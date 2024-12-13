Зумеры изобрели рассрочку: BNPL-сервисы в России

Зумеры изобрели рассрочку: BNPL-сервисы в РоссииПокупай сейчас, плати потом: чем это лучше кредитов?
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Чем отличается BNPL от привычных способов оплаты?
На первый взгляд может показаться, что BNPL — это то же самое, что и обычная рассрочка: заплати часть суммы сейчас, остальное вернёшь частями. Однако, между ними всё же есть различия.
Например, для того чтобы получить рассрочку (не говоря уже о кредите), банк сначала проверит кредитную историю клиента и его доход и только после этого примет решение о предоставлении рассрочки. BNPL, в свою очередь, позволяет мгновенно провести оплату. Ещё один плюс — BNPL никак не отображается в кредитной истории.
Отличаются и сроки погашения задолженности: BNPL, как правило, подразумевает небольшой срок выплаты в течении нескольких месяцев, в то время как рассрочку можно гасить больше года.
Штрафы тоже отличаются: BNPL предусматривает высокие комиссии за просрочку, особенно если платеж не был списан с привязанной карты, а в случае рассрочки пенни начисляют в соответствии с условиями банка.
Целевые продукты: BNPL наиболее популярен при покупке мелкой электроники, одежды и других сравнительно дешёвых товаров, а рассрочка чаще используется при покупке более дорогих товаров, например, техники, мебели
IT-курсов, новенького iPhone и т. д.
Отечественные BNPL-сервисы
«Покупай со Сбером».
Конечно, Сбер не мог остаться в стороне от этого тренда. Если магазин является партнёром Сбера, то у покупателя есть возможность воспользоваться BNPL. Это очень просто: нужно положить товар в корзину, выбрать в качестве оплаты «рассрочку», заполнить заявку в мобильном приложении и дождаться одобрения банка.
Никаких бумажных договоров не требуется, а оформление занимает всего пару минут, также есть возможность оформить такую выплату в офлайн-режиме. Это удобно в случае, если вам понравился товар в магазине, но оплатить его сразу
жаба душит слишком сильно ударит по бюджету.
У программы Сбера очень много партнёров — 40 000 магазинов, образовательных платформ и других организаций, которые готовы принять вашу оплату в рассрочку.
«Долями»
Т-Банк тоже предлагает свой вариант BNPL-платежа. Сумма разделяется на 4 части: 1 часть выплаты происходит сразу, в момент покупки, остальные 3 выплаты осуществляются через две недели каждая. Клиент выплачивает только сумму товара, который купил, без процентов, пока выплаты осуществляются в срок.
«Ozon Рассрочка»
Один из самых популярных маркетплейсов в России Ozon также не остался в стороне от модного тренда. Однако, до недавнего времени нужно было внимательно подходить к выбору товара, так как не все позиции в интернет-магазине были доступны для оплаты в рассрочку без процентов.
Теперь же Ozon предлагает новые условия рассрочки. Первый платёж можно осуществить через месяц после покупки, но льготный период длится первые пять недель. Поэтому чем быстрее клиент выплатит всю сумму, тем лучше для него.
Мокка
Один из крупнейших российских BNPL-сервисов с обширной сетью магазинов-партнёров, который насчитывает более 7500 точек. В целом, всё то же самое, что и у конкурентов, однако здесь есть возможность выбрать максимально удобный график оплаты.
Сервис доступен для всех граждан Российской Федерации старше 18 лет, которые прошли регистрацию на платформе. Это простое в освоении мобильное приложение позволяет минимизировать хлопоты с документами и договорами.
Для чего подходят BNPL-сервисы?
BNPL-сервисы — отличное решение для тех, кто стремится к простым и удобным покупкам без лишних переплат. Они делают процесс оплаты более быстрым и менее формальным по сравнению с традиционными рассрочками или кредитами.
Однако, если будете использовать такие сервисы, то не забывайте о своевременных выплатах, чтобы избежать дополнительных комиссий. BNPL идеально подходит для небольших покупок и помогает лучше контролировать свой бюджет.
Подходите к использованию таких сервисов с умом, и тогда они станут вашим надежным помощником, а не источником лишних долгов!