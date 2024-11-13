Беда пришла откуда не ждали: большие базы данных лишают нас конфедициальности

К сожалению, на сегодняшний день наши личные данные — не такие уж и личные. Сведения о нас собирают из абсолютно разных источников: социальных сетей, мобильных устройств, облачных сервисов и т.д.

Вся эта информация — часть Big Data, или, как их ещё называют, «больших данных». Компании, магазины и даже учёные собирают сведения о том, что люди покупают, как общаются, куда ходят.

Обработать всё это обычными методами невозможно из-за огромного объёма, поэтому используют специальные программы и алгоритмы, которые могут «переварить» такие массивы информации и сделать выводы: например, предсказать, что будет популярно через месяц или как лучше рекламировать товар.