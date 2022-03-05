5 впечатляющих книг о событиях в космосе

Этот роман стал эталоном научной фантастики XX века, был дважды экранизирован, по нему были поставлены радиопьесы, спектакли и даже балет. Таинственная и жутковатая история о мыслящем океане, способном исполнить даже самые странные желания людей, до сих пор вызывает трепет. Океан — это воплощенный кошмар или духовный целитель? Зеркало человечества или собрание его иллюзий? И так ли уж верно то, что говорил его герой по имени Снаут: «Человеку нужен человек»?

По специальному промокоду FERRA22 на сайте сервиса все читатели получат книгу в подарок из специальной подборки, а также скидку 15% практически на весь ассортимент.