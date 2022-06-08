Зачем в армии столько пехоты и как она выживает среди современной военной техники

Зачем в армии столько пехоты и как она выживает среди современной военной техникиИ что такое пехота в современном понимании
Техника техникой, а решает, как обычно, в итоге пехота. Ну, как «пехота»... Сегодня этим словом обозначают бойца, представляющего собой отдельную и самостоятельную боевую единицу. Сугубо о пехоте говорить не приходится — пешком ходить сегодня даже не моветон, а что-то похуже: есть масса разнообразных бронированных транспортных наземных машин, и транспортно-ударных вертолётов.
Свои задачи пехота тоже не решает одна — разведывательные дроны и защищённая цифровая связь позволяют взаимодействовать тесно с любыми другими видами и родами войск (танки, артиллерия, авиация).
Почему пехотинцы нужны и будут нужны даже в отдалённом будущем? Да потому, что это самый гибкий и универсальный инструмент войны. Сегодня солдаты передовых армий могут иметь эффективные противотанковые средства на уровне отделений и взводов, а зенитные — на уровне рот и батальонов. После того как артиллерия ослабляет противника, а танки прорывают его оборону — пехота как антисептик вычищает остатки боеспособных средств противника и закрепляет успех.
В обороне роль пехоты даже более важна, потому что она словно гель способна заполнять собой ландшафт или застройку. Её гораздо труднее заметить, а её вооружения при этом сегодня очень опасны почти для любой техники.
Самое время рассказать, что такое пехотинец сегодня, и из чего состоит этот род войск.
Экипировка
Если прошлые столетия военный мундир был синонимом неудобной одежды, то сегодня всё наоборот — военная экипировка целиком и полностью отвечает задачам удобства и практичности. Амуниция, включающая в себя различные подсумки под боеприпасы, инструменты и аптечку, подгоняется под комплекцию обычного солдата так, чтобы ничего не мешало двигаться, но одновременно всё было под рукой.
Материалы для формы и амуниции сегодня тоже предмет высоких технологий. Даже элементарный костюм включает ткани, обладающие огнестойкими свойствами, в них способны застревать мельчайшие осколки. Ткани и покрой, в зависимости от региона предназначения, разработаны под удержание тепла, усиленную вентиляцию, стойкость к намоканию.
Вариации амуниции крайне разнообразны и распределяются по уровням. Например, лёгкие штурмовые рюкзаки и вместительные рейдовые. Штурмовым подразделениям, которые ведут бой в городе, приходится активно и много маневрировать под огнём противника, поэтому им нужно много боеприпасов. Но бывают и многолитровые рюкзаки для дальних рейдов, так как подразделениям придётся вести боевые действия уже в отрыве от снабжения. А значит нужны медикаменты, провизия, вода и те же боеприпасы.
Медицина
Аптечка сегодня — один из самых главных элементов экипировки. Они бывают разного уровня, и соответственно, чем выше уровень, тем больше она включает элементов. И нет, товарищи компьютерные игруны, она не возвращает раненного в строй. Более того, средства в ней не могут, в общем-то, сами по себе обеспечить лечение.
Задача в другом — раненый на поле боя нуждается в средствах, способных решить первичные проблемы. Остановка кровотечения, обеззараживание, инъекция от болевого шока — всё это помогает не перерасти лёгкому ранению в ранение средней тяжести, а ранению средней тяжести — в тяжёлое, соответственно. То есть ведётся подготовка раненного для эвакуации к специалистам в лазарет и далее в госпиталь.
Интервью Разведоса с "тактическим медиком", если хотите изучить тему подробнее
По статистике, большая часть погибших в бою — это не те солдаты, в которых что-то прилетело, и они мгновенно умерли. Чаще всего это раненные, не получившие своевременной медпомощи. Например, пневмоторакс — когда малюсенький осколок попадает в грудь и пробивает плевральную ткань лёгких, после чего туда попадает воздух. Отрицательное давление в лёгких — это то, благодаря чему мы собственно и можем дышать. Достаточно тугой, плотной и эластичной повязки, закрывающей доступ воздуха в лёгкие, и человек спасён. В противном случае, человек — гарантированно труп.
Продвинутый набор первой помощи в морской пехоте США, по опыту боёв, разделён на медикаментозную и травматическую. Сама медицинская подготовка — важнейший элемент подготовки всех без исключений (а не одного фельдшера на батальон). Действия отработаны до автоматизма, мышечная память помогает всё сделать правильно в условиях стресса, спешки и не самых удобных обстоятельствах.
Уже в базовом наборе есть:
- Турникет — повсеместно вытеснили жгуты как более современное эффективное средство остановки кровотечения.
Подробно о турникетах
Пластыри дли проникающих ран
Бандаж — специальный бинт для ожогов, больших ран
Носоглоточный дыхательный аппарат
Бинты, антисептики
Этим аптечка не ограничивается — медикаменты, антибиотики, противовирусные препараты. И средства, позволяющие раненному не потерять сознание или впасть в бред — такого спасать гораздо труднее. И ещё в комплекте есть средства для обеззараживания воды в полевых условиях, средства против столбняка, мозолей и натёртостей.
