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5 впечатляющих книг о событиях в космосе

Лучшие романы для мечтателей о внеземных полетах
Гражданские путешествия в космос всё ближе — фантастика в очередной раз может стать реальностью. Но, судя по книгам ведущих мастеров жанра, в будущем нас может ждать много опасностей.
5 впечатляющих книг о событиях в космосе

Вместе с Литрес, крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ, мы составили подборку книг, в которых космос предстаёт во всех деталях и противоречиях.

5 впечатляющих книг о событиях в космосе

«Марсианин», Энди Вейер

Что может быть общего у астронавта и Робинзона Крузо? Главный герой этого романа точно знает ответ на этот вопрос. Ведь его оставили одного на Марсе. Ему приходится проявлять фантазию и применять все свои знания, чтобы выжить и попытаться вернуться на Землю. В качестве основы для этой истории автор взял реальную миссию «Аполлона-13» — космического корабля, на борту которого произошла авария.

5 впечатляющих книг о событиях в космосе

«Три дня Индиго», Сергей Лукьяненко

Один из главных российских фантастов, автор нескольких альтернативных «вселенных» (включая легендарные «Дозоры»), на этот раз перемещает читателей в довольно тревожное будущее. В нём враждебные пришельцы раздробили Луну, запретили на Земле Интернет и мобильную связь, установили свои порядки. Главной валютой стали крошечные кристаллики. Максим Воронцов — один из тех, кто добывает их. Его помощь требуется могущественным и таинственным Продавцам. Наградой за его труд может стать то, чего герой хочет больше всего на свете.

5 впечатляющих книг о событиях в космосе

«Дюна», Фрэнк Герберт

Добро пожаловать на Арракис — главную планету во всей вселенной! В этом мире суровых пустынь, исполинских песчаных червей, отважных фрименов добывают таинственную специю, которая помогает управлять звездолётами. Молодому аристократу по имени Пол Атрейдес, чья семья получает в управление Арракис, предстоит возглавить отряды отважных жителей пустынь и поднять их на священную войну против империи. Научная фантастика и философский роман — сочетание, которое сделало это произведение культовым.

5 впечатляющих книг о событиях в космосе

«Предел», Сергей Лукьяненко

Это вторая книга космического эпоса российского фантаста Сергея Лукьяненко. Инженер Криди попадает в сложный переплёт. Волей случая он оказывается террористом. А как иначе, ведь, чтобы спасти себя и свою жену Анге, он угоняет заминированный катер. В это же время исследовательский звездолёт «Твен» пытается предотвратить гибель обитаемой планеты. Вскоре выясняется, что под угрозой уничтожения — все обитаемые миры. И первый из них — загадочная цивилизация Ракс.

5 впечатляющих книг о событиях в космосе

«Солярис», Станислав Лем

Этот роман стал эталоном научной фантастики XX века, был дважды экранизирован, по нему были поставлены радиопьесы, спектакли и даже балет. Таинственная и жутковатая история о мыслящем океане, способном исполнить даже самые странные желания людей, до сих пор вызывает трепет. Океан — это воплощенный кошмар или духовный целитель? Зеркало человечества или собрание его иллюзий? И так ли уж верно то, что говорил его герой по имени Снаут: «Человеку нужен человек»?

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