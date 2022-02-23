Россия впервые массово применит новое оружие на случай наступления на Донецкую и Луганскую области

Россия впервые массово применит новое оружие на случай наступления на Донецкую и Луганскую областиНа этот раз речь не о технике, а о настоящем боевом крещении батальонных тактических групп
Итак, сбылись мечты одних и страхи других — армия РФ встала на защиту ОРДЛО (они же ДНР и ЛНР). С другой стороны, ситуация как была непонятной, так и остаётся.
По оценкам разных экспертов численность российских войск варьируется от 160 до 190 тысяч человек, но нужно понимать, что значительная часть этих сил — это инфраструктура для огромной (по нынешним меркам) новообразованной западной группировки. То есть не прям бойцы атакующие, а топливные и ремонтные базы, продовольственные и вещевые склады, железнодорожные и инженерные бригады, подразделения, которые занимаются погрузочно-разгрузочными работами и в общем всё, что мы называем логистикой — для обслуживания требуется множество людей.
Но страх у мирового сообщества вызывает количество батальонных тактических групп. Что это такое, зачем это нам, и сколько их у нас есть — тема нашей сегодняшней статьи.
Нозим Каландаров/ТАСС
По заявлению Шойгу, в августе прошлого года, армия насчитывала 168 батальонных тактических групп, из которых, по данным западных информагентств, 120 сосредоточено сейчас в регионе противостояния с Украиной.
Почему нельзя воевать по-старому
Все воинские формирования отталкиваются от сочетания военнослужащих разного профиля (по военно-учётным специальностям) уже на уровне отделение-взвод. То есть это: стрелки, пулемётчик с ручным пулемётом (например, М249 у американцев), пулемётчик с единым пулемётом (ПКМ или Печенег в РФ), гранатомётчик, снайпер (марксмен).
Чем больше формирование (рота-батальон-полк-дивизия), тем больше оно включает в себя разных специальностей, и тем больше у него способность решать различные боевые задачи. Основное соединение в большинстве армий мира — дивизия.
На уровне дивизии взаимодействуют почти все составляющие сухопутных сил. Мотострелковая дивизия позднего СССР и РФ — это:
• Сама «пехота», сведённая в три полка и один танковый полк — основная ударная сила
• Артиллерийский и зенитный полки — огневая поддержка и прикрытие с воздуха
• Отдельные подразделения — разведки, связи, материального обеспечения, медицинского обслуживания, отдельные ракетные и артиллерийские дивизионы (противотанковые, реактивные и прочая)
• Ну и наконец роты РХБЗ (химзащита), фельдъегеря (почта), комендантская рота, финансы и т. п.
Численность всей этой красоты по штату — обычно около 13 000 военнослужащих. С одной стороны, этими силами можно участвовать в масштабных военных операциях. С другой — этого многовато, вся эта громадина требует сложной логистики и снабжения, длинные колонны грузовиков курсируют чуть ли не ежедневно.
Полк — это основное тактическое и административно-хозяйственное формирование, такая дивизия в миниатюре. Есть своя артиллерия, разведка, связь, зенитные средства, но поменьше мощностью и радиусом действия (достаточным для действий в интересах своего полка).
Например:
Но в последнее время в армиях всего мира пришла мода на «усушку» количества формирований, при этом не в ущерб разнообразию средств. Например, отдельная мотострелковая бригада — вместо полков. Мотострелковые и танковый батальоны, отдельные полки артиллеристов и зенитчиков сменяют дивизионы, а сами по себе отдельные батальоны превращаются в роты.
В эпоху Сердюкова в армии РФ была почти мания на бригады, и даже знаменитая Таманская дивизия была временно превращена в 5-ю гвардейскую мотострелковую бригаду в 2009 году. У военных это вызывало много протестов, шли жаркие дискуссии. Точка была поставлена приходом на пост Шойгу, в 2013 году, а сердюковские изменения аннулировали.
Боевые действия в Чечне достаточно давно показали, что прежняя структура вооружённых сил слишком громоздкая в конфликтах нового формата — отчасти из-за того, что масштабы войны уменьшились до локальных конфликтов, а не «вставай, страна огромная», как в былые времена. Отчасти — из-за существенного технологического прогресса в последние десятилетия.
Батальонные тактические группы
Историей грузить не будем (много), а перейдём к сути.
Впервые тактические группы (Kampfgruppe) появились ещё в Вермахте в годы Второй мировой войны. За разработкой этой тактики стоял сам Гудериан, представляла она собой соединения непостоянного состава.