Большое внимание к таким деталям привело к тому, что в локальных конфликтах последних десятилетий соотношение раненых и убитых сильно изменилось. Если в годы Второй мировой это были 1 убитый к 3 или 4, то в годы Вьетнамской войны это 1 к 6 (для США), а уже Афганской войны 1 к 11 (для СССР). США в последних конфликтах довели до уровня 1 к 17. И да, имеются в виду любые ранения — в том числе лёгкие, не дающие пожизненной инвалидности, можете не бегать в Википедию с калькулятором для опровержений.
Защитная экипировка
Металл давно перестал быть основным материалом защитного снаряжения — сегодня речь идёт как правило о кевларе (арамидные волокна), керамике (но не той из которого делают посуду) и термопластах. В общем, можно сказать, что и кевлар постепенно уступает место более продвинутым технологиям, которые лучше защищают и меньше весят.
Бронежилет — понятие растяжимое, по степени защиты они подразделяются классы, и тут у каждой страны свои классификации, разные даже в странах НАТО. Современный российский ГОСТ делится на 6 уровней, другие страны могут иметь 4 уровня, но включающие подуровни, например, класс защиты III или IIIA. На базовых классах бронежилеты удерживают, как правило, пистолетные боеприпасы, и предназначаются такие модификации в основном для полицейских.
На высших уровнях бронежилеты способны удерживать специальные бронебойные или повышенной пробиваемости пули винтовочных калибров с дульной энергией 3500 Дж (для сравнения — современный пистолет имеет мощность порядка 600 Дж, а АК-74 порядка 1300 ДЖ). Это уже специальная экипировка для штурмовых операций. Обычно пехота носит что-то из средних вариантов.
Кроме того, стандартный бронежилет можно наращивать дополнительными элементами — пулестойкий ворот (горжет), наплечники, защита паховой области и боковые пластины к жилету.
Современное оружие и снаряжение имеет в основе принцип модульности, и тут тоже без него никуда. Вы собираете комплект в зависимости от задач (если, конечно, есть такая возможность), и предполагаемого формата боя.
Шлем (или каска, что то же самое, просто слово французского происхождения) из защиты головы превратился в боевой комплекс, который, помимо прямых функций, нужен для навеса дополнительного оборудования — крепление приборов ночного видения или тепловизоров, гарнитуры связи и активного шумоподавления, а ещё фонари и камеры.
Поэтому важным стал дизайн, распределение массы и крепление подтулейных устройств — всё направлено на удобство длительного ношения, чтобы ничего не перетягивало, не перевешивало и не приводило к травмам.
Сегодня всё больше моду набирают шлемы типа FAST (Future Assault Shell Technology) с характерными вырезами в районе ушей для установки гарнитур. Кевлар начали заменять на термопластичный полиэтилен повышенной молекулярной массы, стойкий даже к боеприпасам 7.62х39 АКМ. Масса, в зависимости от модуля и степени защиты, варьируется от 315 до 1034 грамм.
Изначально FAST — шлем для спецназа, но характерный дизайн всё больше набирает популярность и в шлемах общего назначения, постепенно становясь классикой и встречаясь у общеармейских подразделений.
Что это означает? То, что наметались тенденция на повышение пехотинца как класса — из пушечного мяса в профессионального солдата. Ну и постепенно размываются границы пехоты и спецназа. Но не в профиле и задачах (они по-прежнему разные), а во внимании к подготовке и качеству экипировки.
В итоге пехотинцы механизированного подразделения и бойцы специального подразделения уже не особо отличаются внешне.
Современная защитная экипировка резко повышает возможности не только выжить, но и уцелеть, и сохранить боеспособность. Шрапнельные и осколочные боеприпасы больше не могут выкашивать живую силу пачками, что, в свою очередь, повышает ценность пехоты на поле боя.
А ещё сегодня активно разрабатывают мультиспектральный камуфляж для пехотинцев. С ним маскировка станет эффективнее не только визуально (сейчас воюют уже на всё больших и больших расстояниях за счёт широко доступной оптики и коллиматорных прицелов), но и защиту от обнаружения в инфракрасном диапазоне (по-простому — в тепловизор).
Что такое современный пехотинец сегодня
Это, прежде всего, подготовленный солдат, обученный сражаться в условиях пересечённой местности и городской среды. Экипировка за счёт модульности позволяет перенастраивать амуницию под разные задачи. Первостепенная задача — максимально долго сохранять боеспособность и выживаемость личного состава на поле боя.
Обратной стороной этого становится стоимость оснащения одного пехотинца — вместе с оружием она сегодня варьируется в пределах 16 000 — 25 000 $ для армии США (не считая различных специальных, где бывает и дороже 50 000$). Поэтому одевать в такой обвес кого попало с улицы — себе дороже, необходим и тщательный отбор, и сильная подготовка, и постоянное поддержание формы.
Стоимость наиболее современного и распространённого российского комплекта «Ратник-2» составляет на сегодня порядка 220 — 230 000 рублей (около 3 000 $ по курсу до 24.02.2022). Жаль только, что, несмотря на ряд прорывных технологий, отечественная экипировка начинает постепенно отставать от передовых аналогов. Но о том, как это будет решаться, расскажем в следующих статьях — если вам, конечно, интересна эта тема.