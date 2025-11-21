Больше никаких соплей из-за шерсти: в России создали вакцину от аллергии на кошек

Аллергия на шерсть домашних животных — одна из самых распространённых аллергий в мире. По разным источникам, примерно каждый четвертый человек страдает от такой аллергии.

Обычно аллергия даёт о себя знать уже через пару минут, но иногда бывает и замедленная аллергическая реакция, которая проявляется через 12 часов или даже через пару дней. Симптомы обычно такие:

Заложенность носа и чихание

Слезливость глаз и покраснение

Кашель, становится тяжело дышать

Сонливость, вялость и плохое настроение (действительно, это может быть реакцией на кота)

Раздражение и покраснение кожи

Чаще всего люди обвиняют во всём кошачью шерсть, это и верно, и не совсем. Проблема не в самой шерсти, а в веществах на ней. Обычно секрет сальных и слюнных желез животного и является реальной причиной возникновения аллергической реакции.

Всё из-за белков Fel d1, Fel d4, и Fel d7, которые как раз и содержатся в слюне и кожном сале. Когда кошка умывается, она переносит слюну на шерсть, а с неё частицы этого белка попадают в воздух. Даже в помещении, где кошка уже давно не живёт, аллергены могут сохраняться на мебели и коврах неделями.

В целом, можно предотвратить аллергическую реакцию — просто регулярно проводить влажную уборку и проветривать помещения. А ещё лучше держать кошачий лоток подальше от мест, где вы проводите много времени. Также важно заботиться о здоровье своего любимца: подбирать корм без аллергических добавок, часто вычёсывать питомца и не забывать каждую неделю мыть игрушки любимца.

Ну и конечно, мыть руки после контакта с кошкой, и не прикасаться руками к лицу (особенно к глазам) после того, как погладили любимца. Конечно, звучит всё очевидно, но это действительно работает.