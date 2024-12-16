Основные тренды развития БПЛА в России

Привлечение бизнеса

В настоящее время в России беспилотные летательные аппараты интересуют скорее государство, в то время как бизнес пока не проявляет к ним особого внимания.

В регионах пока не совсем понимают, зачем нужны беспилотники. Местные власти и компании не всегда осознают, как их можно использовать, и не могут четко сформулировать свои потребности. Поэтому дронам необходима своеобразная рекламная компания, которая покажет всем, какие они на самом деле классные.