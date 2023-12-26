Блокировка YouTube близко?Мы не знаем, но про аналоги расскажем
Ситуация с YouTube у нас сейчас неоднозначная. Он как бы есть, и его как бы нет. Сам сервис доступ россиянам не перекрывал, всего лишь то отменил возможность платной подписки. Некоторые пользователи в принципе особых изменений-то и не заметили, наоборот обрадовались отсутствию рекламы.
Несладко пришлось лишь блогерам, которые лишились партнёрки, да и самым активным юзерам, которые привыкли к благам премиальной подписки. (по мнению автора, YouTube Music вообще самый лучший и недооцененный способ музыкального стриминга).
Государство пока ещё не запретило YouTube, но использовать его для хранения важной информации стало не очень надёжно.
Слухи о закрытии сервиса гуляют уже очень давно. Ходили они и до введения санкций, а уже после 2022 и изгнания инстаграма* и вовсе стали привычным «белым шумом». Каждые три месяца появляются те самые перешёптывания: «у меня знакомый ТАМ работает, сказал: вот через неделю прям точно закрывают».
И вроде бы и хочется подшучивать над такими байками, но риски всё же есть. А то мы сейчас тут в остроумии поупражняемся, а через пару месяцев видеохостинг возьмут и реально закроют. Как тогда быть? Где смотреть тысячу и одно интервью во время обеда или миллионный обзор айфона?
Ну и как же мы без контента от школьников и YouTube shorts? Ответ ожидаемый — идём смотреть, что там у российских аналогов. Полной замены не обещаем, но кое-что предложить можем.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.
Почему Rutube не взлетел. История антиуспеха
Первое, что приходит на ум, конечно же, Rutube. Когда вспоминаешь о нём, то складывается впечатление, что он как младший брат, всё время стоял и ждал своего часа.
Ирония же заключается в том, что он вовсе не младший, и звёздный час его давно прошел. Старички понимают о чём тут речь, а самым юным нашим читателям поясним: Rutube открылся не после новый санкций, и даже не пять лет назад, а в далёком 2006 году (что примерно совпадает и с появлением YouTube). Да и приличное финансирование подоспело уже к 2008 году, Газпром-медиа как никак.
Ложью было бы говорить, что наш аналог всегда тухлым местом. В конце нулевых там даже обитали местные интернет звёзды, карьера некоторых из них собственно и зародилась на RuTube (а потом они перешли на зарубежную платформу, ага). Только вот дальнейшее развитие как-то не пошло в ногу с заграничным собратом.
Пока одни набрали бешеную популярность, стимулировали партнёрские программы и становились лакомым кусочком для Гугла, другие тоже как бы развивались, но совершенно неведомыми путями. Например, религиозные обряды с освящением серверов или меморандумы о борьбе с пиратским контентом, штуки, безусловно, хорошие, но вот привлекательность сервиса почему-то не повышают. Были и более привычные способы раскрутки: постоянные апгрейды дизайна и функционала, сотрудничество с телеканалами, покупка прав на трансляцию популярных передач, только вот народ туда не шёл, и всё тут!
Помимо очевидных ошибок в стратегии развития и продвижения, по личному мнению, сайт почти всегда выглядел грузным, неудобным и устаревшим. Ну не тянулась рука кликать на его вкладку, даже ради какого-то уникального контента. Даже банальный просмотр рекламы там бесил куда больше, чем на YouTube. Да и не сказать, что там было много популярных видео, особенно с того момента как блогеры стали монетизировать свой контент.
Тем временем YouTube становился больше чем просто площадкой для выгрузки медифайлов, вокруг него сформировался целый культурный пласт. Золотые кнопки, лайк и колокольчик, ежегодные ревайнды (подборки лучших видео за год), всё это делало название сервиса именем нарицательным, буквально лишая региональных конкурентов хоть каких-то шансов в борьбе за зрителя.
Куда бежать сегодня
Впрочем, крест на RuTube никто не ставит, в 2021 году у них произошли очередные глобальные изменения, и как раз после 2022 интерес к сайту вырос,
отчасти от безысходности. Многих вежливо попросили дублировать туда свой контент, особенно если речь шла о чём-то важном с государственной точки зрения, например образовательные материалы.
А что делать тем, кто по старой памяти совсем не принимает RuTube и не горит желание перейти туда даже под угрозой остаться без уморительных шоу и познавательных распаковок из магазина все по 50 рублей? Альтернатив YouTube не сказать, что много, но всё же они есть.
