, что несмотря на все сложности, приспособиться они могут почти к чему угодно. А это значит, что мы можем эффективно реагировать на изменчивые угрозы и поддерживать высокий уровень финансовой безопасности.
Важно, что такие технологии не просто копируют зарубежные практики, а создаются с учётом специфики российского рынка и правовой системы. Это говорит о том, что отрасль уже достаточно «повзрослела», чтобы развиваться дальше самостоятельно.
В условиях цифровизации и роста объёмов безналичных операций значение систем AML и KYC будет только возрастать, и Россия уже сейчас формирует надёжную базу, которая позволит противостоять финансовым преступлениям в будущем.