Командующий армией или корпусом передаёт одному своему офицеру всю солянку вооружений — танки, артиллерию, зенитки и, конечно, пехоту, на базе от роты до полка. Хотя именно в то время наиболее оптимальным выбором становился батальон. То есть командир пехотного батальона получал танки, дивизионную артиллерию и прочие средства, которые штатом ему не полагались — временно, для выполнения поставленных задач.
Это было выгодно и в наступлении, и в обороне. Например, советскому стрелковому полку мог противостоять близкий по численности противник, но у нашего комполка не было своих танков и самоходок, а у противника они были.
Иногда «кампфгруппы» были и результатом поражения, когда разгромленные остатки корпусов и дивизий в экстремальных условиях объединялись под командованием наиболее волевых и инициативных командиров.
Мотострелковый батальон современной армии РФ состоит из трёх рот, миномётного взвода (120 мм), гранатомётного взвода (АГС-17), противотанкового взвода (СПГ-9, ПТРК) плюс взводы обеспечения. Не так уж и много, но батальон — это наименьшее тактическое подразделение со своим штабом. То есть, появляется организационная база для развития тактических возможностей сводной/смешанной группы.
Батальонная тактическая группа — это мотострелковый батальон, у которого огромные просторы для усиления:
• Танковая рота
• Артиллерийская батарея (САУ Акация или Мста-С)
• Зенитные средства на уровне взвод-батарея (установки ЗУ-23-2, ПЗРК Игла, Стрела-10, ЗРПК Тунгуска, ЗРК Тор)
• Инженерный взвод
• Подразделения РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и БПЛА
• Подразделения специального назначения
• Ремонтно-эвакуационные и подразделения тылового обеспечения
Таким образом, в руках одного комбата оказывается своеобразная микро-армия. При незначительном увеличении количества личного состава — от 462 (на БМП) до 536 (на БТР) по штату, тактическая группа вырастает до примерно 800 человек и примерно до 100 единиц различной техники.
Тактическая группа — это более тонкий и при этом эффективный инструмент войны, который позволяет убрать командно-посреднические звенья между штабом группировки и реально воюющими подразделениями.
Насколько это эффективно?
Несмотря на то, что ни военная доктрина СССР, ни армии РФ (до недавнего времени) не предполагала терминов «тактическая группа», тем не менее существовала практика «временно приданных подразделений». Это почти то же самое, но под этим не лежало существенной теоретической и методической базы.
При этом сами боевые задачи и сложности их выполнения вынуждали советских командиров создавать подобные смешанные общевойсковые формирования. Это практиковалось и в годы Второй мировой, и в Афганистане.
В годы чеченских войн тактические группы появлялись зачастую не из-за осознанного планирования, а ситуативно — разваленная армия не позволяла собрать полновесные бригады и дивизии, потому что не хватало подготовленных солдат и современной исправной техники.
Например, мотострелковый и артиллерийский полки дивизии становились тактической группой, когда отправлялись вместе в горячую точку, пока остальные подразделения оставались в месте постоянной дислокации. Плюсом этого была возможность действовать такими «урезанными» формированиями в горных районах и не растягивать уязвимые для диверсий и атак боевиков коммуникации (а они в больших армиях довольно растяжимые).
По-настоящему полезность тактических групп постоянной готовности в России осознали только при Шойгу. Пример брали, предсказуемо, с американской армии, где основа развёртываемых маневренных сил представлена бригадными боевыми группами (Brigade combat team).
Но напрямую скопировать американскую систему не получилось из-за большого количества проблем:
• Тактическая группа постоянной готовности должна комплектоваться только военнослужащими по контракту
• Нужно серьёзное «перетряхивание» офицерского корпуса с приоритетом к командирам новой формации — эрудированным, инициативным, волевым
• Нужны самые современные средства связи, наблюдения и разведки.
• Приходится создавать почти с нуля подразделений БПЛА, особенно разведывательные, без которых артиллерия сегодня станет слепой и будет действовать бестолково.
Многие эксперты, кстати, считают, что Россия увлеклась батальонными тактическими группами только потому, что у российской армии банально нет ресурсов для формирования более крупных бригадных тактических групп.
В сравнении с США
С одной стороны, всё довольно неплохо — российские батальонные тактические группы превосходят американскую систему по количеству тяжёлого вооружения и огневой мощи.
При этом стоит признать, что американские бригадные боевые группы гораздо компетентнее и опытнее по части ведения наступательного боя с применением рейдовых отрядов, разведывательно-поисковых действиях, и, что особенно критично, в действиях разведывательно-ударных групп (засадно-огневых групп). До тех пор, пока Россия отстаёт в оснащении современными БПЛА и средствами связи/наблюдения, так и будет продолжаться.