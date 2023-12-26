Блокировка YouTube близко?

Почему Rutube не взлетел. История антиуспеха

Первое, что приходит на ум, конечно же, Rutube. Когда вспоминаешь о нём, то складывается впечатление, что он как младший брат, всё время стоял и ждал своего часа.

Ирония же заключается в том, что он вовсе не младший, и звёздный час его давно прошел. Старички понимают о чём тут речь, а самым юным нашим читателям поясним: Rutube открылся не после новый санкций, и даже не пять лет назад, а в далёком 2006 году (что примерно совпадает и с появлением YouTube). Да и приличное финансирование подоспело уже к 2008 году, Газпром-медиа как никак .

Ложью было бы говорить, что наш аналог всегда тухлым местом. В конце нулевых там даже обитали местные интернет звёзды, карьера некоторых из них собственно и зародилась на RuTube (а потом они перешли на зарубежную платформу, ага). Только вот дальнейшее развитие как-то не пошло в ногу с заграничным собратом .

Пока одни набрали бешеную популярность, стимулировали партнёрские программы и становились лакомым кусочком для Гугла, другие тоже как бы развивались, но совершенно неведомыми путями. Например, религиозные обряды с освящением серверов или меморандумы о борьбе с пиратским контентом, штуки, безусловно, хорошие, но вот привлекательность сервиса почему-то не повышают. Были и более привычные способы раскрутки: постоянные апгрейды дизайна и функционала, сотрудничество с телеканалами, покупка прав на трансляцию популярных передач, только вот народ туда не шёл, и всё тут!