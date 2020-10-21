Когда-нибудь вас попросят установить мозговой имплант для управления электроникой и транспортом силой мысли

Это событие стало источником вдохновения для немецкого физиолога и психиатра Ганса Бергера. В 20-е годы прошлого века он открыл альфа-ритм человека и стал основоположником развития электроэнцефалографии, которая сделала прорыв в научном сообществе и позволила регистрировать активность человеческого мозга. Без этих открытий дальнейшие исследования в области компьютерных интерфейсов были бы попросту невозможны.

Уже в шестидесятые годы прошлого столетия за разработку мозговых интерфейсов берется американское военное ведомство DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США), а спустя еще десять лет, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе организует собственную исследовательскую группу. Ученые надеялись, что расширенный интеллект, в перспективе, сможет превзойти искусственный, но работающие прототипы начали вживлять в организм человека только в 90-е годы, и то после продолжительных экспериментов над животными. Первые разработанные для человека устройства позволяли восстанавливать двигательные навыки, а также возвращать потерянные зрение и слух.