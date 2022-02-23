Россия впервые массово применит новое оружие на случай наступления на Донецкую и Луганскую области

Итак, сбылись мечты одних и страхи других — армия РФ встала на защиту ОРДЛО (они же ДНР и ЛНР). С другой стороны, ситуация как была непонятной, так и остаётся.

По оценкам разных экспертов численность российских войск варьируется от 160 до 190 тысяч человек, но нужно понимать, что значительная часть этих сил — это инфраструктура для огромной (по нынешним меркам) новообразованной западной группировки. То есть не прям бойцы атакующие, а топливные и ремонтные базы, продовольственные и вещевые склады, железнодорожные и инженерные бригады, подразделения, которые занимаются погрузочно-разгрузочными работами и в общем всё, что мы называем логистикой — для обслуживания требуется множество людей.

Но страх у мирового сообщества вызывает количество батальонных тактических групп. Что это такое, зачем это нам, и сколько их у нас есть — тема нашей сегодняшней статьи.