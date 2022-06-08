Зачем в армии столько пехоты и как она выживает среди современной военной техники

Техника техникой, а решает, как обычно, в итоге пехота. Ну, как «пехота»... Сегодня этим словом обозначают бойца, представляющего собой отдельную и самостоятельную боевую единицу. Сугубо о пехоте говорить не приходится — пешком ходить сегодня даже не моветон, а что-то похуже: есть масса разнообразных бронированных транспортных наземных машин, и транспортно-ударных вертолётов.

Свои задачи пехота тоже не решает одна — разведывательные дроны и защищённая цифровая связь позволяют взаимодействовать тесно с любыми другими видами и родами войск (танки, артиллерия, авиация).

Почему пехотинцы нужны и будут нужны даже в отдалённом будущем? Да потому, что это самый гибкий и универсальный инструмент войны. Сегодня солдаты передовых армий могут иметь эффективные противотанковые средства на уровне отделений и взводов, а зенитные — на уровне рот и батальонов. После того как артиллерия ослабляет противника, а танки прорывают его оборону — пехота как антисептик вычищает остатки боеспособных средств противника и закрепляет успех.