VK видео
И вновь фраза «вовремя подсуетились» как никогда кстати. У VK всегда был видеоплеер и им тоже активно пользовались, но скорее не ради блогерства, а больше для коротких видео или слитых сериалов. Глобальные изменения пришли только в последние годы.
Во-первых, поменяли интерфейс, появились лёгкие нотки YouTube, но в хорошем смысле. Во-вторых, выкатили отдельное приложение. Теперь, если вы не очень хотите пользоваться именно соц.сетью, то и не надо. Видеосервис у них вполне самодостаточен.
Главное «новшество» — появился годный контент: купили права на эксклюзивные шоу, пригрели популярных блогеров, с которыми YouTube обошёлся несправедливо, раздавая баны направо и налево. Вот вам и рост заинтересованной аудитории!
Ну а почему бы и нет. Опозориться они ещё не успели, дурной славы отстойного видеосервиса у них нет. На десерт выкатили достойные алгоритмы и систему рекомендаций, что тоже порадовало многих пользователей.
Для блогеров и прочих креативщиков ввели партнёрку, есть возможность получать деньги с рекламы, до прежних масштабов, конечно, далёко, но надо с чего-то начинать. Из минусов могу отметь определённые неудобства, которые связаны с просмотром рекламы, но на сегодняшний день это один из самых достойных альтернативных сервисов.
Яндекс Дзен
Неожиданный вариант, но также вполне рабочий. Сам Дзен подразумевает формат блога, поэтому и присутствие видеоконтента от блогеров там логично. Есть специальный раздел Дзен Видео. Не один в один YouTube, но определённое сходство прослеживается. Есть система рекомендаций, лайки и комменты, даже монетизация и аналог shorts.
Основная проблема заключается в контенте, так как там преимущественно публикуются блогеры, которые изначально заняли дзеновскую нишу. Маловероятно, что видные ЛОМы (лидеры общественных мнений) туда переметнутся, да и какой-то узкоспециализированный контент найти довольно сложно. Никаких школьников с ужасными микрофонами, которые решат вашу проблему с установкой драйверов за три минуты.
МТС
МТС стараются не отставать от прочих экосистем и активно развивают свою. Видеосервисов не так много, так что место под солнцем ещё есть, планы у них поэтому наполеоновские. Изначально, в 2019 году, они создали платформу для геймеров WASD.TV. Она позволяла стримить, участвовать в турнирах, зарабатывать какую-то внутреннюю валюту. Импортозамещение, но с ограниченной аудиторией и функционалом.
Недавно МТС захотели обновить свое киберспортивное детище, подумали-подумали, и решили: «а давайте вообще создадим что-то новое?». Поэтому мир в 2024 году увидит очередной аналог YouTube — Nuum. Планируется уйти от узкой тематики, бета-версия уже запущена.
Визуально похоже на всё то, что мы уже неоднократно видели. Есть возможность загружать и вертикальные, и горизонтальные видео и стримить. Стандартная регистрация по номеру телефона или через другие аккаунты. Нам обещают, что количество контента будет неуклонно расти. Какие-то блогеры уже успели туда перекочевать (какие именно — пока непонятно…). Судя по реакции публики, какого-то прорыва ожидать не приходится, но дать шанс всё же можно.
Проблемы и перспективы
Сложности с замещением YouTube возникли не столько из-за функционала, сколько из-за привычки. Сами сервисы с загрузкой видео и лайками у нас были давно. Поэтому проблема кроется не в копировании или усовершенствовании технологий, а в позиционировании и отношении к пользователям. За долгие годы YouTube стал настоящим гегемоном среди видеохостингов, поэтому люди до последнего будут сидеть там, даже с ограниченным функционалом и платными подписками (как известно, мыши плакали и кололись, но продолжали есть кактус).
На сложившееся положение может повлиять блокировка, всем известная социальная сеть с фиолетовым логотипом это наглядно продемонстрировала. Из инсты* ушли не все, но значительная часть пользоваться перестала.
В случае с YouTube хочется, чтобы были пути отхода и адекватные замены. В принципе, уже сейчас они есть, ситуация далеко не ужасная. Площадки имеются, их можно усовершенствовать и апгрейдить, исходя из запросов аудитории. Было бы неплохо заняться их имиджем.
Необходимо правильное позиционирование и грамотная реализация, а не ещё один кривой аналог, который на ладан дышит и создан для отчётности и галочки. Иными словами, потребители ждут полноценный и качественный сервис с внятными алгоритмами, интерфейсом, монетизацией и постоянным развитием.
Надо формировать позитивный образ таких сервисов, привлекать действительно популярных контент-мейкеров. В таком случае у российских аналогов есть шансы на своё место под солнцем и нашу с вами народную любовь!
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.