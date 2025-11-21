Больше никаких соплей из-за шерсти: в России создали вакцину от аллергии на кошек

Больше никаких соплей из-за шерсти: в России создали вакцину от аллергии на кошекТеперь можно будет не бояться погладить питомца
Аллергия на шерсть домашних животных — одна из самых распространённых аллергий в мире. По разным источникам, примерно каждый четвертый человек страдает от такой аллергии.
Обычно аллергия даёт о себя знать уже через пару минут, но иногда бывает и замедленная аллергическая реакция, которая проявляется через 12 часов или даже через пару дней. Симптомы обычно такие:
- Заложенность носа и чихание
- Слезливость глаз и покраснение
- Кашель, становится тяжело дышать
- Сонливость, вялость и плохое настроение (действительно, это может быть реакцией на кота)
- Раздражение и покраснение кожи
Чаще всего люди обвиняют во всём кошачью шерсть, это и верно, и не совсем. Проблема не в самой шерсти, а в веществах на ней. Обычно секрет сальных и слюнных желез животного и является реальной причиной возникновения аллергической реакции.
Всё из-за белков Fel d1, Fel d4, и Fel d7, которые как раз и содержатся в слюне и кожном сале. Когда кошка умывается, она переносит слюну на шерсть, а с неё частицы этого белка попадают в воздух. Даже в помещении, где кошка уже давно не живёт, аллергены могут сохраняться на мебели и коврах неделями.
В целом, можно предотвратить аллергическую реакцию — просто регулярно проводить влажную уборку и проветривать помещения. А ещё лучше держать кошачий лоток подальше от мест, где вы проводите много времени. Также важно заботиться о здоровье своего любимца: подбирать корм без аллергических добавок, часто вычёсывать питомца и не забывать каждую неделю мыть игрушки любимца.
Ну и конечно, мыть руки после контакта с кошкой, и не прикасаться руками к лицу (особенно к глазам) после того, как погладили любимца. Конечно, звучит всё очевидно, но это действительно работает.
Российская вакцина способна остановить аллергию
Но есть и ультимативный способ, который позволит поддерживать тесный контакт с домашними питомцами и поможет аллергику не задохнуться после поглаживания котика. Учёные Сеченовского Университета разработали вакцину, которая сможет решить эти проблемы.
Новое лекарство — первая в мире вакцина рекомбинантного типа от аллергии на кошек Обычные вакцины — экстрактные, то есть они созданы на базе аллергенов, взятых непосредственно из шерсти кошки. А в рекомбинантной вакцине аллерген помещают в другой микроорганизм, что делает её безопаснее. В вакцинах предыдущего поколения сложно выдержать необходимую дозировку аллергена и они не способны воздействовать на весь спектр аллергенных белков.
Для начала учёные изучили кровь людей с аллергией на кошек, чтобы выявить, какой аллерген чаще всего вызывает реакцию. Как оказалось, почти 100% пациентов чувствительны к основному аллергену Fel d1, а у 60−65% проявилась реакция и на дополнительные аллергены Fel d4 и Fel d7.
После определения белков, с которыми предстоит работать, их присоединили к антигену — это такой белок, который помогает нашей иммунной системе лучше справляться с аллергенами. С помощью генной инженерии учёные смогли сделать 5 вариантов вакцины.
Первые испытания эффективности разработки проводили на кроликах. Им вводили две вакцины с интервалом в месяц, а другие кролики, контрольная группа, получали уже существующие препараты от аллергии на кошек.
Результаты исследования показали, что новая вакцина блокировала до 85% аллергической реакции, связанной с IgE-антителами, что гораздо эффективней, чем существующие препараты. К тому же, антитела к новой вакцине частично подавляют реакцию на основной аллерген собак Can f1 и аллерген лошадей Equ c1, а это расширяет возможности применения вакцины.
В итоге, российские учёные отобрали два варианта вакцины, которые сейчас подготавливают для клинических испытаний уже на человеке. Так что, вакцина появится на рынке только через какое-то время. Для разработки окончательного варианта потребуется около года, всё зависит от результатов испытаний.
Будущее без аллергии (зато с кошками)
Новая вакцина гораздо лучше подавляет аллергическую реакцию на шерсть (точнее, на секрет слюны, да-да) кошек, что уже большой плюс. Помимо этого, потребуется всего две инъекции, в отличие от курса существующих препаратов — сейчас требуется от 6 до 15 уколов. Устанешь столько раз по больницам ходить.
К тому же, побочных эффектов от новой вакцины практически нет. Всё-таки доступные препараты для АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия) представляют собой вакцины на основе экстрактов аллергенов, поэтому нужно максимально точно подбирать концентрацию. Ведь если переборщить, то ничего не выйдет.
Осталось только подождать и можно смело заводить котиков
Многие люди хотели бы завести котика, но аллергия мешает. Конечно, есть сфинксы — казалось бы, у них нет шерсти, значит и никакой аллергии? Однако, как мы уже выяснили, аллергия появляется не на шерсть, а на секрет слюнных, потовых и сальных желез, поэтому и на сфинксов может возникнуть аллергия. Так что, придуманное учёными из Сеченовского университета средство станет отличным выходом для аллергиков, которые любят кошек
Вакцина, к сожалению, появится не в ближайшие месяцы, всё-таки нужно её доработать. Зато теперь есть все шансы, что аллергикам можно будет больше не бояться погладить ласкового котэ, который так нуждается во внимании. Одна вакцина может обрадовать миллионы людей, и не меньшее количество котиков. Всё-таки котиков любят все. Это ли не здорово?