Зумеры изобрели рассрочку: BNPL-сервисы в России

Чем отличается BNPL от привычных способов оплаты?

На первый взгляд может показаться, что BNPL — это то же самое, что и обычная рассрочка: заплати часть суммы сейчас, остальное вернёшь частями. Однако, между ними всё же есть различия.

Например, для того чтобы получить рассрочку (не говоря уже о кредите), банк сначала проверит кредитную историю клиента и его доход и только после этого примет решение о предоставлении рассрочки. BNPL, в свою очередь, позволяет мгновенно провести оплату. Ещё один плюс — BNPL никак не отображается в кредитной истории.